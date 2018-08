El segundo político más popular del país no parece un actor del sistema democrático. Bolsonaro, apodado "El mito" por sus seguidores, reivindica abiertamente la última dictadura militar brasileña (1964 — 1985), quiere sacar al país de la ONU, en sus actos les pregunta a los niños si saben disparar, y dice que preferiría que un hijo "muera en un accidente" antes que verlo en pareja con otro hombre. En uno de sus escándalos más recordados, llamó "vagabunda" (prostituta) a la diputada Maria do Rosário, del PT, y le dijo que no la violaba porque no lo merecía.