Simone Biles decidió no participar de la final individual en la gimnasia femenina olímpica para preservar su salud mental

Simone Biles no competirá en la final individual all around (REUTERS/Lindsey Wasson/File Photo)

A pocas horas de retirarse en el comienzo de la competencia por equipos de la gimnasia artística femenina de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la federación de los Estados Unidos de la disciplina anunció que Simone Biles también se ausentará de la final individual all around para preservar su salud mental.

“Después de una evaluación médica adicional, Simone Biles se ha retirado de la competencia final individual. Apoyamos incondicionalmente la decisión de Simone y aplaudimos su valentía al priorizar su bienestar”, estableció USA Gymnastics en una parte del comunicado que se emitió a través de sus redes sociales.

“Su coraje muestra, una vez más, por qué es un modelo a seguir para tantos”, agregó. Al mismo tiempo, la federación estadounidense de gimnasia notificó que Jade Carey será la reemplazante de Biles en la competencia individual, ya que finalizó en la novena posición de la clasificación general.

Es importante recordar que todo comenzó una vez que Biles completó la primera rotación del equipo de EEUU en la competencia que se llevó a cabo en el Centro Ariake de gimnasia este martes en Tokio. Tras una caída irregular, la cuenta oficial de Tokio informó que estaba “siendo atendida por un entrenador” y que había abandonado el lugar. La gimnasta más laureada de la historia en Mundiales de la disciplina no realizó el calentamiento para el aparato de barra y le dejó su lugar a Jordan Chiles. Una vez que Simone volvió a escena, se la vio con la campera y el pantalón del Comité Olímpico de USA y se limitó a seguir atenta la performance de su equipo.

Cuando finalizó la competencia por equipos, que marcó el fin de la hegemonía de Estados Unidos en manos del conjunto de jóvenes rusas que compitió bajo la bandera del Comité Olímpico de su país, Biles se presentó ante los medios del mundo y fue contundente en su mensaje relacionado a su salud mental y los cuidados que necesita para volver a competir en Tokio.

Biles junto al resto de sus compañeras de EEUU tras la medalla de plata obtenida en la prueba por equipos (REUTERS/Lindsey Wasson)

“Desde que entro a escena, estoy yo sola con mi cabeza, tratando con demonios en mi cabeza. Debo hacer lo que es bueno para mí y concentrarme en mi salud mental y no comprometer mi salud y mi bienestar”, repitió la atleta de 24 años.

“Físicamente, me siento bien, estoy en forma. Emocionalmente, eso varía según el momento. Venir aquí a los Juegos Olímpicos y ser la estrella principal no es una hazaña fácil, así que estamos tratando de hacerlo un día a la vez y ya veremos”, declaró en exclusiva ante la periodista Hoda Kotb de la Cadena USA Today.

Por su parte, en declaraciones que reprodujo la BBC, Biles explicó la decisión que tomó tras su salto fallido. “Después de la actuación que hice, simplemente no quería seguir. Tengo que concentrarme en mi salud mental. Simplemente creo que la salud mental es más frecuente en los deportes en este momento. Tenemos que proteger nuestras mentes y nuestros cuerpos y no solo salir y hacer lo que el mundo quiere que hagamos”.

De esta forma, Simone no competirá en la competencia que se llevará a cabo este jueves en horas de la noche en la capital de Japón. ¿Qué ocurrirá con la participación de la gimnasta en las finales individuales por aparatos? Es una incógnita. Se clasificó para la definición de los cuatro aparatos: el domingo 1 de agosto está anotada en la final de salto y en las de las barras asimétricas, mientras que el lunes 2 será la definición de suelo y el martes 3 en viga.

El mensaje de USA Gymnastics ante la baja de Simone Biles de la prueba all around

Con el retiro del nadador estadounidense Michael Phelps y la del velocista jamaiquino Usain Bolt, Biles llegó a los Juegos Olímpicos como la principal figura del mundo olímpico. Sobre todo después de lo que fue su gran debut en Río 2016 donde cosechó cuatro medallas doradas entre la competencia por equipos, el individual all around, salto y suelo. Además, se apoderó de la de bronce en viga.

“Ya no confío tanto en mí misma. Quizás esté envejeciendo. Hubo un par de días en que todo el mundo te tuitea y sientes el peso del mundo. No somos solo atletas. Somos personas al final del día y, a veces, simplemente tienes que dar un paso atrás. No quería salir y hacer algo estúpido y lastimarme. Siento que muchos atletas que han hablado realmente han ayudado. Es tan grande, son los Juegos Olímpicos. Al final del día no queremos que nos saquen de allí en una camilla”, explicó Simone en unas declaraciones que dio la vuelta al mundo.

SEGUIR LEYENDO: