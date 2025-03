El impresionante patrimonio de Carmen Lomana: de la herencia de su marido, Guillermo Capdevila, a grandes inversiones en moda de alta costura

El impresionante patrimonio de Carmen Lomana (@carmen_lomana)

Carmen Lomana, nacida en León en 1948, es una de las personalidades más destacadas de la sociedad española, conocida por su elegancia, presencia en eventos exclusivos y su astucia como empresaria. Su fortuna no solo proviene de su astucia en los negocios, sino también de una considerable herencia que recibió tras la trágica muerte de su esposo, el diseñador chileno Guillermo Capdevila, en un accidente de tráfico en 1999. Con él, Lomana compartió una historia de amor que dejó una huella indeleble en su vida, y tras su fallecimiento, heredó la fortuna de Capdevila, quien fue un renombrado diseñador industrial y empresario en España.

A lo largo de los años, Lomana ha demostrado una gran capacidad para multiplicar su riqueza, no solo con la gestión de los negocios que heredó, sino también mediante inversiones en propiedades inmobiliarias y en su pasión por la alta costura. Su amor por la moda y su colección de prendas de alta gama han sido reconocidos en el mundo de la moda, convirtiéndola en una destacada coleccionista de piezas de grandes diseñadores. Además de su faceta como empresaria, Carmen ha sido una figura televisiva clave en España, participando en programas como ¡Más que baile!, Las joyas de la corona y MasterChef Celebrity. También incursionó brevemente en la política como candidata al Senado por Vox en 2015, aunque rápidamente abandonó esta faceta.

Un amor que se convirtió en legado

Carmen Lomana con su marido

Carmen Lomana conoció a Guillermo Capdevila en Londres en 1974, poco después de que él llegara desde Chile, huyendo de la crisis política de su país. Tras seis meses de noviazgo, la pareja se casó, y aunque no tuvieron hijos, su relación fue muy fuerte, cimentada por su amor y sus esfuerzos comunes en la vida. Guillermo, ingeniero industrial de formación, se destacó rápidamente en España como uno de los diseñadores industriales más importantes del País Vasco, fundando su propia empresa, Capdevila Asociados, que se especializó en diseño técnico, industrial y electrodomésticos. No obstante, al principio “no teníamos nada, excepto nuestro amor, muchas ganas de vivir y un apartamento en Chelsea”, aseguró la empresaria a Vanitatis.

Capdevila fue pionero en el diseño de productos emblemáticos como la cafetera triangular, el teléfono Panorama y la colección de grapadoras Derlin M20, que revolucionaron el mercado. La carrera de Guillermo, llena de éxitos, terminó trágicamente cuando sufrió un accidente de tráfico en 1999, a los 51 años. A partir de ese momento, Carmen Lomana se convirtió en la heredera de su fortuna, que incluía los negocios que Guillermo había fundado, los cuales le han proporcionado generosos dividendos. Sin embargo, la colaboradora de corazón nunca ha dejado de pensar en él, así lo confirmó en una entrevista con Diario de León: “Me propusieron incinerarle en Pamplona, pero pensé que bastante habíamos sufrido ya todos como para quemarlo, ni hablar. Hice donación de órganos y lo llevamos a León. Muchas veces voy a León a verle, y eso la gente no lo sabe. Es absurdo, pero parece que te reconforta. Voy allí, llevo mi cubo, limpio el panteón, le pongo unas flores y le digo: ‘Willy, ya te vengo a limpiar la casita".

La fortuna de Carmen Lomana

El patrimonio de Carmen Lomana ha sido durante años objeto de especulación. Tras la muerte de su marido, Lomana heredó todos los activos de sus empresas, lo que le permitió mantener un alto nivel de vida y una gran independencia financiera. Sin embargo, no se limitó a disfrutar de su herencia, sino que fue capaz de multiplicar su fortuna mediante diversas inversiones. Carmen ha invertido parte de su capital en propiedades inmobiliarias, lo que le ha permitido generar ingresos adicionales a través de alquileres y ventas de bienes raíces.

Además de sus inversiones inmobiliarias, Carmen Lomana ha destacado por su pasión por la moda de alta costura. Con una vasta colección de prendas de diseñadores icónicos como Dior, Chanel, Prada, y Balenciaga, Lomana ha logrado combinar su amor por la moda con una inversión significativa en ropa de alta gama, según ha informado El cierre digital. Su colección no solo refleja su impecable estilo, sino también un patrimonio valioso que aumenta con el tiempo.

Desde que la empresaria hizo pública su afición a la alta costura en 2018, realizó una exposición en el Museo del Traje de Madrid en la que exhibió piezas exclusivas de su armario. Según Europa FM, la leonesa habría declarado en el evento que “nunca me he puesto a calcular cuánto vale mi ropa, barata no es”. Por lo que, sin duda, esta colección ha sido otro de sus activos más valiosos, y no es extraño que haya obtenido enormes beneficios de su venta o alquiler en el mercado de la moda.

Controversias en la gestión financiera

A pesar de su éxito y astucia financiera, muchos apuntan que Carmen Lomana ha hecho alguna actividad inmoral con el dinero que posee. Y es que, en 2016, su nombre apareció en los “Papeles de Panamá”, relacionados con el uso de paraísos fiscales para ocultar activos. Aunque la empresaria se desvinculó rápidamente del asunto, explicando que no estaba involucrada en ninguna irregularidad, la situación generó debate sobre su gestión financiera. Sin embargo, Lomana defendió su postura, asegurando que todas sus inversiones y movimientos financieros han sido completamente legales y transparentes.