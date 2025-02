El vuelo más turbulento del mundo está en Sudamérica y dura menos de una hora

Las turbulencias pueden convertir un viaje tranquilo en una experiencia desafiante, aunque rara vez representan un peligro real (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vuelo entre Mendoza y Santiago de Chile, una ruta de apenas 196 kilómetros (122 millas), ha sido identificado como el trayecto aéreo más turbulento del mundo en 2024, según datos recopilados por el sitio especializado Turbli. Este tramo, que cruza la imponente cordillera de los Andes, registró un promedio de intensidad de turbulencia (EDR, por sus siglas en inglés) de 24.684, por lo que se ubica en la cima de un ranking que analiza más de 10.000 rutas que conectan 550 de los aeropuertos más grandes del mundo.

La imponente cadena montañosa sudamericana no solo es un ícono geográfico, sino también la causa principal de las intensas turbulencias que afectan vuelos en la región, generando movimientos bruscos en varias rutas comerciales (Foto: Captura)

De acuerdo con Turbli, la turbulencia en esta ruta se clasifica como “moderada”, pero su frecuencia y consistencia la convierten en un desafío recurrente para pilotos y pasajeros. Este fenómeno, que afecta principalmente a vuelos que cruzan regiones montañosas, se debe a la interacción de los vientos con las elevadas cumbres de los Andes, que generan ondas de montaña conocidas como “lee waves”. Estas corrientes de aire pueden alcanzar altitudes de hasta 30 kilómetros (19 millas), provocando movimientos bruscos en las aeronaves que las atraviesan.

Los Andes: el epicentro de la turbulencia en Sudamérica

El impacto de esta cadena montañosa no se limita al vuelo Mendoza-Santiago. Según los datos de Turbli, otras rutas sudamericanas también figuran entre las más turbulentas del mundo. El trayecto entre Córdoba y Santiago ocupa el segundo lugar con un EDR promedio de 20,214, mientras que el vuelo entre Mendoza y Salta se posiciona en el tercer puesto con un EDR de 19,825. Además, el tramo entre Mendoza y San Carlos de Bariloche se encuentra en el cuarto lugar, con un EDR de 19,252.

En Asia, los vuelos que cruzan los Himalayas son especialmente propensos a la turbulencia. La ruta entre Katmandú y Lhasa, en el Tíbet, ocupa el quinto lugar global con un EDR de 18,817, mientras que el trayecto entre Chengdu y Lhasa se encuentra en el sexto puesto con un EDR de 18,644.

: La mayor cordillera del mundo es responsable de turbulencias extremas en varias rutas aéreas, donde los vientos de gran altitud y las variaciones de presión generan condiciones desafiantes para pilotos y pasajeros (Europa Press)

En América del Norte, las Montañas Rocosas generan condiciones similares. El vuelo entre Albuquerque y Denver lidera el ranking de esta región con un EDR de 17,751, seguido por rutas como Denver-Jackson y Denver-Salt Lake City, que también registran niveles significativos de turbulencia.

En Europa, la influencia de los Alpes es evidente. La ruta más turbulenta del continente es el trayecto entre Niza y Ginebra, con un EDR promedio de 16,065. Otros vuelos que cruzan esta cordillera, como los que conectan Niza con Zúrich o Milán con Zúrich, también figuran en el top 10 europeo

Esta cadena montañosa europea provoca fuertes corrientes de aire que afectan vuelos en la región (Europa Press)

Según reportó CNN, el cambio climático está intensificando la frecuencia y severidad de la turbulencia en todo el mundo. Estudios recientes, como los realizados por la Universidad de Reading, han demostrado que la turbulencia en el Atlántico Norte ha aumentado un 55 % desde 1979. Este incremento es atribuido al calentamiento global, que intensifica las corrientes de aire en los jet streams, generando más episodios de turbulencia, especialmente del tipo conocido como “turbulencia en aire claro” (CAT, por sus siglas en inglés).

La Administración Federal de Aviación (FAA) define la CAT como un tipo de turbulencia que ocurre en regiones sin nubes y que es particularmente peligrosa porque no puede ser detectada visualmente. Aunque los incidentes graves son poco frecuentes, con solo 37 lesiones graves reportadas en vuelos comerciales en los Estados Unidos en los últimos 15 años, los expertos advierten que estas cifras podrían aumentar en el futuro.

Consejos para los pasajeros: cómo minimizar el impacto de la turbulencia

A pesar de que la turbulencia puede ser una experiencia incómoda, los expertos aseguran que no representa un peligro para la seguridad de los vuelos. Según dijo el periodista de viajes Simon Calder en The Independent, la mayoría de las lesiones relacionadas con la turbulencia ocurren cuando los pasajeros no están usando el cinturón de seguridad. Por ello, se recomienda mantenerlo abrochado durante todo el vuelo, incluso cuando la señal de cinturón esté apagada.

Además, la ubicación del asiento puede influir en la percepción de la turbulencia. Los asientos situados cerca de las alas, en el centro de gravedad del avión, suelen ser los más estables. Por el contrario, los asientos en la parte trasera tienden a experimentar movimientos más pronunciados.

Rutas turbulentas: un fenómeno global con patrones claros

El ranking de Turbli también revela patrones globales. En África, el vuelo más turbulento es el trayecto entre Durban y Johannesburgo, que cruza las montañas Drakensberg. En Oceanía, la ruta entre Christchurch y Wellington, en Nueva Zelanda, lidera la lista debido a la influencia de los Alpes del Sur.

En el caso de vuelos de larga distancia, el trayecto entre Nairobi, en Kenia, y Sepang, en Malasia, se posiciona como el más turbulento, destacando que incluso rutas alejadas de grandes cadenas montañosas pueden verse afectadas por otros factores meteorológicos.