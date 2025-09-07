El mundo quiere los drones de última generación de Ucrania, pero aún no están a la venta

Miembros del ejército ucraniano lanzan drones de largo alcance desde un aeródromo el 12 de marzo (Sasha Maslov/Para The Washington Post)

Las empresas extranjeras de drones están acudiendo en masa a Ucrania con la esperanza de formar parte de uno de los centros de producción de vehículos no tripulados más interesantes del mundo. Hay un problema: los fabricantes de drones de Ucrania tienen serias limitaciones para exportar su producción y sus conocimientos técnicos.

El uso y la producción de drones se han disparado en la guerra entre Ucrania y Rusia, que ya lleva cuatro años, debido al bajo costo y la letal eficacia de estas máquinas. Las constantes pruebas en combate han acelerado el ritmo de evolución de los drones, con cambios que se producen en cuestión de semanas en lugar de años.

“La velocidad de la innovación es tan rápida: es un ciclo de seis semanas y luego queda obsoleto”, dijo un diplomático europeo que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar con los medios de comunicación. El mercado de drones de Ucrania es “como un abrevadero en el Serengeti: todos acuden a él”.

Para los países occidentales, que desean evitar hacer negocios con Rusia, los drones ucranianos son la opción preferida. Entre los artículos más buscados se encuentran los drones de ataque de largo alcance, los drones marítimos y los drones con capacidades avanzadas de guerra electrónica, según los expertos del sector.

Los drones ucranianos, en particular, son expertos en superar las contramedidas de guerra electrónica que saturan el campo de batalla y a las que las empresas extranjeras de drones aún no se han enfrentado.

Sin embargo, vender la producción militar de Ucrania a compradores externos es extremadamente difícil porque, para un país en guerra, cada pieza de equipo es necesaria en el frente, según afirman las autoridades. Sobre el papel, los fabricantes de drones ucranianos pueden exportar su producción, pero en realidad este proceso es lento y burocrático.

Un hombre trabaja en una planta de producción de drones el 5 de abril, en el este de Ucrania (Ed Ram/Para The Washington Post)

“Si los países de la OTAN quieren lo mejor en drones, entonces quieren drones ucranianos”, afirma Alexander Fergusson, un fabricante de drones con sede en el Reino Unido que ha realizado numerosos negocios en Ucrania. “Pero no pueden tenerlos”.

Los aproximadamente 500 fabricantes de drones de Ucrania, la mayoría de los cuales son empresas privadas de nueva creación, afirman que la cuestión es crítica y que necesitan exportar. Dicen que están luchando por aumentar la producción y que los ingresos adicionales de las exportaciones les permitirán expandirse.

Necesitan esta capacidad adicional para mantenerse al día con Rusia y su base industrial mucho mayor, ya que esta lanza devastadores ataques nocturnos contra las ciudades de Ucrania. Gracias a una empresa de producción conjunta con Irán, Rusia envía ahora entre 500 y 600 drones por ataque, y las autoridades ucranianas afirman que está en camino de lanzar hasta 1000 a la vez. El Instituto para el Estudio de la Guerra, con sede en Washington DC, afirmó en julio que esta cifra podría alcanzar los 2000 en noviembre.

Sin embargo, la situación de las exportaciones podría mejorar pronto.

En junio, el presidente Volodimir Zelensky declaró a los periodistas que, en los próximos meses, Ucrania “firmaría los acuerdos pertinentes para comenzar a exportar nuestras tecnologías al extranjero en forma de apertura de líneas de producción en países europeos” en el marco del programa Build With Ukraine.

Esta producción sería “para nosotros y para ellos”, afirmó, e incluiría “drones de varios tipos, misiles y, posiblemente, artillería”. Anunció acuerdos en los que Ucrania exportaría sus conocimientos tecnológicos para fabricar drones en Dinamarca y el Reino Unido para Ucrania.

Maquetas de drones en la estantería de la oficina de Mykhailo Fedorov, ministro de Transformación Digital de Ucrania, en Kiev (Ed Ram/Para The Washington Post)

En agosto, Zelensky también habló de una propuesta a Estados Unidos para un acuerdo de producción de drones “a gran escala” de cinco años “por valor de 50 000 millones de dólares”, pero añadió que probablemente esto no se produciría hasta después de la guerra.

La última señal de movimiento ha sido una nueva medida aprobada por el Parlamento en agosto y promulgada por Zelensky esta semana para crear la estructura jurídica “Ciudad de Defensa” para los principales productores militares ucranianos, lo que les permite constituir empresas conjuntas con socios occidentales.

Las empresas podrían establecer líneas de producción en Ucrania y en el extranjero y producir para los mercados ucranianos y extranjeros. También se beneficiarían de exenciones fiscales, procedimientos aduaneros y de exportación simplificados y mayores medidas de seguridad como protección. Las normas reales que rigen la exportación siguen estando en manos del gabinete.

Danylo Getmantsev, presidente de la comisión de finanzas del Parlamento y uno de los principales autores de la legislación, afirmó que las exportaciones son fundamentales, ya que proporcionarán ingresos para expandir la industria de defensa de Ucrania.

