Un estudio analizó la relación entre la infección por COVID-19 durante el embarazo y el riesgo del autismo

Los niños nacidos de madres infectadas con COVID-19 durante el embarazo enfrentaron un mayor riesgo de autismo, junto con otras diferencias neurológicas como retrasos en el habla y el desarrollo motor, según un estudio publicado el jueves.

El análisis de más de 18.100 nacimientos en Massachusetts, publicado en la revista Obstetrics and Gynecology, se encuentra entre los estudios más grandes hasta la fecha que examinan a los niños nacidos de mujeres que contrajeron el virus desde los primeros meses de la pandemia hasta parte de 2021, antes de que las vacunas estuvieran ampliamente disponibles.

Los autores del estudio enfatizaron que, como estudio observacional, los hallazgos no prueban que la COVID-19 cause las afecciones diagnosticadas en los niños, sino que señalan una asociación entre la infección materna y estos resultados.

Y el riesgo de tal diagnóstico, incluso aunque elevado para las mujeres, sigue siendo extremadamente bajo, dijo Andrea G. Edlow, médica científica del Hospital General de Massachusetts y profesora asociada de obstetricia y ginecología de la Facultad de Medicina de Harvard.

“No es que cada mujer embarazada con COVID-19 durante el embarazo deba pensar que su hijo va a tener autismo”, dijo Edlow, coautora. “En general, el riesgo absoluto no es extremadamente alto”.

Los expertos en salud pública afirman que los hallazgos subrayan la importancia de la vacunación contra la COVID-19 durante el embarazo, señalando que proteger a las mujeres embarazadas ayuda a salvaguardar tanto su salud como la de sus bebés.

Los resultados se producen en un momento en que las tasas de vacunación contra el coronavirus han disminuido.

Esta primavera, el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr. —un escéptico de larga data respecto a las vacunas— anunció que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) ya no recomendarían la vacuna contra el coronavirus para mujeres embarazadas sanas, lo que generó críticas generalizadas por parte de expertos en salud pública.

El Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos continúa recomendando la vacunación, y las autoridades federales ahora afirman que todos los estadounidenses, independientemente de sus factores de riesgo, deben consultar con un médico sobre la conveniencia de vacunarse contra el coronavirus.

La administración Trump ha intensificado su escrutinio de las políticas de vacunación contra el coronavirus, al tiempo que promueve afirmaciones de que tomar Tylenol durante el embarazo puede aumentar el riesgo de autismo. Actualmente no existen estudios científicos que demuestren que el acetaminofén durante el embarazo cause autismo, según muchos expertos médicos, quienes advierten que la fiebre que experimentan las madres durante el embarazo también puede ser perjudicial.

Mary Ann Comunale, profesora asociada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Drexel, dijo que el estudio ofrece información importante basada en evidencia para la discusión entre un médico y su paciente.

“Esto es particularmente importante en el clima actual de reticencia a las vacunas”, dijo Comunale, quien no participó en el estudio de Massachusetts.

En el nuevo estudio, los investigadores examinaron los registros médicos entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021. Entre 861 mujeres que dieron positivo por coronavirus durante el embarazo, 140 dieron a luz a un niño que recibiría un diagnóstico de neurodesarrollo a la edad de tres años.

Pocos habían recibido vacunas, dijeron los investigadores. Se necesitan estudios futuros de poblaciones más grandes para revelar el riesgo potencial para las mujeres que recibieron vacunas contra el coronavirus, dijeron Edlow y el coautor Roy H. Perlis, investigador del Hospital General de Massachusetts y profesor de psiquiatría de Harvard.

La investigación se basa en un creciente conjunto de trabajos sobre el impacto de la infección viral durante el embarazo y la salud fetal. Hay evidencia sólida de que algunos virus, como la rubéola, la varicela-zóster y el Zika, pueden causar directamente daño fetal.

En 2015 y 2016, la Organización Mundial de la Salud declaró una emergencia de salud pública cuando el virus del Zika se estaba propagando en América Latina y se vinculó con cientos de nacimientos de niños con microcefalia, una condición caracterizada por una cabeza anormalmente pequeña y un cerebro subdesarrollado.

Los científicos creen que es raro que los virus respiratorios como la gripe y el SARS-CoV-2, que causa la COVID-19, crucen la barrera placentaria y que el impacto en el feto puede deberse a la respuesta inmunitaria de la madre. Un posible culpable puede ser la inflamación, que da como resultado la liberación de moléculas de señalización que pueden influir en cómo crecen, se conectan y migran las neuronas (la unidad funcional del sistema nervioso) en el cerebro.

La gripe y la COVID-19 se han relacionado con complicaciones obstétricas como el parto prematuro, pero la evidencia sobre los impactos a largo plazo en el neurodesarrollo infantil ha sido más contradictoria: algunos estudios muestran pequeños aumentos en los diagnósticos y otros no muestran ningún efecto.

Edlow explicó que “si el sistema inmunitario del feto se activa demasiado, eso podría tener consecuencias posteriores, no solo para el cerebro en desarrollo, sino también para el sistema metabólico, el hígado, el páncreas, el corazón y el tejido adiposo”.

Dijo que, además de los diagnósticos de trastornos del neurodesarrollo, estos podrían derivar en obesidad, síndrome metabólico o resistencia a la insulina en la edad adulta.

Los investigadores señalaron varias debilidades en el estudio. Lisa Croen, científica investigadora sénior de la División de Investigación de Kaiser Permanente del Norte de California, destacó que las afecciones maternas como la obesidad, la hipertensión y la diabetes gestacional no se controlaron en ninguno de los análisis, “por lo que los hallazgos podrían estar confundidos por estos factores”.

Dijo que se necesita más investigación, pero los resultados sí “proporcionan una justificación adicional y sólida para apoyar la vacunación contra la COVID-19 durante el embarazo”.

