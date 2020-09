“No soy convocable”: Rogelio Funes Mori fue tajante sobre su futuro con la selección mexicana

Rogelio Funes Mori fue tajante sobre su futuro con la selección mexicana (Foto: Miguel Sierra/ EFE)

Rogelio Funes Mori, delantero de Monterrey, fue tajante sobre su posible incorporación a la selección mexicana en un futuro. No cerró las puertas para jugar en el combinado azteca, pero señaló que no es momento para hablar del asunto.

Luego de que el entrenador argentino Gerardo “Tata” Martino pidió mesura por convocar extranjeros al Tricolor, el ariete argentino dijo que los naturalizados pueden ayudar al Tri. Sin embargo, comentó que entiende el rechazo a los futbolistas extranjeros.

“Creo que si un jugador tiene potencial, puede hacer mejorar a la Selección y sería bienvenido. Entiendo que está la otra cara de que no quieren (naturalizados), pero es entendible, esto es así”, apuntó el romperedes en conferencia de prensa.

Gerardo “Tata” Martino pidió mesura por convocar extranjeros al Tricolor (Foto: EFE)

El futbolista de los Rayados adelantó que ya está en trámites para obtener la nacionalidad mexicana. No obstante, pidió que no se hable de convocatorias hasta que todo esté en orden y aseguró que por el momento sólo está enfocado en su club.

“Estoy en papeles de naturalización, pero no quiero hablar de la Selección Mexicana, mi prioridad es Monterrey. Cuando pueda hablar de la Selección, lo haré, pero por lo pronto no soy convocable”, subrayó.

Y es que, de acuerdo con el diario español El País, la FIFA estudia modificar el reglamento sobre el cambio de federación de los jugadores. Con esto, algunos futbolistas tendrán la posibilidad de representar a más de un solo país durante su carrera.

El futbolista de los Rayados adelantó que ya está en trámites para obtener la nacionalidad mexicana (Foto: Julio Cesar Aguilar/ AFP)

Este es el caso de Funes Mori, quien ya participó con la selección de Argentina. El ex River Plate sólo disputó un partido de la categoría A, en un amistoso celebrado en el 2012 ante Brasil. Ante ello, el cambio del reglamento podría facilitar que el mellizo juegue con México.

Tras la noticia, el mismo delantero aseguró que el Tata Martino habló con su representante. Aclaró que están esperando el cambio de reglas y ver si tienen una opción de participar con el conjunto azteca.

“Ya llevo más de cinco años viviendo aquí, soy residente y puedo hacer la naturalización. Había algo que impedía la chance de jugar por México: el hecho de haber disputado un Sudamericano Sub 20 por Argentina, más allá de un amistoso con la Selección Mayor de (Alejandro) Sabella contra Brasil, pero eso se iba a ajustar. Así que estamos viendo si se puede dar”, comentó en una entrevista con La Nación.

Rogelio Funes Mori reconoció que tiene deseos de representar a la albiceleste (Foto: Cortesía/ Atlético de San Luis/ Cesar Gomez/ JAM MEDIA)

Aunque reconoció que tiene deseos de representar a la albiceleste, apuntó que hay muy buenos jugadores en su posición que le cierran la puerta en el cuadro que ahora dirige Lionel Scaloni.

“Siento que no me han dado la oportunidad como a tantos otros (en Argentina). Siento un gran cariño por la gente de México y la verdad es que me gustaría representarlos en una selección. Vamos a ver, pero sí, me interesa”, comentó.

A su vez, la cabeza del banquillo mexicano se pronunció sobre la posibilidad de que su compatriota Rogelio Funes Mori pueda tener una opción de jugar con la selección. “Funes Mori hoy no es elegible, en el momento en que esté su naturalización y pueda ser tomado en cuenta, seguro lo haremos”, sentenció en una conferencia de prensa la semana pasada.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

México tendrá segundo partido en Holanda: Argelia será el otro rival para el Tri en la fecha FIFA de octubre

Los apuntes del Tata: las opiniones Gerardo Martino sobre el presente y futuro de la selección mexicana

“Sería una oportunidad muy linda de devolverle algo al país que tanto me ha dado”: Funes Mori inició los trámites para la nacionalidad mexicana

“Espero que Martino se fije más en los mexicanos”: Hugo Sánchez reaccionó a la posible convocatoria de Funes Mori al Tri