Grandes drones en un almacén gestionado por la 82ª Brigada de Ucrania, en la región de Donetsk (Ed Ram/Para The Washington Post)

La producción militar nacional anual de Ucrania es de casi 10.000 millones de dólares, pero su capacidad es de casi 30.000 millones, afirmó. Al mismo tiempo, los aliados occidentales de Ucrania tienen limitada su capacidad para financiar directamente el sector militar del país, y los ingresos fiscales de Ucrania son demasiado bajos.

“Tenemos potencial de crecimiento, pero necesitamos dinero y necesitamos pedidos; necesitamos a alguien que pague por estas armas para que nuestras empresas funcionen. Esta es la idea que subyace a esta ley”, declaró Getmantsev en una entrevista reciente, añadiendo que la ley estaba a la espera de la firma de Zelensky.

Sin embargo, algunos de los propios funcionarios de Zelensky piden que se mantengan las restricciones a la exportación. En julio, el recién nombrado ministro de Defensa, Denys Shmyhal, declaró a la BBC que “la exportación directa es imposible de imaginar”.

Shmyhal afirmó que podría haber “proyectos de colaboración, en los que algunas (armas) permanecieran en los almacenes de los socios”, y que era “posible formar sólidas cadenas de intercambio de armas con los socios”. Pero las fuerzas armadas de Ucrania deben recibir primero “más del 100%” de lo que necesitan. “Si hay un excedente de producción, debemos encontrar formas de financiarlo y entregarlo a nuestras fuerzas armadas”.

Los comentarios de Shmyhal confundieron a algunos fabricantes de armas ucranianos, que creían que las restricciones se levantarían pronto. “Shmyhal ha echado por tierra todo lo que Zelensky ha construido en los últimos meses”, afirmó un fabricante ucraniano de drones, que habló bajo condición de anonimato debido a la delicadeza del tema.

Los fabricantes de drones de Ucrania afirmaron que necesitan la financiación y la cooperación extranjeras para ampliar la producción, contratar a más trabajadores e invertir en investigación y desarrollo, así como en instalaciones de reparación que sufren constantes ataques rusos.

Una imagen captada por un dron en el puesto de mando muestra edificios dañados (Ed Ram/Para The Washington Post)

La limitación de las exportaciones también restringe la capacidad de Ucrania para obtener tecnología crucial de Occidente que vendría con las empresas conjuntas, afirmó Kateryna Mykhalko, directora general de Tech Force in UA, una organización paraguas para la industria de tecnología de defensa. Tech Force escribió una carta abierta con 36 empresas de tecnología de defensa a Zelensky en mayo, pidiendo que se flexibilizaran las restricciones a la exportación.

“Cuando se cierra la exportación, no se puede compartir la experiencia con las empresas de la Unión Europea y no se pueden crear empresas conjuntas para pedir a las empresas internacionales que compartan su experiencia con nosotros", afirmó.

En última instancia, los ucranianos de a pie podrían pagar el precio. Sin fondos para aumentar la producción, la flota de drones de Ucrania, incluidos sus esfuerzos por desarrollar interceptores autónomos, se quedará muy atrás.

Sin embargo, incluso si se levantan las normas de exportación, las autoridades ucranianas advierten de que los países a los que los fabricantes de drones podrían vender podrían ser limitados.

“Los controles a la exportación de productos de doble uso son siempre una cuestión política para cualquier gobierno”, afirmó Yaroslav Azhnyuk, fundador y director ejecutivo de Fourth Law, que está desarrollando inteligencia artificial para drones. “Obviamente, se piensa que la exportación de este tipo de productos no es solo una cuestión económica, sino también política, y el gobierno tiene que decidir con quién vamos a comerciar”.

Gran parte de Asia y África podrían quedar fuera del alcance, según las autoridades ucranianas, por temor a que la tecnología de Ucrania caiga en manos rusas o ayude a países que apoyan a Moscú.

Oleksandr Khomiak, director de Drone Space Labs, una empresa emergente dedicada a la defensa, afirmó que Ucrania “perdería en algunos de los mercados en los que también opera Rusia”.

“No se trata solo de dinero, sino también de influencia política”, señaló.

Miembros del ejército ucraniano supervisan las imágenes captadas por drones en un puesto de mando cerca de Pokrovsk, Ucrania, el 13 de agosto (Ed Ram/Para The Washington Post)

Según el ejecutivo de drones, la apertura del mercado de exportación también podría acarrear otra serie de riesgos: los drones ucranianos podrían alimentar conflictos y terrorismo en todo el mundo.

La situación sería similar a “cuando se derrumbó la Unión Soviética y Ucrania se convirtió en un gran exportador a África”. Ahora esto podría ocurrir a una “escala sin precedentes”, afirmó.

“En general, estoy a favor de las exportaciones, pero esto es como abrir una especie de caja de Pandora que tendrá enormes implicaciones negativas”. Dijo que “al menos una vez a la semana” recibe una nueva solicitud para comprar drones. Calificó muchas de estas solicitudes como “muy sospechosas”.

“Recibo consultas del tipo: “Soy un empresario del sur de Francia y quiero algunos sistemas para Doha para enviarlos al Congo”“, dijo. ”Yo respondo: “No, desde el punto de vista del valor de la marca, no es nuestro negocio. Matar gente en África no es algo con lo que esté de acuerdo políticamente”“.

- - -

Serhii Korolchuk contribuyó a este informe.

© 2025, The Washington Post.