En este contexto, el ex presidente de la entidad internacional, quien también ha sido investigado por su presunta administración fraudulenta, Joseph Blatter, advirtió que “Estados Unidos podría organizar la Copa del Mundo en 2022, en lugar de 2026”. “¡Son capaces, no es ciencia ficción! Japón también podría hacerlo. Ambos se ofrecieron para organizarlo”, enfatizó el ex funcionario cuando fue consultado por el periódico alemán Bild.