Pero también hay buenas noticias. En principio, que el ADN del mellizo que fue al espacio no se modificó dramáticamente. También que la vacuna contra la gripe funciona igual en la tierra que en el espacio. Además, los científicos encontraron cambios en la expresión genética, una especie de resiliencia del organismo que le permite producir energía extra ante los cambios en el ambiente espacial. En seis meses, más del 90 por cientos de esos genes volvieron a sus valores iniciales pero "un pequeño porcentaje de genes relacionados con el sistema inmunológico y la reparación del ADN no volvieron a sus niveles anteriores", dicen. Y confiesan: "Todavía no sabemos si esos cambios son buenos o malos".