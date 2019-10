Todo Chile se pregunta cómo pudo suceder. Un país tan golpeado con 17 años de dictadura no puede regresar a una violencia sin sentido. Es difícil de entender como estos chicos salen a la calle y se enfrentan a los militares como si estuviéramos en 1988. Cómo es posible que un levantamiento sin líderes ni poderes detrás, más allá de grupos anarquistas (entre los black block antiglobalización y los defensores de los mapuches) que son los que introdujeron una cierta organización a la violencia, pueda haber sido tan “exitoso”. Cómo es posible que en el barrio alto de Las Condes hayan salido a cacerolear en apoyo a esos grupos que incendiaban las tiendas en la que esos vecinos tanto gustan concurrir y comprar. El politólogo de la UCA, Gonzalo Sarasqueta, que estaba en Santiago el viernes en que comenzaron las protestas, me contó cómo era visible que pequeños grupos de estudiantes sin un liderazgo claro se agrupaban en las estaciones del metro para protestar por la suba del boleto. “Eran unos pocos chicos y al rato ya había adultos, gente que pasaba por ahí y se unía a ellos, al otro día eran miles. Y sin ningún líder. Y ahí está el peligro. Porque no hay con quien dialogar, con quien negociar. Si el presidente Piñera quisiera apaciguar los ánimos y escuchar los reclamos, no tendría con quien hacerlo”, comenta Sarasqueta.