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Cómo vencer a un terremoto: la ciudad colombiana donde nadie murió

Un terremoto mortal devastó Armenia en 1999, lo que impulsó una reconstrucción que permitió a la ciudad levantarse más fuerte que antes. Cuando se produjo el desastre esta vez, la ciudad estaba preparada

Imagen de referencia terremoto Armenia. Los antecedentes de Armero, Armenia, Gramalote, Mocoa e Iota muestran que la reconstrucción del terremoto en Chocó podría superar otros desastres en Colombia - crédito Colprensa
El devastador terremoto de 1999 derrumbó el 60 por ciento de los edificios de la ciudad colombiana de Armenia
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Humberto Reyes, al salir para el trabajo, se estaba despidiendo de su esposa cuando la tierra comenzó a temblar.

El temblor del lunes por la mañana llevó de inmediato al profesor universitario de 70 años de regreso a 1999, cuando un terremoto de magnitud 6,2 derrumbó el 60 por ciento de los edificios en Armenia, Colombia, matando a cerca de mil personas.

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Pero también recordó los simulacros que esta ciudad en la región cafetera de Colombia ha practicado al menos dos veces al año desde entonces. Su esposa se tiró al lado de la cama, con la esperanza de que ese espacio pudiera ser suficiente para sobrevivir si el edificio colapsaba. Él se aferró al refrigerador.

Afuera, escucharon si se oían ambulancias. Apenas escucharon alguna. Esta vez, pensó Reyes, algo era diferente.

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió la costa pacífica de Colombia el lunes por la mañana derribó edificios en todo el occidente de Colombia, causando al menos 285 muertos y miles de heridos. Las cifras siguen aumentando a medida que los rescatistas excavan entre los escombros.

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Pero en Armenia, una ciudad de 300.000 habitantes a unos 69 kilómetros (43 millas) del epicentro, no hubo rescates activos. Ningún edificio se vino abajo. Nadie murió.

Las ciudades cercanas de Pereira y Manizales, en comparación, sufrieron decenas de muertes. Cali, a más del doble de distancia del epicentro que Armenia, reportó al menos 95.

“Ciudad Milagro”, la llaman los colombianos. Pero no fue un milagro, según los ingenieros y funcionarios que ayudaron a liderar la respuesta de la ciudad tras el terremoto de 1999. Fue el resultado de una cuidadosa planificación y reconstrucción luego de que ese desastre obligara al renacimiento de la ciudad.

“Hemos estado preparándonos. Hemos estado fortaleciendo nuestros sistemas de alivio y rescate”, dijo el alcalde James Padilla a un canal de noticias local. “Todos estos simulacros realizados en los últimos años son los que han hecho de Armenia una ciudad resistente a los terremotos”.

El terremoto del lunes pasado dejó más de 280 muertos en Colombia
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No se trató solo de simulacros. Los daños catastróficos de hace 27 años dieron a la ciudad la oportunidad de reconstruirse con mayor solidez.

“El terremoto se llevó todas las estructuras más antiguas y mal construidas, y las tumbó”, dijo el ingeniero estructural Omar Cardona, el especialista en riesgo sísmico más reconocido de Colombia.

“Armenia ya no tiene los edificios viejos que otras ciudades aún conservaban”, dijo. “Y esa es una factura que los terremotos siempre vienen a cobrar”.

Para gestionar la reconstrucción, Colombia creó un fondo de 1.000 millones de dólares para reconstruir el eje cafetero. El Fondo para la Reconstrucción del Eje Cafetero, o FOREC, dividió Armenia en 15 zonas según daños y geografía, y entregó cada una a una organización no gubernamental —planificadores y trabajadores sociales, asesorados por ingenieros y sismólogos— para evaluar los daños, diseñar proyectos de reconstrucción y luego ejecutar el presupuesto. Everardo Murillo, director ejecutivo del fondo, lo llamó “planificación lenta para una ejecución rápida”.

Según Jahir Rodríguez, quien era secretario de planeación de Armenia y dirigió su oficina de desastres en 1999, tres acciones tomadas por la ciudad durante la reconstrucción resultaron útiles el lunes. Fue una de las primeras ciudades colombianas en realizar lo que se conoce como microzonificación, mapeando la respuesta del suelo cuadra por cuadra para orientar la planeación. Prohibió nueva construcción en suelos blandos, que pueden amplificar los movimientos sísmicos. Y siguió normas de construcción estrictas y actualizadas.

FOREC no fue perfecto, dijo Cardona. El fondo actuó “como un administrador que cayó en paracaídas”, dijo: construyó casas y reescribió planes, pero no fortaleció las instituciones locales encargadas de mantenerlas.

El código sísmico nacional de Colombia, actualizado por última vez en 2010, está escrito para evitar el colapso de edificios y proteger la vida. Un temblor menor no debería causar daños a un edificio. Uno violento puede causar daños estructurales, pero no debería derribarlo.

Pero el problema en Colombia no ha sido la calidad de la normativa, señalaron los analistas, sino si se cumple, especialmente frente a la construcción informal.

Los ingenieros a veces recortan esquinas “con la complicidad de la administración pública que aprueba la obra”, dijo Rodríguez. En Pereira, el martes posterior al terremoto de esta semana, examinó las ruinas de un edificio de un año de antigüedad. Todos pensaron que era de ladrillo, dijo. Resultó ser de yeso.

Alrededor del 70 por ciento de la construcción en Bogotá es informal, indicó Cardona. Él ha creado un manual ilustrado para enseñar a los maestros de obra lo que los ingenieros saben desde hace décadas: cómo construir casas seguras de uno y dos pisos sin títulos en ingeniería estructural.

La gente va a construir, dijo. Quiere que construyan mejor. Tanto FOREC como Cardona han recibido el Premio Sasakawa de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres por sus contribuciones al campo.

Sobrevivir a un terremoto “no es cuestión de suerte”, afirmó Reyes, el profesor.

“Es un problema de ingeniería, de ciencia”, dijo. “Existe una forma de hacer que los edificios no colapsen, por más terriblemente fuerte que sea el terremoto”.

© 2026, The Washington Post.

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