Hallan una barra de plata del galeón Atocha tras más de 400 años bajo el mar y reavivan la búsqueda de su tesoro

La barra de plata recuperada permaneció más de cuatro siglos en el fondo del Atlántico tras el naufragio del galeón español Nuestra Señora de Atocha (Instagram: @melfisherstreasures)

Una expedición en las costas de Florida recuperó una barra de plata del galeón español Atocha, una pieza valorada en USD 100.000 que había permanecido más de 400 años en el fondo del Atlántico y que reavivó la búsqueda de uno de los naufragios más codiciados del mundo por su carga de metales preciosos, monedas y piedras preciosas.

La importancia del hallazgo no se limita a su valor económico. Se trata de la primera barra de plata extraída del Nuestra Señora de Atocha en los últimos 27 años: la anterior había sido encontrada en 1999.

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La recuperación ocurrió el 13 de junio frente a las costas de Florida, durante una inmersión de Mel Fisher’s Shipwreck Expeditions, la organización dedicada a rastrear y rescatar tesoros históricos sumergidos. La barra apareció en un sector donde ya se habían detectado señales metálicas.

El buzo principal del equipo, Blake Baker, contó al medio Local 10 que el hallazgo se produjo en la última inmersión del día, cuando la jornada estaba por terminar. El capitán Drake Nicholas explicó que primero utilizaron herramientas para inspeccionar la superficie del objeto y confirmar que efectivamente era plata.

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Los exploradores creen que aún permanecen bajo el mar cientos de lingotes y miles de monedas del histórico tesoro perdido en 1622 (Instagram: @melfisherstreasures)

“Ha pasado muchísimo tiempo”, dijo Baker en un video difundido en redes sociales. “Tanto Drake como yo teníamos apenas dos años cuando apareció la última barra de plata. Es algo enorme para nosotros”, agregó.

El tesoro pertenecía a la carga del Nuestra Señora de Atocha

La pieza formaba parte de la carga del Nuestra Señora de Atocha, un barco español hundido en 1622 cuando navegaba hacia Europa con riquezas procedentes de América. Entre los bienes transportados había lingotes de oro y plata, monedas, piedras preciosas, cobre, tabaco y otros productos de gran valor.

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El viaje terminó cerca de los Cayos de Florida, cuando una tormenta asociada a un huracán alcanzó a la embarcación y provocó el naufragio. Gran parte del tesoro quedó dispersa en el lecho marino.

El hundimiento dejó un saldo de 265 tripulantes a bordo y solo cinco sobrevivientes. Los que lograron salvarse se mantuvieron aferrados a fragmentos de mástiles y restos flotantes hasta ser rescatados al día siguiente.

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Con el paso del tiempo, el Atocha se convirtió en una referencia de la historia marítima española y en un objetivo permanente para exploradores submarinos. La mayor parte de sus restos fue localizada en 1985 por Mel Fisher, que dedicó años a la búsqueda del galeón.

Los especialistas sostienen que aún quedan lingotes y monedas bajo el océano

Pese al hallazgo histórico de 1985, los especialistas estiman que todavía permanecen bajo el mar cientos de lingotes de plata y miles de monedas que no fueron recuperados. Esa posibilidad explica por qué las expediciones siguen trabajando en la zona.

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El hallazgo, realizado frente a las costas de Florida, es el primero de una barra de plata del Atocha desde 1999 (Instagram: @melfisherstreasures)

Tras la extracción, la barra fue llevada al laboratorio de conservación de Mel Fisher en Key West. Allí comenzó un proceso de restauración mediante electrólisis, una técnica que permite retirar de forma controlada los sedimentos y la corrosión acumulados durante más de cuatro siglos bajo el agua.

Desde la organización a cargo de la expedición señalaron que el hallazgo confirma que el Atocha todavía puede deparar nuevos descubrimientos. La publicación destacó que la pieza recuperada no solo tiene valor económico, sino también peso histórico dentro de una búsqueda que sigue abierta en el fondo del Atlántico.

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