Las autoridades destacaron que no cuentan con facultades para regular estas subas de precios porque rige el libre mercado. Lo que está a su alcance es advertir y exigir responsabilidad y esfuerzo a todo el espectro privado para mitigar la falta de turistas argentinos en los principales destinos turísticos del país. El intendente de Maldonado, Enrique Antía, confesó que encontraron que algunos supermercados remarcaron precios de manera abusiva. "Como todo el sector privado ha hecho un esfuerzo muy grande -el inmobiliario, el hotelero y el gastronómico-, y el sector de grandes supermercados aún no lo ha hecho, no se ha integrado, acordamos hacer una nueva reunión de trabajo. Porque creemos que en esto tenemos que estar todos juntos para defender nuestro destino turístico. No puede ser que unos hagan el esfuerzo y otros no", aseveró.