Petro volvió a sembrar dudas sobre el proceso electoral a horas de la segunda vuelta presidencial en Colombia: “Hay que cuidar el voto ciudadano”

Gustavo Petro cuestionó al registrador Hernán Penagos por no acceder a una solicitud relacionada con datos técnicos de los formularios E14 - crédito Registraduría y Luisa González/REUTERS

El domingo 21 de junio de 2026, los colombianos acudirán a las urnas para elegir al nuevo presidente de la República para el periodo 2026-2030. La segunda vuelta presidencial enfrenta a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, quienes obtuvieron las mayores votaciones en la primera vuelta realizada el pasado 31 de mayo.

En las semanas previas a la jornada definitiva, el debate político ha estado acompañado por cuestionamientos sobre el proceso electoral. El presidente Gustavo Petro ha manifestado en distintas oportunidades preocupaciones relacionadas con presuntas irregularidades, posibles fraudes electorales y el funcionamiento de algunos mecanismos de vigilancia y control de los comicios.

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A pocas horas de la apertura de las urnas, el mandatario volvió a pronunciarse a través de su cuenta en X y dirigió nuevas críticas al registrador nacional, Hernán Penagos, centrando sus observaciones en la información asociada a los formularios E14, documentos fundamentales dentro del proceso de conteo y escrutinio electoral.

Petro cuestionó la publicación de los formularios E14

El mandatario aseguró que sin la estampilla de tiempo y el candado Hash los formularios podrían ser modificados durante el proceso electoral - crédito Zipi/EFE

El sábado 20 de junio, Petro aseguró que no obtuvo una respuesta favorable a una solicitud relacionada con la información técnica de los formularios E14 que serán publicados tras la jornada electoral.

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“A esta hora el registrador no contestó favorablemente a mi solicitud de recuperar en la data de base de los formularios E14 que la empresa de los hermanos Bautista va a publicar, específicamente la estampilla del tiempo y el candado Hash”, escribió el presidente.

En el mismo mensaje, el jefe de Estado afirmó que la ausencia de esos elementos podría afectar la integridad de los documentos electorales.

“Sin estos requisitos el formulario E14 que tiene los datos de la mesa es cambiable en cualquier momento”, señaló.

Posteriormente, Petro hizo un llamado a la ciudadanía para participar en mecanismos de vigilancia electoral y seguir de cerca el desarrollo de la jornada. “El presidente de la república invita a la ciudadanía a cuidar el voto a través de la plataforma de testigos digitales, desde su casa”, indicó.

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Asimismo, sostuvo que los formularios no deberían ser modificados durante la etapa de escrutinio y advirtió sobre las consecuencias que, según expresó, tendría una alteración de estos documentos. “Los formularios E14 no pueden cambiar en el tiempo de escrutinio, si eso sucede, hay un quiebre del voto ciudadano”, manifestó.

Hernán Penagos reiteró ante los observadores internacionales las garantías institucionales y la transparencia del sistema electoral - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

El mandatario también dirigió recomendaciones a los testigos electorales acreditados para la jornada. “Los testigos electorales en las mesas deben estar listos a impugnar ante cualquier irregularidad.. es clave que todo el día se cuentan cuántos son los efectivos votantes físicos y se compare ese conteo con el número de votos , si es diferente hay que impugnar la mesa y explicar la causa (sic)”, escribió.

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En la misma publicación agregó que “El testigo digital es clave para cuidar que el E14 no se modifique. Inscríbase en las plataformas que hay para ello y cuide voluntariamente el voto ciudadano”.

Además, recordó que “No debe permitirse uso de celulares o camaras en el cubículo de votación” y añadió que “Las empresas de transporte público deben operar normalmente, sino serán fuertemente multadas”.

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El presidente llamó a los testigos electorales a reportar e impugnar posibles irregularidades en las mesas de votación - crédito @petrogustavo/X

Mensaje de advertencia antes de la votación

Horas antes de ese pronunciamiento, el presidente también publicó otro mensaje relacionado con la jornada electoral del domingo y con la decisión que tomarán los ciudadanos en las urnas.

“Acaba una administración pública pero el pueblo decidirá. Lo que se ha construido aquí es más justicia social y un pueblo que se atreve a hablar. Siempre Colombia puede volver a la masacre del Aro y al silencio y a la soledad. Es una escogencia”, escribió Petro en su cuenta de X.

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Las declaraciones se produjeron en medio de la expectativa nacional por la segunda vuelta presidencial y de los preparativos finales de las autoridades electorales para garantizar el desarrollo de los comicios en todo el territorio nacional y en los puestos habilitados en el exterior.

Horas antes de la elección, Petro publicó un mensaje en el que señaló que el pueblo colombiano decidirá el rumbo del país en las urnas - crédito @petrogustavo/X

Registraduría destacó garantías y acompañamiento internacional

Por su parte, el registrador nacional, Hernán Penagos, sostuvo una reunión con la delegación de eurodiputados que integra la Misión de Observación Electoral del Parlamento Europeo, la cual realizará seguimiento al desarrollo de la segunda vuelta presidencial en Colombia.

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Durante el encuentro, Penagos expuso aspectos relacionados con la organización de la jornada electoral y reiteró las condiciones institucionales previstas para el proceso. El funcionario reafirmó las garantías institucionales, la robustez técnica y la transparencia del sistema electoral para la jornada del 21 de junio.

Además, presentó detalles de la operación logística dispuesta para los comicios, que contempla la instalación de 122.020 mesas de votación distribuidas en 13.742 puestos electorales en todo el país.

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La entidad también informó sobre las medidas adoptadas para la participación de los colombianos residentes en el exterior, señalando que existe una capacidad operativa reforzada para atender a cerca de 1,4 millones de ciudadanos habilitados para votar fuera del territorio nacional.