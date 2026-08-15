Un búnker nazi se interpone en los planes de vivienda de Berlín

El emplazamiento de un búnker nazi en el que las autoridades de Berlín están barajando la posibilidad de construir viviendas (Maegan Vázquez/The Washington Post)

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BERLÍN – Si no fuera por la placa informativa de fácil desapercibimiento, el lugar donde Adolf Hitler murió podría confundirse con un estacionamiento normal.

En 1999, unos obreros de la construcción desenterraron accidentalmente partes del búnker de hormigón donde Hitler se suicidó, reavivando un antiguo debate sobre cómo debería Alemania lidiar con las reliquias nazis.

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Ahora, más de 25 años después, los planes para construir apartamentos sobre otro escondite nazi cercano están reanimando la conversación sobre cómo preservar la historia sin glorificarla.

El terreno cubierto de maleza en el centro de la controversia —un codiciado espacio inmobiliario cerca de Potsdamer Platz y el lujoso Mall of Berlin— fue una vez la ubicación de la Nueva Cancillería del Reich de Hitler, un edificio administrativo erigido a finales de la década de 1930. Un promotor inmobiliario con sede en Hamburgo ha recibido la aprobación para transformar la propiedad en apartamentos y oficinas, según la publicación alemana Bild. El promotor, SMV Berlin, no respondió a una solicitud de comentarios.

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Los edificios sobre el nivel del suelo de la cancillería fueron destruidos después de la guerra, pero defensores de la preservación afirman que el búnker nazi intacto —uno de los últimos vestigios del centro de poder de Hitler— debería ser protegido.

El año pasado, el Consejo Estatal de Monumentos de Berlín expresó en un memorando su preocupación por los planes de demolición del promotor y pidió a las autoridades competentes reconsiderar si el sitio debería contar con protección histórica. El consejo indicó que la cancillería fue “el punto de planificación e inicio de la Segunda Guerra Mundial y también simboliza el final catastrófico del régimen nazi”.

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Pero el proyecto de construcción cuenta con el apoyo de Christian Gaebler, senador de Berlín para el desarrollo urbano, la construcción y la vivienda. En una ciudad que enfrenta una escasez de viviendas, Gaebler “ha dejado claro que prioriza la construcción residencial en este lugar”, según Martin Pallgen, portavoz del departamento de desarrollo urbano. Desde hace tiempo existe un plan para urbanizar el sitio, señaló Pallgen, y el búnker no es un monumento protegido.

Un análisis de mayo realizado por la firma inmobiliaria comercial CBRE encontró que los fuertes aumentos en los alquileres solicitados para nuevos contratos en Berlín eran resultado de “una demanda significativamente excesiva y la falta de viviendas disponibles”. La población de la ciudad ha crecido en más de medio millón de personas desde 2010, pero la construcción residencial no ha seguido el ritmo de la demanda creciente.

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Dietmar Arnold, presidente de Berliner Unterwelten, una organización que documenta los sitios históricos subterráneos de la ciudad y los pone a disposición del público, afirmó en un comunicado que “no se opone a la construcción de apartamentos”, pero quiere que el sitio del búnker sea preservado.

Durante la Segunda Guerra Mundial, el sitio subterráneo sirvió como un “búnker madre-hijo” y hospital de campaña de emergencia, señaló Arnold.

“El búnker puede ser fácilmente construido encima, ya que las paredes tienen más de 1,5 metros (más de 5 pies) de grosor”, sostuvo Arnold, quien recorrió el búnker por última vez en 2007, en un comunicado. Pero añadió: “El sitio simboliza el final catastrófico del régimen nazi. Y por eso… debería establecerse aquí mismo, en este lugar auténtico y destacado, un centro de información y documentación sobre la caída del régimen nazi y los últimos días de la guerra en Berlín”.

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Arnold dijo que su organización mantuvo “una reunión exploratoria” con los desarrolladores del sitio en junio, pero que “no ha ocurrido nada más”.

Las divisiones sobre el futuro del sitio forman parte de un debate que se extiende por décadas, centrado en cómo el país debe enfrentar su compleja historia con el auge de Hitler y el Holocausto. Mientras algunos opinan que preservar vestigios de la época podría convertirlos en lugares de peregrinación para neonazis, el país también se enorgullece de su cultura de recuerdo y reconocimiento de las duras verdades históricas.

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En el caso del búnker donde murió Hitler, la ciudad resistió durante mucho tiempo divulgar la ubicación por temor a que se convirtiera en un punto de reunión para simpatizantes nazis, y no fue hasta 2006 que se colocó la placa informativa en el sitio. Otros lugares destacados relacionados con Hitler y sus principales lugartenientes han sido destruidos.

Nikolaus Bernau, historiador del arte y arquitecto, se opone a la destrucción del búnker de la cancillería y la construcción de apartamentos en el sitio.

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Bernau señaló que “definitivamente es inapropiado construir” sobre el lugar donde los nazis planearon innumerables atrocidades y afirmó que el terreno debería servir para que las personas “aprendan sobre la historia del fascismo y la historia del poder”.

“Contamos con estas pocas partes originales de [los complejos de la cancillería y los búnkeres de Hitler], y si se tratase de partes originales de un castillo medieval que estuvo allí, entonces por supuesto nadie debatiría sobre destruirlo”, dijo Bernau.

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© 2026, The Washington Post.