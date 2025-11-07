Ante la inminente caída de Pokrovsk, Ucrania debe elegir entre luchar o salvar tropas

Miembros de la unidad Ángel Blanco de la policía ucraniana, encargada de evacuar a la población de pueblos y ciudades en la línea del frente, inspeccionan una zona en busca de residentes, en el transcurso del ataque ruso contra Ucrania, en la ciudad de Pokrovsk (REUTERS/Anatolii Stepanov/Foto de archivo)

Las fuerzas ucranianas siguen luchando desesperadamente por mantener su posición en la asediada ciudad oriental de Pokrovsk, mientras aumenta el debate sobre si deberían retirarse tácticamente, una medida que podría salvar vidas pero también brindar una victoria propagandística a Rusia.

Ucrania ha resistido el avance de Rusia hacia Pokrovsk durante casi dos años y está más reacia que nunca a ceder territorio a Moscú, mientras el presidente ruso Vladimir Putin insta a la Casa Blanca a presionar a Kiev para que acepte un acuerdo para renunciar a toda la región de Donetsk.

Abandonar Pokrovsk —incluso para reforzar posiciones mejor posicionadas en las cercanías— podría fortalecer la moral rusa y servir para convencer a una impredecible Casa Blanca de que Kiev es incapaz de contener a Moscú en sus objetivos maximalistas. Sin embargo, permanecer en la ciudad mientras se desarrollan los combates callejeros conlleva importantes riesgos de bajas masivas para las tropas y el equipo ucranianos, un peligro para un país que ya se encuentra en clara desventaja numérica y enfrenta una grave escasez de personal.

Putin utilizaría la pérdida de Pokrovsk para “influir” en el presidente Donald Trump sobre “la inevitabilidad de la victoria y la inutilidad de ayudar a Ucrania”, dijo Mykola Bielieskov, investigador del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos y analista sénior de Come Back Alive, una organización ucraniana sin fines de lucro.

La tropas rusas rodean Pokrovsk (ISW)

Kiev se enfrenta a un dilema muy difícil de resolver, afirmó. A medida que la situación militar empeora en Pokrovsk, el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, y los altos funcionarios deben considerar la preservación de las tropas. Pero, además, políticamente, es difícil retirarse de territorios soberanos sabiendo que podría representar un beneficio diplomático para Rusia.

El control ruso de Pokrovsk también podría abrir el camino a los avances rusos hacia las regiones ucranianas de Dnipropetrovsk y Zaporizhzhia, situadas al oeste y suroeste, que están menos defendidas.

El dilema se complica por la dolorosa historia de otras ciudades del este que Rusia ha ocupado, como Bakhmut en 2023 y Avdiivka en 2024, donde Ucrania se atrincheró y sufrió enormes pérdidas ante el avance ruso. Las cuantiosas pérdidas rusas fueron más fáciles de asimilar para Moscú, debido a su población mucho mayor, que facilitó el envío de tropas al frente. El ejército ucraniano fue criticado tanto a nivel nacional como internacional por no haberse retirado antes para salvar la vida de sus soldados.

Si Pokrovsk cae, será la ciudad más grande tomada por Rusia desde Bakhmut.

Una imagen satelital muestra humo elevándose en una zona residencial en medio del ataque ruso contra Ucrania, en la ciudad de Pokrovsk, región de Donetsk (REUTERS)

Rusia quiere “ocupar la mayor cantidad de territorio posible en el este y el sur de Ucrania” para aumentar la presión para que se levanten las sanciones económicas y ejercer “presión política en las negociaciones”, afirmó Andrii Ryzhenko, experto en estrategia de Sonata, una empresa estadounidense de logística y capacitación en defensa. “Por eso están tan activos en la región de Pokrovsk”.

Pero los analistas militares afirman que hay que tomar decisiones rápidamente, ya que el tiempo para que las tropas ucranianas salgan de Pokrovsk y de la pequeña ciudad cercana de Myrnohrad podría estarse agotando rápidamente.

Las fuerzas del Kremlin “parecen estar operando con creciente comodidad dentro de Pokrovsk” y han “avanzado en el sur de Myrnohrad”, escribió el lunes el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), con sede en Washington D.C., en su resumen diario del conflicto en Ucrania.

