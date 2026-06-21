Gobernadora del Meta denunció intentos de secuestro y amenazas antes de la segunda vuelta: “No podemos quedar solos”

La gobernadora reportó presiones de grupos armados en el departamento - crédito rafaelagobernadora y gobernaciondelmeta/Instagram

La gobernadora de Meta, Rafaela Cortés, hizo en sus redes sociales un llamado urgente al Gobierno nacional para que incremente su presencia institucional en el departamento, tras el intento de secuestro del alcalde del municipio de Meseta.

Cortés afirmó que se trata de una situación grave y advirtió que hay riesgos de seguridad y presiones contra las comunidades en vísperas de las elecciones.

PUBLICIDAD

“A pocas horas de las elecciones, reitero mi llamado urgente al Gobierno Nacional para que fortalezca su presencia y acompañamiento en el Meta. Hemos advertido sobre riesgos de seguridad, presiones contra comunidades y hechos violentos que generan profunda preocupación”, escribió.

Según informó la líder departamental, luego de que el alcalde fue víctima de un presunto intento de secuestro, no ha logrado regresar a su municipio para ejercer sus funciones de manera normal.

PUBLICIDAD

La gobernadora alertó por presiones armadas en municipios del Meta - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cortés enfatizó que este tipo de hechos no puede convertirse en una constante en el país. “Quiero alertar al país sobre una situación extremadamente grave. Estos hechos no se pueden volver paisaje en el país”, declaró la mandataria.

Cortés reiteró la petición de fortalecer las medidas de protección tanto para los ciudadanos como para los líderes y las instituciones del Meta. “Los metenses no estamos pidiendo privilegios; estamos exigiendo protección para nuestros ciudadanos, nuestros líderes, nuestras instituciones y nuestra democracia. El Meta no puede quedar solo”, sostuvo la gobernadora.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, las autoridades nacionales no han emitido una respuesta pública al llamado de Cortés ni han anunciado nuevas acciones concretas para el refuerzo de la seguridad en el departamento de Meta.

Capturado alias Vivi Puñaleto, uno de los más buscados del Meta y presunto responsable de atentados en Guaviare

La Fuerza de Tarea Omega anunció la captura de alias Vivi Puñaleto, considerado uno de los hombres más buscados en el departamento del Meta y señalado como pieza clave dentro del Bloque Jorge Suárez Briceño, estructura que integra las disidencias de las Farc.

PUBLICIDAD

Sobre el detenido recaía una orden de captura por homicidio agravado y concierto para delinquir agravado, además de su presunta participación en ataques recientes contra la Fuerza Pública en el suroriente colombiano.

De acuerdo con información suministrada por el Ejército Nacional, el operativo se llevó a cabo en la vereda San Antonio Alto, jurisdicción de Puerto Cachicamo, zona rural de San José del Guaviare.

PUBLICIDAD

Un despliegue conjunto entre el Batallón de Acción Directa y Reconocimiento N.º 1, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Dijín de la Policía Nacional permitió dar con el paradero de alias Vivi Puñaleto y otro presunto integrante del grupo armado organizado residual.

Alias Vivi Puñaleto, uno de los hombres más buscados en el departamento del Meta y quien presuntamente habría tenido participación de la acción terrorista ocurrida el pasado 13 de mayo en zona rural de San José del Guaviare - crédito Ejército Nacional

Según datos de inteligencia militar, alias Vivi Puñaleto habría integrado las redes de apoyo al terrorismo de la estructura Jhon Linares, con influencia en La Macarena y San José del Guaviare.

PUBLICIDAD

Las autoridades lo vinculan con la acción terrorista ocurrida el pasado 13 de mayo, donde fallecieron cuatro soldados de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 1 mientras cumplían labores de seguridad electoral. Este ataque generó conmoción en la región y aceleró la búsqueda de los responsables.

En respuesta a la pregunta sobre el alcance de este operativo, puede decirse que la captura de alias Vivi Puñaleto representa un golpe para la estructura criminal Jorge Suárez Briceño, pues se trata de un individuo considerado de alto valor por su historial delictivo y su presunta responsabilidad en ataques recientes contra la Fuerza Pública y la población civil - crédito Ejército Nacional

Durante el procedimiento, las fuerzas conjuntas incautaron una pistola calibre 9 milímetros, un proveedor y cartuchos, elementos que serán analizados dentro de la investigación. Tanto los capturados como el material decomisado quedaron bajo custodia de la Fiscalía para el avance de los procesos judiciales y la realización de los actos urgentes.

PUBLICIDAD

Fuentes militares atribuyen a alias Vivi Puñaleto la preparación de zonas para ataques y la instalación de artefactos explosivos improvisados en áreas rurales de Meta y Guaviare, acciones que han incrementado la presión operativa en la región y generado preocupación en las comunidades locales.

Las autoridades consideran que la captura de este individuo representa un golpe relevante para la estructura ilegal de Jorge Suárez Briceño por su historial delictivo y presunta responsabilidad en incidentes recientes.

PUBLICIDAD