Dos agentes involucrados en el tiroteo de Alex Pretti fueron puestos bajo licencia administrativa

Los dos agentes federales de inmigración involucrados en el tiroteo de Alex Pretti han sido puestos bajo licencia administrativa, según el protocolo estándar de la agencia, según un portavoz de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).

Esto ocurrió un día después de que el Departamento de Seguridad Nacional proporcionara la primera cronología oficial del mortal encuentro en un comunicado enviado a algunos miembros del Congreso. El documento, basado en una revisión preliminar, no mencionaba que Pretti blandiera un arma, lo que contradice los comentarios de la administración Trump inmediatamente después del tiroteo, cuando altos funcionarios describieron a Pretti como una amenaza directa para los agentes y oficiales federales.

La administración Trump ha comenzado a reducir parte de su retórica incendiaria sobre el tiroteo y reemplazó a Greg Bovino, comandante de la Patrulla Fronteriza que entonces supervisaba la operación en Minneapolis, por el zar fronterizo Tom Homan, para liderar la masiva operación de control migratorio que se está llevando a cabo en la ciudad.

“Creo que todo esto es terrible”, dijo el presidente Donald Trump en una entrevista con Fox News el martes, cuando se le preguntó sobre los sucesos en Minnesota de la semana pasada y el asesinato de Pretti. “No me gusta que llevara un arma completamente cargada… En resumen, fue terrible”.

El cambio de tono de la Casa Blanca sobre el asesinato de Pretti se produce cuando un creciente número de republicanos cuestiona la gestión del incidente por parte de la administración Trump. También refleja la preocupación de que, sin un cambio de rumbo significativo, los republicanos probablemente pierdan el control del Congreso en las elecciones intermedias de noviembre.

Manifestantes portan pancartas condenando al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cerca del lugar donde un hombre identificado como Alex Pretti recibió un disparo mortal por parte de agentes federales que intentaban detenerlo, en Mineápolis, Minnesota, Estados Unidos. 24 de enero de 2026. REUTERS/Tim Evans/Archivo

Stephen Miller, subjefe de gabinete de Trump en la Casa Blanca, calificó a Pretti de “asesino” inmediatamente después de su asesinato. El martes, Miller afirmó que la administración estaba evaluando si la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) “podría no haber seguido” el protocolo oficial antes del tiroteo.

Una mujer que afirmó haber filmado el tiroteo fatal de Pretti el sábado refutó las afirmaciones iniciales del DHS de que Pretti había blandido un arma o actuaba de forma amenazante antes de recibir el disparo.

En declaraciones a Anderson Cooper de CNN el martes, Stella Carlson, quien calculó que se encontraba a no más de 3 metros de Pretti cuando recibió el disparo mortal, declaró que en ese momento estaba filmando a agentes de inmigración e intentando dirigir el tráfico.

Agentes federales disparan municiones contra manifestantes cerca del lugar donde un hombre identificado como Alex Pretti fue asesinado a tiros por agentes federales que intentaban detenerlo, en Minneapolis, Minnesota, EE. UU., el 24 de enero de 2026. REUTERS/Tim Evans

Carlson relató que salió de su auto y comenzó a filmar a Pretti, a quien no conocía, mientras dirigía el tráfico. Añadió que Pretti actuaba con calma y sin representar una amenaza, y que no lo vio blandir un arma. “Si lo hubiera visto, tal vez no me habría quedado tan cerca”, afirmó.

La tensión continuó aumentando en Minneapolis el martes cuando la representante Ilhan Omar (demócrata por Minnesota), blanco frecuente de la administración Trump, fue atacada durante una asamblea pública y agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) intentaron ingresar al consulado ecuatoriano antes de ser rechazados.

Un hombre roció un líquido desconocido en dirección a Omar con una jeringa, según informó la policía, poco después de que Omar exigiera a la secretaria del DHS, Kristi L. Noem, que “renunciara o se enfrentaría a un juicio político”. El hombre, posteriormente identificado como Anthony Kazmierczak, de 55 años, fue inmediatamente derribado y arrestado, y Omar declaró posteriormente que se encontraba “bien”.

© 2026, The Washington Post.