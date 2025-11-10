Cómo es el tratamiento de edición genética que podría reducir el colesterol alto

Participantes con colesterol elevado experimentaron reducciones notables tras recibir una terapia experimental basada en CRISPR, según un ensayo clínico temprano presentado en la Asociación Estadounidense del Corazón (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un experimento médico de vanguardia, un pequeño grupo de personas que tenían colesterol alto a pesar de tomar medicamentos convencionales para reducirlo, experimentaron reducciones significativas en dos factores de riesgo importantes de enfermedades cardíacas después de recibir un único tratamiento de edición genética a la dosis más alta.

El estudio, financiado por CRISPR Therapeutics, es un ensayo clínico en fase inicial con solo 15 participantes, pero representa un paso adelante en una audaz búsqueda para tratar enfermedades comunes con un tratamiento único que modifica los genes de las personas.

Un conjunto de poderosas herramientas, impulsadas por el descubrimiento de la edición genética CRISPR , que ganó el Premio Nobel de Química en 2020, ha despertado el sueño de tratamientos “de una sola vez” para una gran cantidad de dolencias.

Gran parte de la atención se ha centrado en enfermedades genéticas raras, como la anemia falciforme o un trastorno metabólico infantil potencialmente mortal. Los líderes del campo ven grandes oportunidades para abordar también las enfermedades comunes. El nivel de seguridad será alto para los problemas de salud comunes con los tratamientos existentes, como la reducción del colesterol LDL (“malo”) y los triglicéridos, que fueron el objetivo del ensayo de CRISPR Therapeutics.

Los resultados fueron presentados el sábado en una sesión sobre “ensayos innovadores” en una reunión de la Asociación Americana del Corazón en Nueva Orleans y se publicarán en el New England Journal of Medicine.

La edición genética CRISPR se perfila como un tratamiento único para enfermedades cardíacas comunes, según resultados presentados en Nueva Orleans (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados llegan en un momento en que el campo de la investigación se enfrenta al fallecimiento de un paciente en otro ensayo de edición genética, lo que subraya la necesidad de cautela y moderación al implementar una tecnología con un enorme potencial y muchas incógnitas. Dos ensayos de edición genética de Intellia Therapeutics fueron suspendidos por los organismos reguladores a finales del mes pasado, después de que un paciente cuyos genes fueron editados para tratar una enfermedad rara que causa insuficiencia cardíaca desarrollara una grave toxicidad hepática. El paciente falleció esta semana.

Los genes y fármacos objetivo difieren en los dos proyectos de edición genética que están bajo la lupa.

En el ensayo de CRISPR Therapeutics, que incluyó a 15 personas, no se reportaron problemas de seguridad graves relacionados con el tratamiento. Sin embargo, científicos externos recomendaron cautela al interpretar los resultados de un ensayo tan reducido, que involucró a sujetos con alto riesgo de padecer cardiopatía o que ya la padecían.

“Hay muchos motivos para el entusiasmo, pero obviamente todo esto es muy pronto”, dijo Pradeep Natarajan, director de cardiología preventiva del Hospital General de Massachusetts, quien no participó en el estudio. “Aunque quedan muchas preguntas sin respuesta; sin duda, la seguridad es lo más importante cuando se trata de edición genética o cualquier nueva tecnología terapéutica”.

Imitando la naturaleza

El estudio de CRISPR Therapeutics utiliza nanopartículas lipídicas para desactivar el gen ANGPTL3 y mejorar el metabolismo del colesterol(Imagen Ilustrativa Infobae)

La idea de utilizar la edición genética para prevenir y tratar las enfermedades cardíacas, la principal causa de muerte en Estados Unidos, surge del descubrimiento de personas con mutaciones genéticas que les provocan niveles muy bajos de colesterol LDL, triglicéridos u otros lípidos.

Varias empresas están desarrollando este enfoque, centrándose en diferentes genes y con distintas versiones de editores genéticos.

El estudio de CRISPR Therapeutics se centró en el uso de la tecnología de edición genética para desactivar un gen en las células hepáticas implicado en el metabolismo del colesterol.

La terapia utiliza una nanopartícula lipídica —una burbuja de grasa— para administrar un ARN mensajero que, en esencia, crea unas tijeras moleculares específicas para cortar el gen ANGPTL3. El estudio tenía como objetivo identificar la dosis adecuada antes de poder ampliarse para probar su seguridad y eficacia en grupos más grandes de personas.

“Estamos ante un mundo nuevo y valiente. Si me hubieran preguntado hace 15 años si se podían cambiar los genes, habría pensado que estaban locos, pero eso es exactamente lo que estamos haciendo ahora”, dijo Steven Nissen, cardiólogo de la Clínica Cleveland y uno de los líderes del ensayo.

