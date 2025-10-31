The Washington Post

Un estudio analizó la relación entre la infección por COVID-19 durante el embarazo y el riesgo del autismo

La investigación revisó datos de 18.000 hijos de madres que contrajeron el virus en 2020 y 2021. Los especialistas apuntaron al rol de la inflamación en el neurodesarrollo y recomendaron la vacunación durante la gestación

Guardar
La vacunación contra la covid-19
La vacunación contra la covid-19 en el embarazo es clave para proteger la salud de madres y bebés, afirman especialistas (Europa Press)

Los niños nacidos de madres infectadas con COVID-19 durante el embarazo enfrentaron un mayor riesgo de autismo, junto con otras diferencias neurológicas como retrasos en el habla y el desarrollo motor, según un estudio publicado el jueves.

El análisis de más de 18.100 nacimientos en Massachusetts, publicado en la revista Obstetrics and Gynecology, se encuentra entre los estudios más grandes hasta la fecha que examinan a los niños nacidos de mujeres que contrajeron el virus desde los primeros meses de la pandemia hasta parte de 2021, antes de que las vacunas estuvieran ampliamente disponibles.

Los autores del estudio enfatizaron que, como estudio observacional, los hallazgos no prueban que la COVID-19 cause las afecciones diagnosticadas en los niños, sino que señalan una asociación entre la infección materna y estos resultados.

Y el riesgo de tal diagnóstico, incluso aunque elevado para las mujeres, sigue siendo extremadamente bajo, dijo Andrea G. Edlow, médica científica del Hospital General de Massachusetts y profesora asociada de obstetricia y ginecología de la Facultad de Medicina de Harvard.

“No es que cada mujer embarazada con COVID-19 durante el embarazo deba pensar que su hijo va a tener autismo”, dijo Edlow, coautora. “En general, el riesgo absoluto no es extremadamente alto”.

Los expertos en salud pública
Los expertos en salud pública afirman que los hallazgos subrayan la importancia de la vacunación contra la COVID-19 durante el embarazo (EFE/Zayra Mo/Archivo)

Los expertos en salud pública afirman que los hallazgos subrayan la importancia de la vacunación contra la COVID-19 durante el embarazo, señalando que proteger a las mujeres embarazadas ayuda a salvaguardar tanto su salud como la de sus bebés.

Los resultados se producen en un momento en que las tasas de vacunación contra el coronavirus han disminuido.

Esta primavera, el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr. —un escéptico de larga data respecto a las vacunas— anunció que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) ya no recomendarían la vacuna contra el coronavirus para mujeres embarazadas sanas, lo que generó críticas generalizadas por parte de expertos en salud pública.

El Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos continúa recomendando la vacunación, y las autoridades federales ahora afirman que todos los estadounidenses, independientemente de sus factores de riesgo, deben consultar con un médico sobre la conveniencia de vacunarse contra el coronavirus.

La administración Trump ha intensificado su escrutinio de las políticas de vacunación contra el coronavirus, al tiempo que promueve afirmaciones de que tomar Tylenol durante el embarazo puede aumentar el riesgo de autismo. Actualmente no existen estudios científicos que demuestren que el acetaminofén durante el embarazo cause autismo, según muchos expertos médicos, quienes advierten que la fiebre que experimentan las madres durante el embarazo también puede ser perjudicial.

En el nuevo estudio, los
En el nuevo estudio, los investigadores examinaron los registros médicos entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mary Ann Comunale, profesora asociada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Drexel, dijo que el estudio ofrece información importante basada en evidencia para la discusión entre un médico y su paciente.

“Esto es particularmente importante en el clima actual de reticencia a las vacunas”, dijo Comunale, quien no participó en el estudio de Massachusetts.

En el nuevo estudio, los investigadores examinaron los registros médicos entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021. Entre 861 mujeres que dieron positivo por coronavirus durante el embarazo, 140 dieron a luz a un niño que recibiría un diagnóstico de neurodesarrollo a la edad de tres años.

Pocos habían recibido vacunas, dijeron los investigadores. Se necesitan estudios futuros de poblaciones más grandes para revelar el riesgo potencial para las mujeres que recibieron vacunas contra el coronavirus, dijeron Edlow y el coautor Roy H. Perlis, investigador del Hospital General de Massachusetts y profesor de psiquiatría de Harvard.

La investigación se basa en un creciente conjunto de trabajos sobre el impacto de la infección viral durante el embarazo y la salud fetal. Hay evidencia sólida de que algunos virus, como la rubéola, la varicela-zóster y el Zika, pueden causar directamente daño fetal.

En 2015 y 2016, la Organización Mundial de la Salud declaró una emergencia de salud pública cuando el virus del Zika se estaba propagando en América Latina y se vinculó con cientos de nacimientos de niños con microcefalia, una condición caracterizada por una cabeza anormalmente pequeña y un cerebro subdesarrollado.

