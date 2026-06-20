América

Hallan una barra de plata del galeón Atocha tras más de 400 años bajo el mar y reavivan la búsqueda de su tesoro

La pieza, valuada en unos USD 100.000, fue recuperada frente a las costas de Florida durante una expedición submarina. Se trata del primer lingote de este tipo encontrado en casi tres décadas y refuerza la idea de que aún quedan riquezas ocultas del histórico naufragio español

Guardar
Google icon
La barra de plata recuperada permaneció más de cuatro siglos en el fondo del Atlántico tras el naufragio del galeón español Nuestra Señora de Atocha (Instagram: @melfisherstreasures)
La barra de plata recuperada permaneció más de cuatro siglos en el fondo del Atlántico tras el naufragio del galeón español Nuestra Señora de Atocha (Instagram: @melfisherstreasures)

Una expedición en las costas de Florida recuperó una barra de plata del galeón español Atocha, una pieza valorada en USD 100.000 que había permanecido más de 400 años en el fondo del Atlántico y que reavivó la búsqueda de uno de los naufragios más codiciados del mundo por su carga de metales preciosos, monedas y piedras preciosas.

La importancia del hallazgo no se limita a su valor económico. Se trata de la primera barra de plata extraída del Nuestra Señora de Atocha en los últimos 27 años: la anterior había sido encontrada en 1999.

PUBLICIDAD

La recuperación ocurrió el 13 de junio frente a las costas de Florida, durante una inmersión de Mel Fisher’s Shipwreck Expeditions, la organización dedicada a rastrear y rescatar tesoros históricos sumergidos. La barra apareció en un sector donde ya se habían detectado señales metálicas.

El buzo principal del equipo, Blake Baker, contó al medio Local 10 que el hallazgo se produjo en la última inmersión del día, cuando la jornada estaba por terminar. El capitán Drake Nicholas explicó que primero utilizaron herramientas para inspeccionar la superficie del objeto y confirmar que efectivamente era plata.

PUBLICIDAD

Los exploradores creen que aún permanecen bajo el mar cientos de lingotes y miles de monedas del histórico tesoro perdido en 1622 (Instagram: @melfisherstreasures)
Los exploradores creen que aún permanecen bajo el mar cientos de lingotes y miles de monedas del histórico tesoro perdido en 1622 (Instagram: @melfisherstreasures)

“Ha pasado muchísimo tiempo”, dijo Baker en un video difundido en redes sociales. “Tanto Drake como yo teníamos apenas dos años cuando apareció la última barra de plata. Es algo enorme para nosotros”, agregó.

El tesoro pertenecía a la carga del Nuestra Señora de Atocha

La pieza formaba parte de la carga del Nuestra Señora de Atocha, un barco español hundido en 1622 cuando navegaba hacia Europa con riquezas procedentes de América. Entre los bienes transportados había lingotes de oro y plata, monedas, piedras preciosas, cobre, tabaco y otros productos de gran valor.

El viaje terminó cerca de los Cayos de Florida, cuando una tormenta asociada a un huracán alcanzó a la embarcación y provocó el naufragio. Gran parte del tesoro quedó dispersa en el lecho marino.

El hundimiento dejó un saldo de 265 tripulantes a bordo y solo cinco sobrevivientes. Los que lograron salvarse se mantuvieron aferrados a fragmentos de mástiles y restos flotantes hasta ser rescatados al día siguiente.

Con el paso del tiempo, el Atocha se convirtió en una referencia de la historia marítima española y en un objetivo permanente para exploradores submarinos. La mayor parte de sus restos fue localizada en 1985 por Mel Fisher, que dedicó años a la búsqueda del galeón.

Los especialistas sostienen que aún quedan lingotes y monedas bajo el océano

Pese al hallazgo histórico de 1985, los especialistas estiman que todavía permanecen bajo el mar cientos de lingotes de plata y miles de monedas que no fueron recuperados. Esa posibilidad explica por qué las expediciones siguen trabajando en la zona.

El hallazgo, realizado frente a las costas de Florida, es el primero de una barra de plata del Atocha desde 1999 (Instagram: @melfisherstreasures)
El hallazgo, realizado frente a las costas de Florida, es el primero de una barra de plata del Atocha desde 1999 (Instagram: @melfisherstreasures)

Tras la extracción, la barra fue llevada al laboratorio de conservación de Mel Fisher en Key West. Allí comenzó un proceso de restauración mediante electrólisis, una técnica que permite retirar de forma controlada los sedimentos y la corrosión acumulados durante más de cuatro siglos bajo el agua.

