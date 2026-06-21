Colombia

Gobernadora del Meta denunció intentos de secuestro y amenazas antes de la segunda vuelta: “No podemos quedar solos”

En sus redes sociales, la gobernadora Rafaela Cortés hizo un “llamado urgente” al Gobierno nacional para que “fortalezca su presencia y acompañamiento en el Meta”

Guardar
Google icon
La gobernadora reportó presiones de grupos armados en el departamento - crédito rafaelagobernadora y gobernaciondelmeta/Instagram

La gobernadora de Meta, Rafaela Cortés, hizo en sus redes sociales un llamado urgente al Gobierno nacional para que incremente su presencia institucional en el departamento, tras el intento de secuestro del alcalde del municipio de Meseta.

Cortés afirmó que se trata de una situación grave y advirtió que hay riesgos de seguridad y presiones contra las comunidades en vísperas de las elecciones.

PUBLICIDAD

“A pocas horas de las elecciones, reitero mi llamado urgente al Gobierno Nacional para que fortalezca su presencia y acompañamiento en el Meta. Hemos advertido sobre riesgos de seguridad, presiones contra comunidades y hechos violentos que generan profunda preocupación”, escribió.

Según informó la líder departamental, luego de que el alcalde fue víctima de un presunto intento de secuestro, no ha logrado regresar a su municipio para ejercer sus funciones de manera normal.

PUBLICIDAD

Acuarela de un hombre de espaldas con uniforme y sombrero, frente a siete hombres armados con uniformes de camuflaje y brazaletes de Colombia en la selva.
La gobernadora alertó por presiones armadas en municipios del Meta - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cortés enfatizó que este tipo de hechos no puede convertirse en una constante en el país. “Quiero alertar al país sobre una situación extremadamente grave. Estos hechos no se pueden volver paisaje en el país”, declaró la mandataria.

Cortés reiteró la petición de fortalecer las medidas de protección tanto para los ciudadanos como para los líderes y las instituciones del Meta. “Los metenses no estamos pidiendo privilegios; estamos exigiendo protección para nuestros ciudadanos, nuestros líderes, nuestras instituciones y nuestra democracia. El Meta no puede quedar solo”, sostuvo la gobernadora.

Hasta el momento, las autoridades nacionales no han emitido una respuesta pública al llamado de Cortés ni han anunciado nuevas acciones concretas para el refuerzo de la seguridad en el departamento de Meta.

Capturado alias Vivi Puñaleto, uno de los más buscados del Meta y presunto responsable de atentados en Guaviare

La Fuerza de Tarea Omega anunció la captura de alias Vivi Puñaleto, considerado uno de los hombres más buscados en el departamento del Meta y señalado como pieza clave dentro del Bloque Jorge Suárez Briceño, estructura que integra las disidencias de las Farc.

Sobre el detenido recaía una orden de captura por homicidio agravado y concierto para delinquir agravado, además de su presunta participación en ataques recientes contra la Fuerza Pública en el suroriente colombiano.

De acuerdo con información suministrada por el Ejército Nacional, el operativo se llevó a cabo en la vereda San Antonio Alto, jurisdicción de Puerto Cachicamo, zona rural de San José del Guaviare.

Un despliegue conjunto entre el Batallón de Acción Directa y Reconocimiento N.º 1, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Dijín de la Policía Nacional permitió dar con el paradero de alias Vivi Puñaleto y otro presunto integrante del grupo armado organizado residual.

Alias Vivi Puñaleto, uno de los hombres más buscados en el departamento del Meta y quien presuntamente habría tenido participación de la acción terrorista ocurrida el pasado 13 de mayo en zona rural de San José del Guaviare - crédito Ejército Nacional
Alias Vivi Puñaleto, uno de los hombres más buscados en el departamento del Meta y quien presuntamente habría tenido participación de la acción terrorista ocurrida el pasado 13 de mayo en zona rural de San José del Guaviare - crédito Ejército Nacional

Según datos de inteligencia militar, alias Vivi Puñaleto habría integrado las redes de apoyo al terrorismo de la estructura Jhon Linares, con influencia en La Macarena y San José del Guaviare.

Las autoridades lo vinculan con la acción terrorista ocurrida el pasado 13 de mayo, donde fallecieron cuatro soldados de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 1 mientras cumplían labores de seguridad electoral. Este ataque generó conmoción en la región y aceleró la búsqueda de los responsables.

En respuesta a la pregunta sobre el alcance de este operativo, puede decirse que la captura de alias Vivi Puñaleto representa un golpe para la estructura criminal Jorge Suárez Briceño, pues se trata de un individuo considerado de alto valor por su historial delictivo y su presunta responsabilidad en ataques recientes contra la Fuerza Pública y la población civil - crédito Ejército Nacional
En respuesta a la pregunta sobre el alcance de este operativo, puede decirse que la captura de alias Vivi Puñaleto representa un golpe para la estructura criminal Jorge Suárez Briceño, pues se trata de un individuo considerado de alto valor por su historial delictivo y su presunta responsabilidad en ataques recientes contra la Fuerza Pública y la población civil - crédito Ejército Nacional

Durante el procedimiento, las fuerzas conjuntas incautaron una pistola calibre 9 milímetros, un proveedor y cartuchos, elementos que serán analizados dentro de la investigación. Tanto los capturados como el material decomisado quedaron bajo custodia de la Fiscalía para el avance de los procesos judiciales y la realización de los actos urgentes.

