Los siete juegos de la NBA que investiga el FBI por apuestas ilegales de los jugadores

El base de los Miami Heat, Terry Rozier III (2): Kyle Ross

El FBI emitió una acusación formal el jueves acusando al base del Miami Heat, Terry Rozier, al entrenador de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, y al ex jugador de la NBA, Damon Jones, de participar en una trama de apuestas ilegales que incluía el suministro de información privilegiada a apostadores deportivos.

La fiscalía federal también detalló la participación del ex delantero de los Toronto Raptors, Jontay Porter, quien se declaró culpable de fraude electrónico el año pasado y recibió una suspensión de por vida de la NBA.

Los siguientes siete partidos de la NBA en 2023 y 2024 presuntamente fueron objeto de apuestas en la trama. Se enumeran en el orden en que aparecen en la acusación.

23 de marzo de 2023: Charlotte Hornets vs. New Orleans Pelicans

Durante la victoria de los Pelicans por 115-96 en Nueva Orleans, Rozier, el base titular de los Hornets, abandonó el partido con una lesión en el pie tras jugar solo nueve minutos. Terminó con cinco puntos, cuatro rebotes y dos asistencias, por debajo de sus promedios de la temporada de 21.1 puntos, 4.1 rebotes y 5.1 asistencias.

Jontay Porter, al actuar para los Raptors de Toronto, durante un partido de la NBA contra los Celtics de Boston, en Toronto (Canadá). Porter se declaró culpable en un juicio sobre un escándalo de apuestas deportivas. EFE/Julio César Rivas

La acusación formal alega que Rozier, quien no figuraba en el informe de lesiones de los Hornets, informó a uno de los acusados ​​que abandonaría el partido antes de tiempo debido a una lesión. El acusado supuestamente vendió información sobre el plan de Rozier a apostadores por 100,000 dólares. Los apostadores supuestamente realizaron apuestas ganadoras por un total de más de 260,000 dólares, esperando que Rozier perdiera en puntos, asistencias y triples contra los Pelicans.

La fiscalía alega que Rozier y uno de los acusados ​​se reunieron para contar su parte de las ganancias en la casa de Rozier el 1 de abril de 2023.

Un portavoz de la NBA declaró el jueves que Rozier ha sido dado de baja inmediata por su equipo actual, los Heat.

24 de marzo de 2023: Portland Trail Blazers vs. Chicago Bulls

Los Bulls vencieron a los Trail Blazers por 124-96 en Portland durante un partido de final de temporada. Los Blazers, que finalmente terminaron 13.º en la clasificación de la Conferencia Oeste, cerraron la temporada con un balance de 2-15.

Contra Chicago, Portland dejó fuera a cuatro titulares: Damian Lillard, Jusuf Nurkic, Jerami Grant y Anfernee Simons. En un informe oficial de lesiones publicado la mañana del partido, Lillard figuraba como probable por rigidez en la pantorrilla, Nurkic como cuestionable por dolor en la rodilla derecha, Grant como baja por una contusión en el cuádriceps izquierdo y Simons como baja por dolor en el pie derecho. En un informe posterior, publicado poco antes del salto inicial, Lillard y Nurkic fueron bajados a baja. Lillard y Nurkic habían jugado en la victoria sobre los Utah Jazz dos días antes, anotando 50 puntos combinados.

Damian Lillard, de los Trail Blazers de Portland (AP Foto/Kevin Kolczynski)

La acusación del FBI alega que Billups, identificado únicamente como “Co-Conspirador 8”, le dijo a un acusado que “los Trail Blazers iban a hacer tanking” para mejorar su posición en la lotería del draft y le informó de la decisión de no alinear a varios jugadores, incluido Lillard, contra los Bulls antes de que dicha información se hiciera pública. Supuestamente, la información se transmitió a los apostadores que apostaron a que los Blazers perderían el partido por un total de aproximadamente 100.000 dólares.

La fiscalía no nombró a Lillard, identificándolo como “Jugador 1”.

Si bien la acusación no menciona a Billups, describe al Co-Conspirador 8 como “jugador de la NBA desde aproximadamente 1997 hasta 2014, y entrenador de la NBA desde al menos 2021”, residente de Oregón. Billups, miembro del Salón de la Fama, fue seleccionado en el draft de 1997 y se retiró en 2014. Los Blazers lo contrataron como entrenador en 2021.

