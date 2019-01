Luis Borsari, director de Turismo de Maldonado, habló de la pérdida de un plus para comprender la depreciación del visitante argentino. "Sabíamos por lógica que iba a haber un plus que vino el año pasado y que no iba a venir éste: eso estaba en la tapa del libro. Ese plus, que significó un 15%, había venido por única vez. Esta temporada no estamos contando con ese plus, pero igual hay mucha gente", argumentó. Defendió su percepción con las luces prendidas de los departamentos -lo consideró un termómetro inequívoco-, deslizó que Punta del Este está ese "cacho" más caro para los argentinos como lo estuvo históricamente y jugó a autocontestarse: "¿Es una temporada como la del año pasado? No, absolutamente no. ¿Es buena? Es buena. ¿Es sobresaliente? Lo veremos cuando terminemos".