Tunden a Jürgen Damm por publicar foto con un auto de más de USD 350,000

Jürgen Damm adquirió un Lamborghini Huracán EVO 2020 y lo anunció en sus redes sociales (Foto: Twitter@jurgendammr25)

Jürgen Damm publicó el miércoles en su cuenta de Twitter, una fotografía donde posa al lado de un Lamborghini color blanco. La publicación fue acompañada por la leyenda “Mira mamá y sin saber mandar centros #HisFinallyHere #Lamborghini”. Ante ello, muchos usuarios dividieron opiniones en los comentarios y también fue señalado por sus logros y defectos a lo largo de su carrera como futbolista.

El auto tiene un precio base de USD 350,000 que aumenta conforme se personalicen los interiores.

El ex jugador de Tigres se desempeña como medio lateral y, en la actualidad, milita con el club estadounidense Atlanta F.C. A lo largo de su carrera ha sido destacado por su velocidad de conducción del balón e, incluso, llegó a ser señalado como uno de los jugadores más rápidos de la Liga Mx. Sin embargo, en su paso por diversos equipos, los aficionados lo han criticado por su inhabilidad a la hora de enviar centros al área.

Luego de publicar la imagen, atrajo la opinión de diversos usuarios. Incluso el comentarista deportivo David Faitelson respondió a la publicación con “Mira, Jurguen, el día en que aprendas a centrar…” y acompañó su comentario con una fotografía del jugador portugués Cristiano Ronaldo recostado sobre una cama con el océano de fondo. Pese a ello, otros usuarios criticaron a Damm.

David Faitelson también participó en la discusión sobre la foto del automóvil de Jürgen Damm (Foto: Twitter@Faitelson_ESPN)

“Dime de qué presumes y te diré de qué careces.... Típica actitud de un jugador inmaduro que no ha ganado nada, que se subió en un ladrillo y se mareó…” comentó el usuario @FanLatino.

Por su parte, @DanielPacha9, posteó una foto del jugador argentino Lionel Messi en hombros de sus compañeros del F.C. Barcelona con el texto “Mira mamá, lo que se logra con un poco de talento nato y humildad. El mundo se rinde a sus pies”.

“Eh aquí un claro ejemplo de la mentalidad mediocre del futbolista mexicano, presumir un auto de lujo en una liga que no es top, mientras los juveniles estadounidenses presumir ya estar en clubes como Chelsea, Barcelona o Borussia D. En fin es algo que nunca cambiará …” dijo @ManuelG45713477

Jürgen Damm consiguió cuatro títulos de liga con Tigres entre 2015 y 2019 (Foto: EFE/Miguel Sierra/Archivo)

Ante las críticas y opiniones que buscaron defenderlo, Jürgen Damm publicó, después un video donde aclaró la compra del automóvil y aseguró que no es un despilfarro. “Es un coche que siempre soñé tener desde niño y que, gracias a Dios, en esta etapa de mi vida lo pude sacar. Como muchos de ustedes saben, en Estados Unidos hay muchas facilidades de pago para poder tener este tipo de coches. Entonces, bueno, fue por eso que lo hice”, declaró.

“Siempre me ha gustado decirles (a las nuevas generaciones de jugadores) que la carrera de futbolista es muy corta y hay que saber invertir y ahorrar muy bien nuestro dinero para nuestra etapa postfutbolista.”, también agradeció a su hija y esposa, así como a sus padres por ayudarle a “tener los pies en la tierra” y haberle enseñado a ahorrar e invertir sus ingresos. “He diversificado bien el dinero y, bueno, el tema de sacar este coche en estos momentos no es porque esté despilfarrando o gastando el dinero en tonterías”, recalcó.

Damm se integró al equipo Atlanta United en el mes de Julio, donde también milita Erick "Cubo" Torres (Foto: Instagram@jurgendammr25)

Entre sus logros personales, el jugador originario de Tuxpan, destacó haber finalizado la carrera en administración de empresas y haber iniciado la de comunicación. Como futbolista, en la Liga MX, obtuvo 4 títulos de liga con el equipo de Tigres y registró 18 goles en su paso por tres equipos diferentes. También ha tenido participación con la selección mexicana.

En la más reciente edición del torneo de la Major League Soccer (MLS), se integró al equipo de Atlanta United. Ya ha disputado cinco encuentros con su nuevo equipo. Suma 152 minutos y registra una asistencia de gol.