Artilleros de la 152 Brigada Separada Jaeger disparan un obús autopropulsado M114 hacia las tropas rusas, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, cerca de la ciudad de Pokrovsk (REUTERS/Anatolii Stepanov)

Ucrania reconoce la dificultad de la lucha dentro de la ciudad. Zelensky anunció la semana pasada que las fuerzas rusas superan a las ucranianas en una proporción de 8 a 1. Sin embargo, insiste en que los informes rusos sobre el supuesto cerco de miles de soldados son falsos y que Moscú no ha obtenido “éxitos significativos en los últimos días”, incluso cuando Pokrovsk era el frente más activo, concentrando casi un tercio de la actividad en la línea del frente. Cinco brigadas y un regimiento ucranianos participaron en los combates, afirmó.

“Así que, como comprenderán, no es fácil para nuestros muchachos”, dijo Zelensky.

Los analistas afirman que abandonar Pokrovsk podría ofrecer ventajas a las tropas ucranianas si logran establecer nuevas posiciones en las cercanías antes del invierno. Abandonar el saliente acortaría las líneas del frente ucranianas y mejoraría la logística, declaró Emil Kastehelmi, analista del grupo finlandés Black Bird, especializado en el análisis de la guerra.

El sargento mayor Filosof, de una unidad de drones del 7.º Cuerpo de Respuesta Rápida, trabaja en un dron antes del despliegue de su unidad a Pokrovsk (REUTERS/Thomas Peter)

Tras un año de combates en el eje Pokrovsk-Myrnohrad, la pérdida de estas ciudades ahora tendría un impacto limitado en el panorama operativo general. Una retirada ucraniana de la zona no implica que Rusia obtenga automáticamente una ventaja que pueda aprovechar de inmediato —escribió en X—, señalando que la escasez de efectivos ucranianos era más importante que mantener el territorio a toda costa.

“En esta etapa, las fuerzas ucranianas deberían estar retirándose en lugar de intentar permanecer en una bolsa que se está desmoronando”, dijo Michael Kofman, investigador principal de la Fundación Carnegie que se centra en el conflicto ucraniano y que recientemente visitó a las tropas cerca de Pokrovsk.

La situación se tornaba cada vez más precaria, afirmó, y nadie sabía con certeza cuántas tropas quedaban. Sea cual sea el número, en esta fase de la guerra resulta sumamente difícil extraer fuerzas bajo el fuego de drones enemigos.

La agencia de inteligencia militar de Ucrania, el GUR, anunció en los últimos días una serie de operaciones para aliviar la presión sobre las tropas y permitir el reabastecimiento.

“No está claro cuánto tiempo más podrán resistir los defensores ucranianos”, declaró Franz-Stefan Gady, analista militar del Centro para una Nueva Seguridad Estadounidense con sede en Viena. “La bolsa de resistencia podría colapsar en un futuro próximo a menos que Ucrania logre estabilizar la línea del frente y expulsar a las fuerzas rusas de la ciudad”.

Rusia ve un "rápido deterioro" de las fuerzas ucranianas en Kupiansk y Pokrovsk (Europa Press)

Gady afirmó que el ejército de Kiev se enfrenta a dos cuestiones principales: si las fuerzas ucranianas pueden llevar a cabo una retirada táctica y “extraer a sus fuerzas restantes sin grandes pérdidas”, y si pueden “establecer nuevas posiciones defensivas sólidas al norte de la ciudad para estabilizar el frente”.

Debido al poder aéreo ruso, las tropas ucranianas “quizás tengan que esperar a que haya fuertes lluvias y vientos intensos para limitar las operaciones de los drones rusos” con la esperanza de “reducir el riesgo de ser atacadas durante la maniobra”, dijo.

El ISW afirmó el martes que la campaña rusa contra Pokrovsk se ha caracterizado por ataques constantes contra las fuerzas de drones ucranianas para privarlas de cobertura aérea, lo que ha permitido a las fuerzas de Moscú infiltrarse gradualmente en la ciudad. “Los avances rusos en el sector de Pokrovsk se han debido en gran medida a los ataques rusos contra las capacidades de drones ucranianas”, escribió en su informe de campo de batalla del martes.

La pérdida de Pokrovsk sería un golpe para Kiev, pero no cambiaría el panorama.

Un militar ucraniano lanza un dron de reconocimiento cerca de la ciudad fronteriza de Pokrovsk (REUTERS)

“La toma de Pokrovsk ayudará a las fuerzas rusas a expandir uno de los principales ejes de avance que buscan cercar las principales ciudades restantes de Donetsk, pero no provocará un colapso de la defensa general”, dijo Kofman. “Por lo tanto, no se debe exagerar su caída ni su impacto general”.

“Al final, Pokrovsk es solo un sector más”, afirmó. “Lo que más importa es que Ucrania preserve sus fuerzas y evite un cerco allí”.

