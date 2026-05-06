República Dominicana

El drama invisible: La inseguridad alimentaria afecta a más de 900 mil personas en República Dominicana

Un informe reciente advierte que miles de habitantes del país enfrentan dificultades para acceder a alimentos suficientes, debido a altos costos, fenómenos climáticos y la fragilidad económica de los hogares más vulnerables

Guardar
Google icon
Desnutrición-Inseguridad alimentaria-Colombia
La República Dominicana enfrenta niveles persistentes de inseguridad alimentaria aguda que afectan a más de 900,000 personas, según el informe IPC.- crédito Colprensa

La República Dominicana afronta niveles persistentes de inseguridad alimentaria aguda que afectan a más de 900,000 personas, según un informe presentado recientemente con datos extraidos entre octubre de 2024 y septiembre de 2025. E

l estudio señala que los desafíos para asegurar el acceso a una alimentación adecuada persisten en gran parte del país, aunque se proyectan leves mejoras hacia el cierre del periodo.

PUBLICIDAD

El informe, que analiza la situación en una población de 10.7 millones de habitantes, de las cuales unas 925,000 personas se encuentran en fase de crisis o peor, de acuerdo con la escala de Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (IPC). Esta cifra representa el 9 % de la población evaluada. Además, 1.9 millones de personas atraviesan una situación de estrés alimentario, clasificada como Fase 2 del IPC, lo que equivale al 18 % de los habitantes.

La asistencia alimentaria cubre hasta el 50 % de los requerimientos calóricos en hogares afectados, con mayor evidencia en Elías Piña, Independencia y Pedernales. EFE/Jaipal Singh
La asistencia alimentaria cubre hasta el 50 % de los requerimientos calóricos en hogares afectados, con mayor evidencia en Elías Piña, Independencia y Pedernales. EFE/Jaipal Singh

La proyección estima que 922,000 personas continuarán en Fase 3 o superior, mientras que aproximadamente 2 millones permanecerán en Fase 2. Para el tercer trimestre de 2025, se calculaba una leve reducción del problema aunque 890,000 personas se mantenían en situación de crisis y que 2 millones mantengan el nivel de estrés alimentario.

PUBLICIDAD

La distribución geográfica de la inseguridad alimentaria revela que las disparidades persisten en 31 provincias y el Distrito Nacional. El estudio reporta que 25 provincias se encuentran en condición de estrés alimentario durante el primer periodo analizado, mientras que 6 provincias y el Distrito Nacional presentan niveles mínimos o nulos de inseguridad alimentaria, clasificados como Fase 1. Hacia el final del periodo, la provincia de Monte Cristi se perfila como la única en transitar de Fase 2 a Fase 3 de crisis, mientras que las 24 provincias restantes se mantienen en Fase 2.

Entre los factores que explican la persistencia y el deterioro de la situación alimentaria, el informe destaca en primer lugar los altos precios de los alimentos.

Se proyecta un aumento del 3 % en los últimos cuatro meses del año de 2024, del 3.7% en el primero de 2025 y hasta del 4.9% en el segundo cuatrimestre de ese año. La inflación general se mantiene elevada por la demanda interna y el encarecimiento de los costos de producción, lo que limita el acceso a alimentos para los hogares más vulnerables.

Crea la imagen horizontal de una mujer madre de familia colombiana de 35 años, ropa apretada, preocupada mirando la tirilla o recibo de la lista de los precios de lo que compró en un supermercado. Ella está dentro del supermercado- crédito VisualesIA
El informe proyecta que unas 922,000 personas permanecerán en crisis alimentaria y 2 millones seguirán en estrés alimentario en 2025. - crédito VisualesIA

La variabilidad climática constituye otro factor determinante. El informe estima una probabilidad superior al 70 % de ocurrencia del fenómeno La Niña hasta 2025. Este evento puede generar inundaciones, deslizamientos, plagas fúngicas y daños en la producción agrícola. La transición hacia condiciones climáticas neutras durante el segundo semestre de 2025 podría favorecer la recuperación agrícola, aunque el riesgo de eventos extremos permanece latente.

El diagnóstico resalta también la vulnerabilidad económica de los hogares. Un 23 % de la población vive en situación de pobreza y un 3.2 % en pobreza extrema. La recuperación del comercio fronterizo con Haití sigue siendo lenta, especialmente en provincias limítrofes. El estudio proyecta una disminución de remesas y un descenso en la actividad turística tras el pico estacional, lo que reduce aún más los ingresos familiares. El estudio sostiene que la suspensión del programa de alimentación escolar al cierre del ciclo lectivo en junio incrementará los gastos alimentarios en los hogares con estudiantes.

En cuanto a la respuesta humanitaria, la cobertura de la asistencia alimentaria en las zonas más afectadas cubre entre el 25 % y el 50 % de los requerimientos calóricos de al menos una cuarta parte de los hogares, y llega a superar el 50% en los casos más graves. La evidencia recopilada es más sólida en provincias como Elías Piña, Independencia, Pedernales, Duarte, Hermanas Mirabal, Peravia y San José de Ocoa.

Una persona camina por el centro de un pasillo estrecho de supermercado flanqueado por estantes altos y repletos de productos alimenticios envasados
El 23 % de la población dominicana vive en situación de pobreza y el 3.2 % en pobreza extrema, condiciones que incrementan la vulnerabilidad alimentaria. (Reuters)

Las perspectivas para los próximos meses apuntan a una estabilidad relativa en la inseguridad alimentaria, aunque persisten vulnerabilidades estructurales relacionadas con ingresos, precios y condiciones climáticas.

Google icon

Temas Relacionados

Inseguridad AlimentariaRepública DominicanaPobrezaVariabilidad ClimáticaIPCDistrito Nacional

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Protección Civil se prepara ante un 61% de probabilidad de fenómeno El Niño y posible déficit de lluvias en El Salvador

Las autoridades de Protección Civil han puesto en marcha planes de contingencia y reforzado la vigilancia meteorológica ante la posibilidad de que El Niño provoque menos lluvias y situaciones críticas en el territorio nacional

Protección Civil se prepara ante un 61% de probabilidad de fenómeno El Niño y posible déficit de lluvias en El Salvador

Exencargado de Negocios de EE. UU. describe a Nicaragua como una “dictadura extremadamente personalista”

Tras dos años de observar desde adentro los mecanismos del poder en Managua, el exencargado de Negocios de Estados Unidos, Kevin O’Reilly, ofreció un diagnóstico crítico sobre la realidad nicaragüense

Exencargado de Negocios de EE. UU. describe a Nicaragua como una “dictadura extremadamente personalista”

El Congreso retrasa la aprobación de la Ley Antilavado en Guatemala

La sesión legislativa celebrada este martes no logró la participación requerida para sancionar la reforma que adapta la legislación local a los estándares internacionales, lo que provoca que el debate se traslade a la siguiente jornada formal

El Congreso retrasa la aprobación de la Ley Antilavado en Guatemala

Panamá suma 84,067 nuevos contratos en primer trimestre de 2026, pero sigue por debajo de 2019

El mercado laboral crece 25.2%, aunque no alcanza los 100,878 contratos previos a la pandemia

Panamá suma 84,067 nuevos contratos en primer trimestre de 2026, pero sigue por debajo de 2019

Cada 11 minutos retorna o es deportado un hondureño en 2026

El CONADEH advierte que el país carece de una estrategia efectiva de reintegración social y laboral, mientras aumentan los riesgos migratorios y se agrava la situación tras la cancelación del TPS para hondureños.

Cada 11 minutos retorna o es deportado un hondureño en 2026

TECNO

Un hombre enfrenta cinco años de cárcel por publicar una imagen falsa con IA que confundió a la policía

Un hombre enfrenta cinco años de cárcel por publicar una imagen falsa con IA que confundió a la policía

Furor renovado por Michael Jackson: escuchar su música en Spotify creció un 70% en Colombia

Microsoft cancela Gaming Copilot y frena su apuesta por la IA en Xbox

WhatsApp prepara un nuevo diseño para organizar mejor chats, grupos y canales: qué cambia en la interfaz

La prudencia es la nueva imprudencia: por qué esperar claridad sobre la IA salió caro

ENTRETENIMIENTO

Murió Ted Turner, fundador de la cadena de noticias estadounidense CNN

Murió Ted Turner, fundador de la cadena de noticias estadounidense CNN

La razón detrás de la salida de Helena Bonham Carter de ‘The White Lotus 4’

Orlando Bloom apareció junto a una influencer con llamativo parecido a Katy Perry

Billie Eilish reveló por qué nunca se haría una cirugía estética

Envidiosa arrasa en el streaming: récord de visualizaciones y elenco multiestelar en su gran cierre

MUNDO

Un equipo halló restos humanos en el estómago de un cocodrilo tras el rastro de un desaparecido en Sudáfrica

Un equipo halló restos humanos en el estómago de un cocodrilo tras el rastro de un desaparecido en Sudáfrica

Trump presiona al régimen de Irán para que acepte su propuesta: “Si no lo hacen, comenzarán los bombardeos”

El motivo detrás de la salida de la OPEP de Emiratos Árabes Unidos

La naviera francesa CMA CGM afirmó que un buque fue atacado en el estrecho de Ormuz

Un pasajero del crucero MV Hondius fue hospitalizado en Suiza tras dar positivo por la cepa Andes de hantavirus