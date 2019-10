Cuando me alejo, a bordo de una bicicleta prestada para recorrer la ciudad durante la noche, aparece un camión del ejército. Algunos oficiales ocupan la calle. Me acerco lentamente y les informo que soy periodista y tengo salvoconducto. Responde que dé media vuelta y regrese. Lo dice firme, con sus dos manos en el arma, no apuntándola, en clara señal de descanso, pero la firmeza en la voz intimida lo suficiente. Me doy vuelta y me retiro. “Y lo absurdo es que aceptemos que el Estado puede ser intimidante con sus habitantes”, recuerdo.