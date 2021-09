Guido Bellido recibió un reconocimiento por su trabajo a favor de las mujeres pese a cuestionamientos

Guido Bellido se reunió con parte del Foro de Mujeres del Mercosur. | Foto: PCM

La mañana de este viernes, el jefe del Gabinete Ministerial, Guido Bellido, sostuvo una reunión con parte del Foro de Mujeres del Mercosur, en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros. En el evento, Bellido recibió un “Certificado de Reconocimiento” por su trabajo en favor de las mujeres pese a algunos cuestionamientos que afronta, como la denuncia de la congresista del partido Avanza País Patricia Chirinos y por publicaciones pasadas en sus redes sociales consideradas misóginas.

A la salida del evento, Carmela Chumbiray, ex autoridad política en Carabayllo y postulante al Congreso por el Partido Nacionalista Peruano en 2019, dijo a la prensa que no cree que la congresista Patricia Chirinos haya sido víctima de alguna agreción por parte de Guido Bellido y además respaldó el trabajo del jefe del Gabinete Ministerial.

“Nos hemos juntado muchas mujeres para acercarnos al premier y darle nuestro respaldo. Hemos tenido un buen trato con él y siempre ha sido respetuoso. (Este reconocimiento) es por el respeto que siempre nos ha demostrado durante toda la campaña y el compromiso que él tiene a partir de ahora”, sostuvo.

A su turno, Lidia Carrillo Véliz, alcaldesa Pucusana y quien también participó del evento, consideró que Bellido merecía un reconocimiento por su trabajo a favor de las mujeres. Además, indicó que el presidente del Consejo de Ministros le manifestó su compromiso de “trabajar por las mujeres, los niños y la comunidad”.

Titular de la PCM, @GuidoPuka, se reunió con parte del Foro de Mujeres del Mercosur, quienes mencionaron su compromiso para trabajar para todas y todos los peruanos sin ningún tipo de discriminación. pic.twitter.com/Nne83Gu7OZ — Consejo de Ministros (@pcmperu) September 10, 2021

Guido Bellido y Patricia Chirinos

Patricia Chirinos, congresista del partido Avanza País, denunció al primer ministro Guido Bellido por decirle durante una reunión de coordinación parlamentaria antes de que éste asumiera su cargo la frase “sólo falta que te violen”.

La denuncia de la agresión verbal la hizo la congresista en declaraciones a la emisora RPP, si bien ya hacía varios días que desde sectores de la oposición se había dado a conocer el suceso, que Bellido consideró “falso” y “dolosamente difamatorios” hacia su persona.

Según relató Chirinos, el suceso se produjo cuando se estaba instalando la Mesa Directiva del Congreso, que asumió sus poderes el pasado 26 de julio.

Allí, en una reunión donde había otros diputados como Jaime Quito (Perú Libre), Enrique Wong (Podemos Perú) y José Jerí (Somos Perú), entre otros, Chirinos intercedió ante Bellido para pedirle que le fuera otorgado un despacho en el que su padre había trabajado como diputado años atrás.

“Por favor quisiera que me ayuden y me den esta oficina que ha sido de mi padre y tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Por favor ayúdenme. Y Bellido me dijo: ‘Que te preocupas de eso, anda cásate’; y yo le dije: ‘¿Perdón? He sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda’. Y me dijo: ‘Entonces ahora solo falta que te violen’. Él me lo dijo directamente”, relató la congresista.

Bellido ha respondido a estas acusaciones con una serie de mensajes en sus redes sociales en las que indicó que “con mucha sensibilidad y empatía hacia la situación de violencia contra la mujer que vivimos, acudí al pleno y expusimos una serie de medidas para detener esta situación crítica que está presente en todos los rincones del país”.

En las últimas semanas, se recordaron algunas publicaciones con contenido considerado misógino que Bellido realizó en su cuenta de Facebook desde 2012 hasta antes de ser presidente de la PCM.

