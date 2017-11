Afirmó que tanto Piñera como Guillier están inhabilitados para postularse a la presidencia. En cuanto al primero, señaló que un ex asesor que trabajó para el ex presidente entre 2010 y 2014 actualmente defiende a narcotraficantes. También emplazó a Guillier por no referirse en detalle a cuántas firmas recaudó para inscribir su candidatura en una comuna cuyo alcalde supuestamente tiene a narcotraficantes como asesores.