Obviamente, Nadal se refirió al momento que pasa el deporte y fue optimista en cuando a la reanudación de la actividad, aunque anticipó que en el tenis, como en la Fórmula 1 la situación es más compleja por el formato de las competencias: “Si las cosan van a mejor porqué no se puede terminar de jugar la temporada futbolística pero el tenis se mueve de país en país y lo que conlleva la organización de cualquier evento deportivo. Hasta que no haya una cura hay una situación complicada. Se me antoja difícil un torneo a corto o medio plazo”.