Billups, de 49 años, fue arrestado el jueves y también se le implicó en una presunta red de juegos de cartas amañados que involucraba a la mafia. Un portavoz de la NBA declaró el jueves que Billups fue “despedido inmediatamente” por los Blazers.

6 de abril de 2023: Orlando Magic vs. Cleveland Cavaliers

Los Cavaliers vencieron al Magic por 118-94 en Orlando cerca del final de la temporada regular. Orlando, que estaba fuera de la lucha por los playoffs, decidió no contar con los titulares Paolo Banchero, Franz Wagner, Markelle Fultz y Gary Harris, quienes habían jugado en el partido anterior del Magic dos días antes.

La acusación del FBI alega que un acusado “aprovechó su relación personal” con un titular anónimo del Magic, identificado únicamente como “Jugador 2”, para enterarse del plan de dejar a los titulares sin jugar antes de que se anunciara públicamente. El acusado presuntamente realizó una apuesta ganadora de $11,000 por los Cavaliers.

9 de febrero de 2023: Los Angeles Lakers vs. Milwaukee Bucks

Los Bucks vencieron a los Lakers por 115-106 en Los Ángeles, con la estrella de los Lakers, LeBron James, fuera de acción debido a una lesión de tobillo. James había anotado 38 puntos en el partido anterior de los Lakers dos días antes, pero se perdió los dos siguientes.

La acusación del FBI alega que Jones, a quien la fiscalía identifica como “entrenador asistente no oficial” de los Lakers durante la temporada 2022-2023, envió un mensaje a uno de los cómplices la mañana del partido contra los Bucks animándolo a “apostar fuerte por Milwaukee” porque James estaría de baja. Esta información aún no se había hecho pública. La fiscalía no nombró a James, identificándolo únicamente como “Jugador 3”.

El delantero de Los Ángeles Lakers, LeBron James (23): Gary A. Vasquez-Imagn Images

15 de enero de 2024: Los Angeles Lakers vs. Oklahoma City Thunder

Los Lakers vencieron a los Thunder por 112-105 en Los Ángeles. La fiscalía alega que Jones recibió un aviso del entrenador de James de que el alero de los Lakers, Anthony Davis, estaba “lesionado y solo iba a jugar unos minutos limitados”. Según la acusación, Jones compartió esa información con uno de los acusados ​​y recibió aproximadamente 2500 dólares por la información. Los apostadores realizaron una apuesta de aproximadamente 100 000 dólares contra los Lakers.

Davis, quien figuraba como probable lesionado en el informe oficial de lesiones por una lesión de tobillo, terminó con 27 puntos, 15 rebotes y cinco asistencias en 38 minutos para ayudar a los Lakers a ganar. El acusado supuestamente le pidió a Jones que devolviera los 2500 dólares después de que las apuestas contra los Lakers no prosperaran.

La fiscalía no identificó a Davis, identificándolo como el “Jugador 4”.

26 de enero de 2024: Toronto Raptors vs. Los Angeles Clippers

Los Clippers vencieron a los Raptors por 127-107 en Toronto. Porter no anotó ningún punto, capturó tres rebotes y dio una asistencia en cuatro minutos desde el banquillo antes de retirarse con una lesión en el ojo.

Porter supuestamente informó a un socio antes del partido que planeaba retirarse anticipadamente. Supuestamente, esa información se transmitió a los apostadores que realizaron apuestas inferiores a las que le dieron éxito en sus estadísticas.

La NBA le impuso a Porter una suspensión de por vida en abril de 2024. Porter se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico en julio de ese año, pero aún no ha sido sentenciado.

20 de marzo de 2024: Toronto Raptors vs. Sacramento Kings

Los Kings vencieron a los Raptors por 123-89 en Toronto. Porter terminó con cero puntos, dos rebotes y cero asistencias en dos minutos antes de retirarse por enfermedad. Al igual que en el partido anterior, Porter supuestamente informó a un socio antes del partido que planeaba retirarse anticipadamente. Supuestamente, esa información se transmitió a los apostadores que realizaron apuestas inferiores a las que le dieron éxito en sus estadísticas.