En el estudio, los 15 participantes tratados con edición genética para reducir lípidos no presentaron efectos adversos graves relacionados con la terapia, aunque los especialistas recomiendan cautela debido al tamaño reducido de la muestra

Los cardiólogos lamentan que, a pesar del creciente arsenal de estatinas y otros medicamentos, las enfermedades cardíacas sigan siendo la principal causa de muerte en Estados Unidos. Muchas personas comienzan a tomar medicamentos y luego los interrumpen. El ensayo clínico genera la esperanza de que las personas puedan lograr una reducción permanente del riesgo de enfermedad cardiovascular con un tratamiento único.

Los participantes del ensayo ya presentaban niveles elevados de colesterol LDL y triglicéridos, lo que puede provocar la acumulación de placa en las arterias y derivar en infarto y accidente cerebrovascular. Con la dosis más alta probada, sus niveles de colesterol y triglicéridos se redujeron aproximadamente a la mitad. El tratamiento no sustituyó su régimen habitual para reducir el colesterol, sino que lo complementó.

Para avanzar, el tratamiento se probará ahora en una población más amplia. Nissen estimó que un ensayo de fase III en etapa avanzada, cuyo objetivo es demostrar que está listo para su uso en la práctica clínica habitual, podría comenzar en un año.

“Los resultados son impresionantes”, afirmó Kiran Musunuru, cardiólogo de la Facultad de Medicina Perelman de la Universidad de Pensilvania, quien no participó en el estudio. Musunuru fue uno de los fundadores de Verve Therapeutics, una empresa de biotecnología que también investiga tratamientos para enfermedades cardíacas mediante edición genética. Señaló que una ventaja del gen objetivo del nuevo estudio, ANGPTL3, es que tiene un doble efecto: reduce los niveles tanto de colesterol LDL como de triglicéridos.

Equilibrar seguridad e innovación

El incipiente campo de la edición genética contra las enfermedades cardíacas pone de relieve tanto el potencial como los riesgos inherentes de una nueva tecnología.

En 2023, Verve Therapeutics presentó datos que mostraban reducciones en el colesterol LDL con una terapia que utiliza la edición de bases, una variante de CRISPR dirigida a un gen llamado PCSK9. Posteriormente, la compañía suspendió la inscripción de pacientes después de que uno de ellos presentara trombocitopenia y signos de daño hepático. Verve atribuyó la reacción a la nanopartícula lipídica, la microesfera de grasa que transporta el editor genético a las células, y actualmente utiliza una nanopartícula diferente.

El director ejecutivo de Intellia, John Leonard, declaró en un comunicado que la muerte ocurrida esta semana en su ensayo clínico, dirigido a una enfermedad llamada amiloidosis por transtiretina, se atribuyó a “comorbilidades que complicaron el cuadro clínico”. “Estamos trabajando con investigadores clínicos y expertos externos para comprender mejor los eventos relacionados con el hígado”, agregó Leonard.

Cardiólogos ven en la edición genética una esperanza para reducir permanentemente el riesgo de infarto y accidente cerebrovascular en el futuro (gentileza Asociación Estadounidense del Corazón)

Fyodor Urnov, director de tecnología y traducción del Instituto de Genómica Innovadora de la Universidad de California en Berkeley, afirmó en un correo electrónico que la tecnología de edición genética específica utilizada en algunos ensayos, incluido el ensayo de CRISPR Therapeutics, podría dar lugar a células editadas que aún sean capaces de producir una versión mutada de la proteína, lo que podría desencadenar una reacción inmunitaria dañina.

"Este trabajo representa un paso importante hacia el uso de la edición genética en poblaciones de pacientes potencialmente mucho mayores. Por ello, es importante tener en cuenta los posibles problemas de seguridad", afirmó Urnov. “En este caso concreto, mi recomendación sería ir paso a paso”.

Nissen afirmó que su equipo ha seguido de cerca la situación de Intellia y que aún planea realizar más pruebas con una estricta vigilancia de seguridad. Un hombre de 51 años con una rara enfermedad genética que causa colesterol alto falleció repentinamente mientras caminaba, pero los investigadores del estudio no consideraron que su muerte estuviera relacionada con el tratamiento, ya que ocurrió seis meses después de recibir la dosis más baja.

Este caso pone de manifiesto la vulnerabilidad de los participantes en estos ensayos: al paciente se le colocaron cuatro stents entre los 32 y los 41 años y se sometió a una cirugía de bypass coronario a los 48.

Musunuru sueña con el día en que las personas sanas puedan recibir un tratamiento único de edición genética para reducir su riesgo de sufrir infartos a lo largo de su vida, pero calcula que pasarán décadas. “¿Estaré vivo para verlo? No lo sé“, dijo Musunuru. ”Espero que sí“.