Desde la organización a cargo de la expedición señalaron que el hallazgo confirma que el Atocha todavía puede deparar nuevos descubrimientos. La publicación destacó que la pieza recuperada no solo tiene valor económico, sino también peso histórico dentro de una búsqueda que sigue abierta en el fondo del Atlántico.

Temas Relacionados

Nuestra Señora de AtochaTesorosFloridaNaufragios históricosOcéano AtlánticoNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un estudio revela cómo el calor extremo pone en riesgo la salud de los sobrevivientes de cáncer

La investigación documentó casos de agotamiento, confusión y hospitalizaciones, además de cambios drásticos en la rutina para reducir la exposición a las altas temperaturas

Un estudio revela cómo el calor extremo pone en riesgo la salud de los sobrevivientes de cáncer

El Congreso de Bolivia sesionará este sábado a la noche tras el estado de excepción decretado por Paz: “Extrema gravedad”

El vicepresidente del país y titular del Legislativo, Edmand Lara, convocó al debate para las 23:00. Se estableció el carácter de “obligatoria presencialidad”

El Congreso de Bolivia sesionará este sábado a la noche tras el estado de excepción decretado por Paz: “Extrema gravedad”

La nueva ‘Cape Fear’ trae al presente al villano Max Cady con TikTok, drones y vigilancia geolocalizada

La nueva serie de Apple TV protagonizada por Javier Bardem, Amy Adams y Patrick Wilson actualiza la clásica historia de acoso y terror psicológico con una tensión que crece durante 10 episodios

La nueva ‘Cape Fear’ trae al presente al villano Max Cady con TikTok, drones y vigilancia geolocalizada

Rusia bombardeó un edificio en la ciudad ucraniana de Kharkiv: al menos un muerto y nueve heridos, entre ellos un niño

El jefe de la administración regional, Oleh Syniehubov, indicó que cinco de los heridos se encuentran hospitalizados. El viernes por la noche, un drone lanzado por Moscú mató a un hombre que se trasladaba en auto en esa ciudad

Rusia bombardeó un edificio en la ciudad ucraniana de Kharkiv: al menos un muerto y nueve heridos, entre ellos un niño

El Salvador es una garantía de seguridad en la región, según canciller de Italia

El canciller italiano Antonio Tajani destacó el papel de El Salvador como referente en materia de seguridad en Centroamérica y destacó la importancia de la cooperación bilateral para promover el desarrollo económico y la estabilidad regional

El Salvador es una garantía de seguridad en la región, según canciller de Italia

DEPORTES

Países Bajos vs Suecia, EN VIVO, por el Mundial 2026: Brian Brobbey y Cody Gakpo marcaron los goles

Países Bajos vs Suecia, EN VIVO, por el Mundial 2026: Brian Brobbey y Cody Gakpo marcaron los goles

Alemania vs Costa de Marfil, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

El parte médico de Fernando Gago tras ser operado de urgencia por un “infarto agudo”: los gestos de incomodidad durante su conferencia de prensa

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 20 de junio, los partidos del día y el minuto a minuto de las selecciones

“Le hubieses dicho de todo en guaraní”: el consejo de Alfaro a Almirón tras su expulsión en el Mundial por la nueva Ley “Prestianni-Vinicius”

TELESHOW

La emoción de Mica Viciconte antes de un viaje soñado: la despedida con su hijo y la broma de Fabián Cubero

La emoción de Mica Viciconte antes de un viaje soñado: la despedida con su hijo y la broma de Fabián Cubero

Natalie Pérez contó que le dijo “no” a una película que luego ganó el Oscar: “Por hacer de muerta”

Tomás Fonzi sorprendió a Mario Pergolini al contarle con qué famoso lo confundieron: “Fui él durante dos años”

Lali Espósito visitó a Pedro Aznar y David Lebón en los camarines antes del regreso de Serú Girán: “Lo vamos a disfrutar”

Dolor en el periodismo por la muerte de Roberto García: anécdotas, consejos y la gratitud de sus discípulos

INFOBAE AMÉRICA

Un estudio revela cómo el calor extremo pone en riesgo la salud de los sobrevivientes de cáncer

Un estudio revela cómo el calor extremo pone en riesgo la salud de los sobrevivientes de cáncer

El Congreso de Bolivia sesionará este sábado a la noche tras el estado de excepción decretado por Paz: “Extrema gravedad”

La nueva ‘Cape Fear’ trae al presente al villano Max Cady con TikTok, drones y vigilancia geolocalizada

Rusia bombardeó un edificio en la ciudad ucraniana de Kharkiv: al menos un muerto y nueve heridos, entre ellos un niño

El Salvador es una garantía de seguridad en la región, según canciller de Italia