Fuentes militares atribuyen a alias Vivi Puñaleto la preparación de zonas para ataques y la instalación de artefactos explosivos improvisados en áreas rurales de Meta y Guaviare, acciones que han incrementado la presión operativa en la región y generado preocupación en las comunidades locales.

Las autoridades consideran que la captura de este individuo representa un golpe relevante para la estructura ilegal de Jorge Suárez Briceño por su historial delictivo y presunta responsabilidad en incidentes recientes.

Temas Relacionados

Elecciones 2026Elecciones Colombia 2026Elecciones segunda vuelta Colombia 2026Rafaela CortésGobernación MetaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sancionan al Gimnasio Campestre Los Laureles, donde falleció Valeria Afanador: ordenaron la cancelación de la licencia de funcionamiento

La Gobernación de Cundinamarca declaró administrativamente responsable a la institución por “infracción grave a las disposiciones que regulan la prestación del servicio público educativo”. La decisión todavía no está en firme

Sancionan al Gimnasio Campestre Los Laureles, donde falleció Valeria Afanador: ordenaron la cancelación de la licencia de funcionamiento

Gobernador del Quindío reaccionó a montaje hecho con IA en apoyo a un candidato presidencial: “Ya tengo definido mi voto”

El gobernador aseguró que cumplirá con su derecho al voto, pero aseguró que ni él, ni su equipo, apoyarían públicamente a ninguna candidatura

Gobernador del Quindío reaccionó a montaje hecho con IA en apoyo a un candidato presidencial: “Ya tengo definido mi voto”

Nelson Deossa tiene opciones de salir de Real Betis: lo buscaría un reconocido club de Brasil

Tras una temporada irregular, el mediocampista cambiaría de aires para sumarse a un equipo que busca renovar su plantilla y cuenta con otros jugadores colombianos

Nelson Deossa tiene opciones de salir de Real Betis: lo buscaría un reconocido club de Brasil

Atlético Nacional fue sancionado por la Dimayor tras la final de la Liga BetPlay: duro castigo por desmanes

La decisión del Comité Disciplinario es otro golpe para la institución verde, la cual sufrió la derrota ante Junior y la salida de su técnico Diego Arias y el director deportivo Gustavo Fermani

Atlético Nacional fue sancionado por la Dimayor tras la final de la Liga BetPlay: duro castigo por desmanes

Abelardo de la Espriella sumó otro apoyo, el expresidente de México Vicente Fox anunció su respaldo: el candidato le agradeció

El exmandatario mexicano afirmó que el aspirante de la Derecha “está listo para ser el líder de Colombia”

Abelardo de la Espriella sumó otro apoyo, el expresidente de México Vicente Fox anunció su respaldo: el candidato le agradeció
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

JEP confirmó primera condena por “falsos positivos”, exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos

Casos de “falsos positivos” podrían ser más de 21.000: JEP contrastará registros de posibles víctimas entre 1990 y 2016

Violencia intrafamiliar y conflicto armado: la “guerra” que afecta a miles de hogares en Colombia

Alias Naín, líder de Los Pachenca, reapareció para amenazar con una ‘limpieza social’ en La Guajira: “Vamos a estar para el pueblo”

ENTRETENIMIENTO

Colombiana que impresionó a Rihanna en el Mundial de Brasil 2014 y se hizo viral recordó su historia

Colombiana que impresionó a Rihanna en el Mundial de Brasil 2014 y se hizo viral recordó su historia

Shakira disfrutó de una salida familiar junto a sus hijos, Milan y Sasha, en Beverly Hills

Jorge Enrique Abello y Lorna Cepeda, actores de ‘Yo soy Betty, la fea’, reflexionaron sobre la vigencia de la telenovela colombiana

El mensaje de Greeicy antes de las elecciones presidenciales en Colombia: “Hay algo que nos une y es la posibilidad de decidir”

Karen Sevillano y Neider García hacen público su apoyo al candidato presidencial Iván Cepeda: participación en contenido de campaña y gesto simbólico desatan reacciones

Deportes

Nelson Deossa tiene opciones de salir de Real Betis: lo buscaría un reconocido club de Brasil

Nelson Deossa tiene opciones de salir de Real Betis: lo buscaría un reconocido club de Brasil

Atlético Nacional fue sancionado por la Dimayor tras la final de la Liga BetPlay: duro castigo por desmanes

Fabrizio Romano elogió a Luis Díaz tras su debut en el Mundial 2026: “No debemos subestimar lo especial que está siendo lo que hace por Colombia”

La Selección Colombia también le apunta al premio económico en el Mundial 2026: esto ganará por clasificar a dieciseisavos

Patrick Vieira se mostró decepcionado con el rendimiento de Escocia ante Marruecos: “No sabían qué hacer en la cancha”