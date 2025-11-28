Los vínculos de Maduro con Turquía podrían allanar el camino hacia un posible exilio (EP)

Cuando Nicolás Maduro se declaró nuevamente presidente de Venezuela después de las elecciones de 2024 que Estados Unidos y más de 50 países declararon fraudulentas, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, fue uno de los pocos líderes extranjeros que lo convocó.

Cuando Erdogan asumió su tercer mandato en 2023, Maduro voló desde Caracas para acompañar a un líder a quien ha llamado su “hermano”. Sus gobiernos han intercambiado numerosas visitas ministeriales en los últimos años, generalmente para firmar acuerdos estratégicos y mantener una sólida relación comercial.

Por eso, según los expertos, no sería sorprendente que Maduro —de quien el presidente Donald Trump ha dicho que quiere sacar del cargo “por las buenas… o por las malas”— esté considerando a Turquía como un posible puerto seguro si decide huir de Caracas.

El camino difícil, como prácticamente ha dicho Trump, implica el uso de las enormes fuerzas navales y aéreas que ha reunido en el Caribe, cerca de la costa de Venezuela, para tratar de capturarlo o destruir la voluntad de sus militares de luchar.

“Turquía es el lugar perfecto para él”, dijo una persona familiarizada con las deliberaciones de la administración sobre las operaciones actuales cerca de Venezuela. Maduro “confía en Erdogan… (y) Erdogan tiene buenas relaciones con Trump… En definitiva, ¿cuáles son los resultados realistas y aceptables? Obviamente, la gente lo está considerando y trabajando en ello”.

Un posible acuerdo de exilio turco para Maduro, dijo la persona, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a hablar en nombre de la administración, podría venir con “garantías”, presumiblemente asegurando que no sería extraditado a los Estados Unidos, donde está acusado de tráfico de drogas, corrupción y narcoterrorismo, con una recompensa de 50 millones de dólares por su cabeza.

La Corte Penal Internacional, a solicitud de varios países del hemisferio, ha estado investigando presuntos “crímenes contra la humanidad”, incluidas detenciones ilegales, en Venezuela desde poco después de que Maduro asumió el cargo en 2013.

Al preguntársele si se está considerando o se ha considerado un exilio de Maduro a Turquía, o si Trump, como declaró el martes, “podría hablar con él” directamente, la portavoz adjunta de la Casa Blanca, Anna Kelly, respondió “sin comentarios”. La Embajada de Turquía en Washington no respondió a las preguntas.

El gobierno venezolano ha negado reiteradamente los informes de que Maduro esté considerando el exilio. En un discurso ante sus simpatizantes el martes en Caracas, Maduro afirmó que los venezolanos deben ser capaces de defender cada centímetro de esta bendita tierra de cualquier amenaza o agresión imperialista y prometió entregarlo todo a esa causa.

El gobierno afirma que Maduro lidera dos cárteles “terroristas” distintos que, según afirma, utilizan las ganancias del narcotráfico para librar un conflicto armado con Estados Unidos, y que sus acciones son legales según las leyes de la guerra. Entre diversas justificaciones para la voladura de más de 20 embarcaciones pequeñas que supuestamente transportaban narcóticos, con más de 80 muertos a bordo, Trump también ha afirmado que Maduro vació las cárceles y los “manicomios” de su país para enviar a “millones” de venezolanos sin papeles a Estados Unidos.

Estas afirmaciones han sido objeto de un intenso escrutinio por parte de legisladores demócratas y algunos republicanos, quienes cuestionan tanto su veracidad como su fundamento legal. Esta semana, después de que seis congresistas demócratas, todos veteranos militares o de la CIA, publicaran un video recordando a las tropas estadounidenses su deber de no acatar órdenes ilegales, Trump los calificó de “sediciosos” y potencialmente “castigados con la MUERTE”.

El Departamento de Defensa anunció casi de inmediato que estaba iniciando una investigación sobre uno de ellos, el oficial naval retirado y astronauta, el senador Mark Kelly (demócrata de Arizona), y los otros legisladores dijeron el martes que el FBI había solicitado entrevistarlos.

