Lo que el régimen chino de Xi Jinping espera de las empresas: la rendición total

Cuando Pony Ma, jefe de la poderosa empresa china de Internet Tencent, asistió a una reunión de grupo con el primer ministro Li Keqiang en 2014, se quejó de que muchos gobiernos locales habían prohibido las aplicaciones para compartir viajes instaladas en los teléfonos inteligentes.

Li pidió inmediatamente a algunos ministros que investigaran el asunto y le informaran. Luego se dirigió al Sr. Ma y le dijo: “Su ejemplo demuestra vivamente la necesidad de mejorar la relación entre el gobierno y el mercado”.

Para entonces, Tencent había invertido 45 millones de dólares en una empresa de transporte compartido llamada Didi Chuxing, que más tarde se convirtió en un modelo en el impulso del gobierno para digitalizar y modernizar las industrias tradicionales. Cuando el presidente Xi Jinping se reunió con los líderes mundiales de la tecnología en Seattle en 2015, el fundador de Didi, Cheng Wei, que entonces tenía 32 años, se unió a Jeff Bezos de Amazon, Tim Cook de Apple y el Sr. Ma en la reunión.

Pero la relación entre Beijing y el sector tecnológico se ha roto mucho en el último año. Didi es ahora un objetivo de la ira reguladora del gobierno . Días después de la oferta pública inicial de la empresa en Nueva York el mes pasado, los reguladores chinos retiraron sus aplicaciones de las tiendas de aplicaciones con el argumento de proteger la seguridad de los datos nacionales y los intereses públicos.

En el centro del fiasco de Didi, y en gran medida de la campaña antimonopolio cada vez más agresiva de China, está la cuestión de lo que Beijing espera de las empresas privadas. La respuesta es mucho más complicada que en Estados Unidos o Europa.

Las grandes tecnológicas chinas tienen tanto poder como los gigantes tecnológicos estadounidenses en la economía nacional. Como otras empresas norteamericanas, las firmas chinas parecen haber incurrido en prácticas anticompetitivas que perjudican a los consumidores, los comerciantes y las empresas más pequeñas. Esto merece un escrutinio y una regulación para evitar cualquier abuso de poder.

Pero es importante tener en cuenta que las empresas tecnológicas chinas operan en un país gobernado por un gobierno cada vez más autocrático que exige al sector privado que se rinda con absoluta lealtad. Así que, a diferencia de las campañas antimonopolio que los funcionarios europeos y estadounidenses están llevando a cabo en sus regiones, China está utilizando el disfraz del antimonopolio para cimentar el monopolio de poder del Partido Comunista, con lo que las empresas privadas probablemente pierdan lo que queda de su independencia y se conviertan en un mero apéndice del Estado .

Los acontecimientos en Didi equivalen a “un tipo de terapia de choque de la aplicación de la ley”, dijo Benjamin Qiu, un socio de la firma de abogados Loeb & Loeb en Hong Kong. “Podríamos ver un mayor control por parte del Estado, con una nacionalización de datos de hecho como resultado final ”.

Los estadounidenses y europeos que, comprensiblemente, se sienten frustrados por la falta de progreso de sus reguladores en el control de las grandes empresas tecnológicas no deberían estar demasiado impresionados por la rapidez con la que Beijing está poniendo en jaque a sus titanes tecnológicos. Como muchas cosas en China, la eficiencia se produce a costa de la ley y el debido proceso.

El Partido Comunista dejó claro el año pasado que necesita “gente políticamente sensata” en el sector privado que “escuche firmemente al partido y siga al partido” . Deben contribuir más a la longevidad del Partido Comunista y ayudar a que China vuelva a ser grande, dijo el partido.

El mensaje, según la gente del sector tecnológico, es que las empresas deben demostrar que son útiles y que contribuyen a los objetivos del gobierno, evitando causar problemas.

Didi no hizo caso del mensaje, dijeron estas personas. Les sorprendió que Didi desafiara las objeciones de algunos reguladores y se apresurara a aprobar su salida al mercado en el actual entorno normativo.

Para algunos funcionarios, la inclusión de Didi en la lista de Estados Unidos fue “yang feng yin wei”, es decir, cumplir en público, pero desafiar en privado. La elección de la palabra es reveladora porque la frase se utiliza a menudo para describir la traición de un subordinado a un superior.

“En un momento como este, las empresas de Internet que sean ‘políticamente incorrectas’ sólo encontrarán un callejón sin salida”, escribió Li Chengdong, consultor e inversor de Internet, sobre Didi en una publicación en las redes sociales.

Para las empresas, es útil conocer las prioridades de Beijing. A nivel interno, es reducir la desigualdad y promover lo que el partido llama “prosperidad colectiva”. A nivel internacional, es gestionar la tensión geopolítica con Estados Unidos.

A medida que el crecimiento económico de China se ralentiza y las oportunidades se reducen, la creciente desigualdad del país se está convirtiendo en una bomba de relojería a los ojos del partido, que está paranoico ante el malestar social y cualquier escepticismo sobre su legitimidad. Y las empresas tecnológicas son cada vez más culpables de la brecha de riqueza, con sus fundadores criticados como villanos que se aprovechan de los consumidores y obligan a sus empleados a trabajar muchas horas.

