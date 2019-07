Estaban girando peligrosamente en el espacio atados a un cohete lleno de combustible. Era una situación de emergencia para la que no habían practicado y que nadie había imaginado. Había que hacer algo y rápido, antes de que la nave se quebrara o explotara. O aún peor, que terminara con el oxígeno y condenara a los astronautas a una muerte lenta. Después de algunas cuantas maniobras lograron desacoplar el Agena. Pero de inmediato se dieron cuenta de que el problema no estaba sólo en esa nave. El Gemini seguía como un trompo. Giraba a una velocidad de cerca de dos revoluciones por segundo. "Nos acercábamos a los límites fisiológicos", fue la descripción que hizo Armstrong en un reportaje unos años más tarde. La presión era demasiado fuerte, incluso para dos pilotos de prueba experimentados. Tenían náuseas y el glóbulo ocular parecía que les iba a estallar. Cuando lograban abrir los ojos, veían todo borroso. Tampoco tenían comunicación con el control central. Apenas lograron dar la alerta a la estación de rastreo ubicada en un barco al sur de Japón. Desde Houston preguntaban qué estaba sucediendo, pero la comunicación era entrecortada y no podían informar nada. Estaban a punto de desmayarse.