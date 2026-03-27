Diputados de Unión por la Patria lanzaron un indicador mensual para monitorear la vulnerabilidad social

La morosidad de los hogares alcanzó en diciembre de 2025 el nivel más alto en dieciséis años, según datos del nuevo índice. (REUTERS/Tomas Cuesta)

Diputados del bloque Unión por la Patria anunciaron la creación del índice de Vulnerabilidad Familiar del Congreso, una nueva herramienta mensual que busca medir con precisión cómo la crisis económica afecta a los hogares argentinos, en un contexto donde la morosidad alcanzó en diciembre de 2025 el nivel más alto en los últimos dieciséis años. El propósito central del indicador, presentado este jueves, es aportar datos periódicos que den cuenta de la gravedad y evolución de las condiciones materiales de vida en el país. La presentación del índice estuvo a cargo de Nicolás Trotta, José Glinski, Cristian Andino, Jorge Chica, Guillermo Snopek y Santiago Roberto, quienes integran el espacio Primero la Patria dentro de Unión por la Patria, y remarcaron la necesidad de exponer la situación de los hogares ante la continuidad del deterioro social.

El primer informe del índice de Vulnerabilidad Familiar corresponde a diciembre de 2025, dado que se trata del mes más reciente con información completa y comparable para los parámetros evaluados. En esa medición, el índice registró un valor de 4,9 puntos- en una escala de 1 a 10 - una cifra que coloca a la Argentina en una zona de vulnerabilidad que confirma el agravamiento de la crisis y el impacto directo sobre la vida cotidiana. Entre los datos destacados del reporte figura que la morosidad de los hogares ascendió a 9,3 %, con una tendencia al alza que ya suma 14 meses consecutivos.

El deterioro del empleo y el tejido productivo

El informe presentado por el grupo de legisladores hizo énfasis en la destrucción de puestos de trabajo privados formales: solo en diciembre de 2025 se perdieron 12.399 empleos, con un saldo acumulado de más de 200.000 empleos destruidos desde noviembre de 2023. Asimismo, durante el mismo mes, 670 empresas cerraron sus puertas, y la cifra se eleva a 22.600 empresas desde ese mismo punto de partida, en el marco de un proceso de caída ininterrumpida que lleva 22 meses.

El poder adquisitivo del salario real argentino se redujo en 7,1 puntos interanuales en medio de la suba de la inflación. (REUTERS/Agustin Marcarian)

En términos salariales, el informe reveló una pérdida de 7,1 puntos en el poder adquisitivo del salario real desde diciembre de 2023, lo que refuerza la tendencia de debilitamiento de los ingresos frente al avance de la inflación. Los datos publicados por el grupo Primero la Patria suman cinco variables analizadas: morosidad, inflación real, empleo asalariado formal privado, dinámica de empresas empleadoras y salario real.

Causas y consecuencias de la crisis

El ex ministro de Educación y actual diputado Nicolás Trotta señaló que mientras “el Gobierno insiste con un relato de recuperación, en los hogares la situación se vuelve cada vez más difícil”; afirmó además que la nueva herramienta “viene a mostrar con datos lo que millones de argentinos ya sienten en su vida cotidiana”.

José Glinski, también diputado de Unión por la Patria, advirtió sobre la gravedad de los niveles de morosidad, al resaltar: “La morosidad en niveles récord refleja que cada vez más hogares se endeudan para cubrir gastos básicos. Ya no se trata de consumo, se trata de supervivencia”.

Por su parte, Cristian Andino vinculó la destrucción de empleos con el modelo económico vigente: “La destrucción de puestos de trabajo no es un dato aislado. Es parte de un modelo económico que ajusta sobre el trabajo y debilita el entramado productivo”.

Jorge Chica subrayó la importancia del tejido empresarial: “Cuando cierran empresas, no solo se pierden empleos: se rompe el tejido productivo y se apagan oportunidades en todo el país”.

Desde una perspectiva centrada en los salarios, Guillermo Snopek hizo hincapié en el impacto de la pérdida de poder adquisitivo: “La caída del salario real explica gran parte de la crisis. Si el ingreso pierde contra la inflación, la economía se paraliza y la desigualdad se profundiza”.

Finalmente, Santiago Roberto sintetizó el objetivo del índice al explicar que la publicación mensual busca “poner en evidencia lo que pasa en la economía real y aportar información seria para construir alternativas que permitan revertir esta situación”.