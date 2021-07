Andy Murray perdió el duelo de dobles y es eliminado de Tokio 2020

Aquel tenista que fuera campeón en Londres 2012 y Río 2016 decidió abandonar la competencia de singles para enfocarse en la prueba en parejas con Joe Sailsbury y terminó por ser eliminado en cuartos de final por la pareja croata conformada por Marin Cilic y Ivan Dogic en 4-6, 7-6 (2), 10-7. La cuarta aventura de Juegos Olímpicos para Andy Murray finalizó este 28 de julio en la Pista de Tenis de Ariake: ya no participará en Tokio 2020 la leyenda ganadora de dos preseas doradas.

En el primer duelo de la pareja británica, se midieron al equipo francés, y sin muchas complicaciones, Andy Murray y Joe Sailsbury vencieron; en el segundo, contra los tenistas argentinos lo mismo, aunque el resultado fue más apretado. Ya para el tercer partido frente a los tenistas japoneses, su juego venía mermado, por lo que perdieron 6-3 y 6-4; en busca de reivindicación los británicos triunfaron ante los alemanes 6-2 y 6-7 en el cuarto y último encuentro de la fase regular.

El partido con los croatas por el pase a semifinal ha sido la última competición de la pareja británica y posiblemente la última de Murray en un escenario olímpico. Durante el primer set Murray y Sailsbury ganaron 6 juegos mientras que Cilic y Dogig 4, llevándose así el primero. Esto no garantizó la victoria, puesto que el segundo set, fue para los representantes de Croacia, ya que ganaron 7-6. En el tercero y definitivo set el duelo fue sumamente cerrado, tanto que los juegos se repartieron 10-7 en favor de los balcánicos: y así el sueño olímpico de Gran Bretaña terminó.

Los motivos de su renuncia a singles no fueron únicamente un deseo aislado, pues en fechas recientes, el tenista de 34 años y ranqueado número 104 en ATP, explicó que viene de problemas físicos que se arrastran de tiempo atrás:

Tokio 2020 comenzó con una versión mermada de Murray, pues semanas antes de que comenzara la justa Olímpica, fue derrotado en Wimbledon, uno de los efectos de su forma deportivamente fuera de forma, misma que él reconoció.

Sus últimas palabras antes de partir de la justa olímpica de Tokio 2020 fueron:

“He acabado este partido y le he dicho a mi equipo que no estoy contento con cómo he jugado...Si no encuentro una manera de mantenerme en pista durante un tiempo consistente y de practicar como necesito para competir contra esta gente, es entonces cuando empezaremos a hablar de qué es lo que viene después, porque he puesto mucho trabajo en llegar hasta este punto, pero no soy capaz de entrenarme y de jugar como me gustaría en esta clase de partidos”