Beijing no se alegró el año pasado cuando algunas grandes empresas de Internet invirtieron fuertemente en aplicaciones que venden verduras a los residentes locales. Esto se debe a que las aplicaciones podrían sustituir a los puestos de verduras de las familias, donde se ganan la vida muchas personas con bajos ingresos.

Beijing también persiguió a Ant Group, el gigante de la tecnología financiera controlado por el multimillonario Jack Ma, en parte porque consideraba que Ant facilitaba demasiado a los jóvenes la obtención de préstamos personales, lo que generaba descontento social.

El gobierno también tomó medidas contra la industria de la educación en línea, que, según los funcionarios, se beneficia de la ansiedad de los padres. Esto, a su vez, ha aumentado el coste de la crianza de los hijos, poniendo en peligro la nueva política de Beijing de animar a las parejas a tener más de un hijo.

En abril, un funcionario del gobierno pasó 12 horas como repartidor de comida, ganando sólo unos 6 dólares, lo que desencadenó un amplio debate sobre el mal trato que las plataformas online daban a sus trabajadores.

Tencent, Didi y el gigante del comercio electrónico Alibaba -conocidas como empresas de “plataforma”- son ahora ciudadanos de segunda clase a los ojos del gobierno, me dijo un capitalista de riesgo con sede en Beijing. (Las empresas de primera clase desarrollan tecnologías “reales” como semiconductores e inteligencia artificial que pueden ayudar a China a ser más autosuficiente tecnológicamente, dijo). Para el gobierno, las plataformas tienen demasiados usuarios, demasiados datos, demasiado capital y demasiado poder, dijo .

En los últimos seis meses, los gigantes tecnológicos y algunos empresarios estrella han prometido su lealtad y han hecho gestos con dinero y renuncias. Tencent anunció en abril que gastaría 7.800 millones de dólares en energía verde, educación y revitalización de pueblos.

En abril, cuatro días después de que Xi visitara su alma mater, la Universidad de Tsinghua, en Beijing, Wang Xing, fundador de la empresa de reparto de comida Meituan y también graduado de Tsinghua, creó una fundación en la universidad. En junio, Wang donó acciones por valor de más de 2.000 millones de dólares a su propia fundación.

Tras la muerte de dos de sus empleados y muchas críticas en Internet, Colin Huang, fundador de la plataforma de comercio electrónico Pinduoduo, dijo en marzo que dejaría su cargo para dejar paso a la siguiente generación. Tiene 41 años y acaba de ser nombrado la segunda persona más rica de China.

En mayo, Zhang Yiming, de 38 años, fundador de ByteDance, la empresa matriz de TikTok, anunció que también dimitiría como director general. Un mes más tarde, dio a conocer una donación de 77 millones de dólares para crear una fundación educativa en su ciudad natal. The Wall Street Journal también informó que en marzo archivó los planes de OPA de ByteDance tras reunirse con los reguladores.

Una unidad de negocio de Tencent dijo el mes pasado que sus empleados debían abandonar la oficina antes de las 6 de la tarde los miércoles y de las 9 de la noche los demás días de la semana. ByteDance anunció este mes que suprimiría la obligación de trabajar los sábados cada dos semanas, una práctica habitual en muchas empresas chinas.

Después de la medida de Didi, siguieron llegando anuncios similares. JD.com, una plataforma de comercio electrónico, dijo el martes que aumentaría el salario medio anual de sus empleados a 16 meses de sueldo desde 14 meses. El viernes, Lei Jun, fundador del fabricante de smartphones Xiaomi, donó acciones por valor de más de 2.000 millones de dólares a dos fundaciones.

¿Qué tienen que ver todas estas acciones con el antimonopolio y el freno al poder de las grandes tecnológicas? No mucho directamente. Pero las empresas y los empresarios están diciendo efectivamente al gobierno que saben quién es el amo y que tienen que hacer cosas que al menos parezcan que van a reducir la desigualdad y el descontento social.

El otro “pecado” que cometió Didi es que salió a bolsa en Nueva York en un momento en el que la tensión geopolítica entre China y Estados Unidos se intensifica y ambos países luchan por la supremacía tecnológica.

En China crece la preocupación de que muchas empresas tecnológicas, respaldadas por firmas occidentales de capital riesgo y que cotizan en Nueva York, puedan convertirse en peones económicos si las relaciones bilaterales se deterioran. China ha anunciado que exigirá a las empresas tecnológicas nacionales que se sometan a un control de ciberseguridad antes de que coticen en el extranjero, lo que probablemente frustrará la mayoría de los planes de OPI.

“China tiene que prepararse para el peor escenario”, comentó un usuario de Weibo, Xiong Weizhou, en su cuenta verificada de Weibo. “Podría ser una guerra con Taiwán o sanciones por parte de Estados Unidos y Europa. Las empresas chinas importantes no deberían convertirse en la parte blanda de la nación”.