Los científicos creen que es raro que los virus respiratorios como la gripe y el SARS-CoV-2, que causa la COVID-19, crucen la barrera placentaria y que el impacto en el feto puede deberse a la respuesta inmunitaria de la madre. Un posible culpable puede ser la inflamación, que da como resultado la liberación de moléculas de señalización que pueden influir en cómo crecen, se conectan y migran las neuronas (la unidad funcional del sistema nervioso) en el cerebro.

La investigación publicada en Obstetrics
La investigación publicada en Obstetrics and Gynecology analiza más de 18.100 nacimientos entre 2020 y 2021 (Europa Press)

La gripe y la COVID-19 se han relacionado con complicaciones obstétricas como el parto prematuro, pero la evidencia sobre los impactos a largo plazo en el neurodesarrollo infantil ha sido más contradictoria: algunos estudios muestran pequeños aumentos en los diagnósticos y otros no muestran ningún efecto.

Edlow explicó que “si el sistema inmunitario del feto se activa demasiado, eso podría tener consecuencias posteriores, no solo para el cerebro en desarrollo, sino también para el sistema metabólico, el hígado, el páncreas, el corazón y el tejido adiposo”.

Dijo que, además de los diagnósticos de trastornos del neurodesarrollo, estos podrían derivar en obesidad, síndrome metabólico o resistencia a la insulina en la edad adulta.

Los investigadores señalaron varias debilidades en el estudio. Lisa Croen, científica investigadora sénior de la División de Investigación de Kaiser Permanente del Norte de California, destacó que las afecciones maternas como la obesidad, la hipertensión y la diabetes gestacional no se controlaron en ninguno de los análisis, “por lo que los hallazgos podrían estar confundidos por estos factores”.

Dijo que se necesita más investigación, pero los resultados sí “proporcionan una justificación adicional y sólida para apoyar la vacunación contra la COVID-19 durante el embarazo”.

© The Washington Post, 2025

Temas Relacionados

AutismoCOVID-19Embarazoúltimas noticias

Últimas Noticias

El cierre del gobierno le costará USD 14.000 millones a la economía de Estados Unidos

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la parálisis federal podría reducir el PIB entre uno y dos puntos porcentuales en el cuarto trimestre de 2025

El cierre del gobierno le

La Casa Blanca despidió al comité que supervisaba los planes de construcción de Trump en Washington

“Nos estamos preparando para nombrar una nueva lista de miembros para la comisión que estén más alineados con las políticas de ‘Estados Unidos Primero’ del presidente Trump”, dijo un funcionario de la residencia presidencial

La Casa Blanca despidió al

Keir Starmer advirtió que Reino Unido no cederá ante las amenazas del régimen chino por la embajada en Londres

El primer ministro insistió en que la decisión sobre la construcción de la nueva sede de China se tomará “de manera adecuada”, pese a las presiones y advertencias de Beijing sobre posibles consecuencias

Keir Starmer advirtió que Reino

Suiza gasta millones en renovar su vasta red de búnkeres

Citando “la cambiante situación de seguridad mundial”, este país famoso por su neutralidad se ha embarcado en una importante remodelación de los refugios personales y los centros de protección civil

Suiza gasta millones en renovar

Los siete juegos de la NBA que investiga el FBI por apuestas ilegales de los jugadores

Entre los señalados hay estrellas y entrenadores en actividad, pero la cifra total de involucrados supera las 30 personas

Los siete juegos de la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Siete detenidos por el brutal

Siete detenidos por el brutal crimen de la jubilada en San Isidro

Qué significa estar más tranquilo solo que acompañado, según la psicología

Entre versiones y desmentidas, en el Consejo de Mayo se negocia la reforma laboral “sin acuerdos al 100%” y con posturas en disidencia

Tos convulsa: síntomas y cómo prevenir la enfermedad que causó la muerte de cuatro niños

Tras las elecciones, YPF cerró préstamos por USD 1.200 millones y busca acelerar su proyecto de GNL

INFOBAE AMÉRICA
El día que un hombre

El día que un hombre se disfrazó de superhéroe en Halloween y salvó a una persona en medio de un incendio

La haitiana Yanick Lahens recibe el máximo honor literario de la Academia Francesa

Halloween 2025: restricciones, operativos y medidas de seguridad en Colombia

Elecciones en Países Bajos: el partido liberal progresista D66 de Rob Jetten se declaró ganador e intentará formar gobierno

Robo millonario en el Louvre: cómo un teorema matemático revela los puntos ciegos del museo

TELESHOW
Nicole Neumann criticó la rigidez

Nicole Neumann criticó la rigidez escolar en el sistema de faltas: “¡Hay una vida también!"

Wanda Nara y un mensaje implícito para Mauro Icardi: “Mood de las mamás que hacemos todo”

“Cuando Frank conoció a Carlitos” y la causa rotaria que convocó a una multitud en Buenos Aires

Quién es Meri Deal, la cantante uruguaya que fue vista con Franco Colapinto

Entre canciones y heridas, Lissa Vera y Lourdes Fernández volvieron a elegirse: “La próxima estaré ahí”