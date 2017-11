Que las mujeres aspiren a estar en igualdad de condiciones con los hombres es otra de las tendencias contemporáneas que le molestan. En 2003 tuvo en los pasillos del Congreso una discusión muy recordada con la diputada Maria do Rosário. La legisladora del PT lo acusó de promover la violencia que termina con violaciones y muertes. Tras preguntarle si lo estaba acusando de ser un violador, Bolsonaro le dijo: "No te violo porque no lo mereces". Luego, ante los gritos de indignación de su colega, la empujó y cerró la discusión llamándola "vagabunda" (prostituta). En 2015 volvió a decirle —en esta oportunidad en plena sesión— que no la violaba porque era fea. Como resultado, Do Rosário le inició una causa por la que el Superior Tribunal de Justicia lo condenó a pagarle una indemnización de 3.000 dólares.