La lucha entre diferentes candidatos se encuentra centrada en los tres grandes partidos tradicionales: Frente Amplio (en el gobierno), Partido Nacional y Partido Colorado. Las encuestadoras en general son reacias a asegurar cual puede ser el resultado proyectado ya que influyen diferentes factores al no ser obligatoria la elección. Por ejemplo el estado del tiempo: no es lo mismo si es un día de tormenta, que uno con sol (para este domingo no se prevén lluvías).