Numerosas encuestas han indicado que la mayoría de los estadounidenses no están a favor de una intervención militar estadounidense en Venezuela y una gran parte de la base MAGA de Trump, incluidos algunos miembros del gabinete, han sugerido silenciosamente que el impulso precipitado hacia la guerra podría ser una traición a su promesa de campaña de “no más guerras”.

El secretario de Estado Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos y ex senador de Florida, ha abogado durante mucho tiempo por una postura firme contra Maduro. Sin embargo, varias personas familiarizadas con las deliberaciones de la Casa Blanca, tanto durante el primer mandato de Trump como ahora, han insistido en que la línea dura proviene directamente del presidente.

Maduro cuenta con aliados internacionales. Según informes, Cuba ha proporcionado seguridad personal a Maduro y a altos funcionarios del régimen. Rusia ha sido un aliado cercano, suministrando armamento al ejército venezolano y cubriendo las carencias económicas causadas por las severas sanciones estadounidenses. Ante la escalada de la presión estadounidense, Maduro contactó a Rusia, China e Irán el mes pasado con llamados para que reforzaran sus desgastadas capacidades militares y solicitaran asistencia, informó The Post. Varios grandes aviones de carga rusos con cargas desconocidas habrían aterrizado recientemente en Venezuela.

En una llamada telefónica el martes, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, dijo a su homólogo venezolano, Yvan Gil, que la “amenaza estadounidense del uso de la fuerza contra (Venezuela) es un claro ejemplo de la grave violación de los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas y las normas perentorias del derecho internacional”, según medios iraníes.

Araghchi condenó el “enfoque intimidatorio” de Washington hacia Venezuela y otros países latinoamericanos, según informaron los medios.

Pero los expertos descartan a Rusia, Irán o Cuba como posibles destinos si Maduro decide que su tiempo ha terminado.

“Si le preocupan las garantías y que la gente cumpla con su parte del trato”, un desembarco turco “ofrece más seguridad”, dijo la persona familiarizada con el pensamiento de la administración. Maduro “lleva moviendo oro allí desde siempre” y él, su familia extendida y sus compinches “tienen suficiente riqueza y contactos allí para mantenerlo contento”.

Turquía posee concesiones mineras para gran parte de las sustanciales reservas de oro de Venezuela. Funcionarios estadounidenses han alegado en el pasado que el oro enviado desde Venezuela a Turquía para su refinamiento ha llegado a Irán y a cuentas turcas pertenecientes a Maduro y otros funcionarios del régimen.

Turquía también aprovecharía la oportunidad de ser considerada esencial para los objetivos de política exterior de Trump, según Lisel Hintz, investigadora especializada en Turquía y profesora adjunta de la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins. Ankara podría intentar aprovechar su apoyo para obtener la aprobación estadounidense para los cazas F-35, tras ser excluida del programa de compra de defensas antiaéreas rusas S-400.

Erdogan, cuyo gobierno ha permitido a altos funcionarios de Hamas mantener residencias en Turquía, ha sido elogiado por la Casa Blanca por ayudar a lograr el cese del fuego en Gaza al sentar a Hamás a la mesa de negociaciones y lograr que firme el plan de paz de Trump.

Turquía también ha acogido las primeras conversaciones de paz entre Moscú y Kiev y se espera que lo vuelva a hacer si avanza el plan de paz propuesto por Trump para Ucrania. Fue Erdogan quien alentó y facilitó el avance de los militantes sirios hacia Damasco que, a finales del año pasado, provocó la caída de Bashar al-Assad.

Venezuela podría ser “el cuarto conflicto que Erdogan está ayudando a terminar con Trump”, dijo Soner Cagaptay, un politólogo turco-estadounidense que dirige el programa de investigación turco en el Instituto de Washington para la Política del Cercano Oriente.

“Turquía es el punto ideal tanto para Trump como para Maduro”, dijo Cagaptay. “Si (Maduro) está en Rusia, desaparece”, como lo hizo Assad en el exilio ruso. “Si va a Cuba”, donde la economía se desploma y hay poca libertad de movimiento, como en Irán, “buena suerte”.

La salida de Maduro a Turquía, dijo, “no implica ninguna pérdida de prestigio para Trump; Maduro no se habrá pasado al lado oscuro. Maduro no se sentirá inseguro”.

