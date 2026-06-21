Abelardo de la Espriella sumó otro apoyo, el expresidente de México Vicente Fox anunció su respaldo: el candidato le agradeció

El expresidente Vicente Fox Quesada anunció su respaldo a Abelardo de la Espriella y aseguró que representa los valores y la familia - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Otro político del exterior anunció públicamente su respaldo al candidato presidencial de Colombia Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria), que representa a la derecha. El abogado, empresario y aspirante se enfrentará al senador de la República y candidato Iván Cepeda (Pacto Histórico), que representa a la izquierda. Los ciudadanos elegirán a alguno de los dos como mandatario el 21 de junio de 2026 (segunda vuelta).
De la Espriella cuenta con el apoyo de presidentes y expresidentes de varios países, y entre ellos ahora está Vicente Fox Quesada, expresidente de México. El candidato presidencial compartió en redes sociales un video en el que el exmandatario mexicano da a conocer su postura al respecto. En el inicio de su mensaje, dirigido a la población colombiana que llegará a las urnas a votar, instó a que se tenga presente la relación entre Colombia y México y los años en los que empezaron a generar un importante crecimiento en materia comercial.
PUBLICIDAD
“Desde México, un saludo lleno de cariño, recordando los buenos tiempos que vivimos juntos, México y Colombia, cuando creamos el acuerdo de libre comercio, cuando hicimos mucho, pero mucho intercambio comercial y generamos empleos y riqueza juntos. Esto solo es posible cuando compartimos los valores de la civilización occidental: democracia, libertad, economía de mercado y generación de empleos, derechos humanos y respeto de la ley”, expresó Fox Quesada en la grabación.
El expresidente indicó que esos momentos de crecimiento y de desarrollo económico y político fueron importantes para ambas naciones y que ahora que los colombianos elegirán un nuevo presidente, que será el sucesor de Gustavo Petro (izquierda), tendrán la oportunidad de determinar el futuro del país.
PUBLICIDAD
A su juicio, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella sería la mejor opción para garantizar una mejoría para Colombia y que podría profundizar las alianzas con México. Aseguró que la llegada del abogado al poder podría significar un mayor acceso a la educación y la salud para la ciudadanía.
“Es Abelardo quien tiene claro el camino, quien se ha preparado, quien está listo para ser el líder de Colombia y trabajar junto con México. Vamos a lograr muchas cosas. Por favor, súmate, vota por estos valores, que son los que te darán patria, te darán bonanza a tu familia, te darán educación sólida para tus hijos, te darán salud universal para todos los ciudadanos", indicó.
PUBLICIDAD
Añadió: “¡Viva Colombia, viva México, viva Abelardo, el candidato de los valores universales, libertad y democracia!”.
El aspirante de la derecha de Colombia reaccionó al pronunciamiento del expresidente de México. Compartió una publicación en su cuenta de X en la que agradeció por su respaldo de cara a las elecciones. Afirmó que su proyecto político sí representa un crecimiento para el país.
PUBLICIDAD
“Agradezco al expresidente @vicentefoxque por su respaldo y por sumarse a quienes creen que Colombia merece una nueva etapa de crecimiento, seguridad y prosperidad. La libertad y la democracia siguen encontrando aliados en todo el continente. Firme por México. Firme por la Patria”, escribió en X.
Al igual que Vicente Fox Quesada, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, y el mandatario de Honduras, Nasry Asfura, anunciaron su respaldo al candidato colombiano. Ambos se comunicaron con De la Espriella por llamada y aseguraron estar interesados en trabajar de manera conjunta para impulsar a sus países.
PUBLICIDAD
El aspirante dedicó un mensaje de agradecimiento a los jefes de Estado. “Gracias, queridos presidentes, por su respaldo y confianza. Trabajaremos juntos para consolidar una alianza firme en defensa de nuestros países, de la libertad, de la democracia y de toda Hispanoamérica. El futuro de nuestra región se construye con unidad, cooperación y determinación”, escribió en la red social.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD