Durante el segundo mandato de Perón, sufrió cárcel y tortura. "Había habido un levantamiento del que participaron algunos de los oficiales de la Escuela de Ingeniería del Ejército donde daba clases de física. Alguien dijo que yo estaba entre los complotados pero no era verdad, no tenía ni idea de lo que había sucedido. Me vinieron a buscar y me llevaron con varios otros profesores universitarios. Me aplicaron la picana eléctrica durante varios días, me tenían bajo un faro enceguecedor que no me dejaba dormir y no me daban agua. Después me mandaron a la cárcel de Villa Devoto. Ahí, me agarré una neumonía terrible. El golpe del 55 que me salvó la vida", cuenta.