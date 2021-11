Las 10 tendencias que dominarán el 2022, según “The Economist”

La crisis climática no se trata con la urgencia necesaria, y la descarbonización requiere que Occidente y China cooperen, justo cuando su rivalidad geopolítica se profundiza (Getty Images)

El 2020, el mundo se vio transformado por completo, y la vieja normalidad desapareció para dar paso a una realidad completamente diferente. El 2021 parece haber sido un año de transición, y la vacunación global significó un avance monumental en la lucha contra la pandemia del coronavirus. ¿Qué ocurrirá en el 2022? Para Tom Standage, editor de The World Ahead 2022 de The Economist, el próximo año estará dominado por la necesidad de adaptarse a las nuevas realidades y dará lugar a tendencias más profundas.

A continuación, diez tendencias que marcarán la agenda global en el 2022:

1-Democracia versus autocracia

Foto de archivo de las banderas de China y EEUU fuera del edificio de una compañía estadounidense en Pekín (REUTERS/Tingshu Wang)

Como explica Standage, las elecciones de mitad de período de Estados Unidos y el congreso del Partido Comunista de China contrastarán vívidamente sus sistemas políticos rivales. Esta rivalidad se verá reflejada en todo, desde el comercio hasta la regulación tecnológica, desde las vacunas hasta las estaciones espaciales.

2-De pandémica a endémica

Más vacunas, nuevas píldoras antivirales y tratamientos mejorados con anticuerpos están en el horizonte. Las personas inmunizadas del mundo desarrollado ya no verán en el virus una amenaza mortal, según el autor. Pero sí representará un gran peligro para el mundo en desarrollo. Si no se aumenta la cantidad de vacunas, el COVID-19 se convertirá en una enfermedad endémica que azotará a los más pobres.

3-Inflación

Las interrupciones de la cadena de suministro y un aumento en la demanda de energía han hecho subir los precios. Gran Bretaña corre un riesgo particular de estanflación, debido a la escasez de mano de obra posterior al Brexit y su dependencia del costoso gas natural.

4-El futuro del trabajo

Las encuestas muestran que las mujeres tienen menos ganas de volver a la oficina

El mundo parece pensar que el futuro del trabajo es híbrido, y que la mayoría de las personas trabajará desde el calor de su hogar. Pero eso no implica que no haya desacuerdos de todo tipo, como cuántos días y cuáles. Además, las encuestas muestran que las mujeres tienen menos ganas de volver a la oficina, por lo que pueden correr el riesgo de no ser consideradas para ascensos y aumentos salariales.

5-El nuevo techlash

Según Standage, “los reguladores en Estados Unidos y Europa han estado tratando de frenar a los gigantes tecnológicos durante años, pero aún tienen que hacer mella en su crecimiento o ganancias. Ahora China ha tomado la delantera, atacando a sus empresas de tecnología en una brutal represión”. ¿De qué manera? El presidente Xi Jinping quiere que se centren en la tecnología que proporciona una ventaja geoestratégica, no en “frivolidades” como juegos y compras. ¿Esto impulsará la innovación china o la sofocará?

6-Crecimiento crypto

Las criptomonedas se están domesticando a medida que los reguladores endurecen las reglas. Los bancos centrales también buscan lanzar sus propias monedas digitales centralizadas. El resultado es una lucha por el futuro de las finanzas que se intensificará en 2022.

7-Crisis climática

La Amazonía brasileña, considerada una de las zonas de mayor producción de oxígeno del mundo y que se ha convertido en un emisor de gases contaminantes debido a los incendios en la propia región amazónica, en una fotografía de archivo (EFE/ Marcelo Sayão)

A pesar de que los incendios forestales, las olas de calor y las inundaciones aumentan cada vez más, asombra la falta de urgencia entre los legisladores a la hora de abordar el cambio climático. Además, la descarbonización requiere que Occidente y China cooperen, justo cuando su rivalidad geopolítica se profundiza.

8-Problemas de viaje

El turismo se está recuperando a medida que las economías se reabren. Pero los países que siguieron una estrategia de “supresión” de cero covid, como Australia y Nueva Zelanda, se enfrentan a un panorama difícil hasta que el virus se vuelva endémico. Y como casi la mitad de los viajes de negocios ya no existirán, se afectará a los turistas, cuyos viajes están subvencionados por viajeros de negocios que gastan mucho dinero.

9-Carreras espaciales

El 2022 será el año del turismo espacial, y el primer año en la historia que más personas vayan al espacio como pasajeros de pago que los empleados del gobierno. El próximo año también China terminará su nueva estación espacial, y los cineastas están compitiendo por hacer películas en cero gravedad. Por otro lado, la NASA estrellará una sonda espacial contra un asteroide.

10- Fútbol político

“Los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing y la Copa del Mundo de fútbol en Qatar serán recordatorios de cómo el deporte puede unir al mundo, pero también de cómo los grandes eventos deportivos a menudo terminan siendo balones políticos”. Se esperan protestas dirigidas a ambos países anfitriones.

