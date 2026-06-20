América Latina

Las fuerzas de seguridad de Bolivia empezaron a liberar las rutas bloqueadas en medio del estado de excepción

El operativo buscó reabrir rutas clave, entre ellas, los tramos El Alto-Oruro y Cochabamba-Oruro, mediante el retiro de escombros y barricadas levantadas por los manifestantes durante las últimas semanas

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La policía inició el retiro de escombros y barricadas en las rutas bloqueadas para restablecer la circulación (Reuters)
La policía inició el retiro de escombros y barricadas en las rutas bloqueadas para restablecer la circulación (Reuters)

Un grupo de policías y militares limpiaron este sábado carreteras bloqueadas en el occidente y centro de Bolivia tras varias semanas de protestas que paralizaron la circulación y provocaron desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno en varias ciudades del país.

Desde la madrugada, fuerzas combinadas se desplegaron en los principales puntos conflictivos luego de que el presidente Rodrigo Paz decretara el estado de excepción, con el objetivo de restablecer el orden y la libre transitabilidad en las vías troncales que conectan las regiones más afectadas.

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En ese marco, el operativo buscó reabrir rutas clave, entre ellas, los tramos El Alto-Oruro y Cochabamba-Oruro, mediante el retiro de escombros y barricadas levantadas desde el 6 de mayo, además de prohibir nuevos bloqueos y el uso de armas y explosivos. La medida, según el decreto, no implicó la suspensión de derechos constitucionales y tuvo una vigencia prevista de 90 días.

Habitantes y comerciantes expresaron alivio y aseguraron que el bloqueo afectó gravemente su economía, y que la reapertura de la vía les permitiría retomar sus actividades habituales.

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El operativo, encabezado por el ministro de Defensa Ernesto Justiniano, llegó hasta la localidad de Achica Arriba, donde días antes ocurrieron enfrentamientos y daños a infraestructuras como oficinas policiales, puestos de control sanitario y peajes.

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, encabezó la comitiva que llegó a Achica Arriba para supervisar el retiro de barricadas y escombros (Reuters)
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, encabezó la comitiva que llegó a Achica Arriba para supervisar el retiro de barricadas y escombros (Reuters)

Esta vez, los uniformados encontraron algunos puntos denominados “bloqueos fantasma”, donde solo quedaban escombros y restos de las barricadas, sin presencia activa de manifestantes. Justiniano valoró la calma observada durante los trabajos y subrayó el esfuerzo de la población para soportar la crisis.

En varios puntos, el tránsito se restableció de manera gradual, lo que permitió la liberación de más de 150 camiones que permanecían varados en zonas como Confital, Sayari y Bombeo. Los transportistas relataron que pasaron más de 30 días atrapados, con dificultades para acceder a alimentos, combustible y condiciones mínimas de subsistencia.

Durante los operativos, la policía enfrentó incidentes violentos. En Cruce Aguirre, el contingente fue atacado con piedras lanzadas desde un cerro, lo que obligó a un repliegue temporal y la reorganización de la intervención.

Además, en el kilómetro 70 de la ruta hacia el occidente, un hombre fue aprehendido con dinero en efectivo de diversas denominaciones, incluida moneda brasileña, en el marco de investigaciones por actividades ilícitas relacionadas con los bloqueos.

El estado de excepción decretado por Paz estableció la prohibición de bloqueos en calles, avenidas y carreteras, así como el uso de armas, explosivos y otros elementos violentos. A su vez, dispuso el apoyo temporal de las Fuerzas Armadas a la policía para el control del orden público y la reapertura de las rutas. La medida, de acuerdo con el gobierno, podría levantarse antes si cesa la violencia.

En la carretera El Alto-Oruro, los policías recibieron aplausos de vecinos que habían permanecido incomunicados durante semanas (Reuters)
En la carretera El Alto-Oruro, los policías recibieron aplausos de vecinos que habían permanecido incomunicados durante semanas (Reuters)

El conflicto surgió a raíz de una ola de protestas iniciada por sindicatos campesinos y la Central Obrera Boliviana, a la que luego se sumaron otros sectores sociales y seguidores del expresidente Evo Morales. Las movilizaciones respondieron a medidas de austeridad aplicadas por el gobierno, como la eliminación de subsidios a los combustibles, que desencadenaron inflación y descontento social.

Durante el periodo de bloqueos, se registraron al menos 17 fallecidos, en su mayoría por falta de atención médica derivada de la interrupción del transporte, además de cientos de arrestos y decenas de heridos. El presidente Paz firmó un acuerdo con uno de los sindicatos, lo que facilitó el levantamiento de algunos bloqueos, aunque otros grupos mantuvieron su exigencia de renuncia del mandatario y continuaron rechazando el diálogo.

(Con información de EFE, El Deber y Reuters)

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