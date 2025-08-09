The Washington Post

Los 6 momentos clave de la campaña militar de Israel en Gaza contra los terroristas de Hamas

Desde el ataque del grupo extremista palestino del 7 de octubre de 2023 hasta el plan de Netanyahu para ocupar Ciudad de Gaza

Por Victoria Bisset y Joy Sung

Netanyahu planea ocupar militarmente toda
Netanyahu planea ocupar militarmente toda la Franja de Gaza (REUTERS/Amir Cohen)

El plan del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu para ocupar Ciudad de Gaza, aprobado por el gabinete de seguridad y anunciado el viernes por la mañana, marca un giro fundamental en la guerra de 22 meses entre Israel y Hamas.

Combatientes dirigidos por Hamas mataron a unas 1.200 personas en Israel y tomaron a otras 250 como rehenes hacia Gaza durante el ataque sorpresa del 7 de octubre de 2023. Israel respondió con una campaña militar que eliminó a muchos de los principales líderes del grupo militante.

La ofensiva ha tenido un costo devastador para los palestinos en Gaza. Autoridades sanitarias locales reportan más de 60.000 muertos, entre ellos 18.500 niños. Los bombardeos israelíes destruyeron gran parte de Gaza. Los sobrevivientes han sido desplazados de sus hogares y enfrentan enfermedades y hambruna.

El conflicto se ha extendido por la región. Irán y su aliado Hezbollah lanzaron ataques contra Israel en apoyo a Hamas. Los hutíes en Yemen atacaron la navegación en el Mar Rojo. Israel invadió el sur de Líbano para confrontar a Hezbollah, eliminó a altos funcionarios y científicos iraníes, atacó el programa nuclear iraní y lanzó bombardeos en Yemen y Siria.

Esta es una cronología de los principales momentos en la evolución militar de Israel en Gaza.

El 7 de octubre de
El 7 de octubre de 2023 los terroristas de Hamas asesinaron a más de 1200 israelíes (AP Foto/Ohad Zwigenberg)

7 de octubre de 2023: Hamas ataca Israel

Hamas, que controla la Franja de Gaza desde 2007, lanza un asalto sorpresa contra el sur de Israel, dispara miles de misiles e infiltra combatientes en parapente, en camiones y a pie. Atacan puestos militares, kibutzim y un festival de música.

Israel informa unas 1.200 personas asesinadas, dos tercios civiles, y 251 personas tomadas como rehenes, algunas ya fallecidas. Las Fuerzas de Defensa de Israel responden con bombardeos sobre la Franja.

Israel impuso un "sitio total"
Israel impuso un "sitio total" a Gaza tras el ataque terrorista del 7 de octubre de 2023 (Israeli Army/Handout via REUTERS)

Octubre de 2023: Israel ordena sitio e invasión terrestre

A los pocos días, Israel impone un “sitio total” a Gaza. El enclave, con más de 2 millones de palestinos, ya estaba bajo bloqueo desde hace 16 años. El ministro de Defensa, Yoav Gallant, declara que no se permitirá la entrada de “electricidad, alimentos ni combustible”.

Israel convoca a 360.000 reservistas. El ejército da a más de un millón de personas en el norte de Gaza 24 horas para evacuar hacia el sur. Cientos de miles obedecen; otros se quedan.

A finales de octubre, Israel lanza la invasión terrestre. El gobierno de Estados Unidos había advertido que un asalto a gran escala podría provocar un alto número de bajas civiles.

Para el 2 de noviembre, las tropas informan que “rodean” Ciudad de Gaza desde “diversos frentes”, según el jefe de Estado Mayor, general Herzi Halevi.

El momento de la liberación
El momento de la liberación de una rehén israelí, en noviembre de 2023 (Reuters)

24 de noviembre de 2023: Primer alto el fuego

Israel y Hamas acuerdan una pausa. Hamas libera a más de 100 rehenes israelíes. Israel excarcela a 240 prisioneros palestinos y permite más ayuda humanitaria en Gaza.

Tras una semana, la tregua se rompe y se reanudan los combates. Cada parte acusa a la otra de violar el acuerdo.

Diciembre de 2023: Se reanuda la guerra

El 4 de diciembre, fuerzas israelíes avanzan hacia Khan Younis, ciudad a la que antes el propio ejército había recomendado desplazarse a los civiles para su protección.

A lo largo de Gaza, Israel repite un patrón: ordenar evacuaciones masivas, lanzar ofensivas, retirarse y, en muchos casos, volver semanas o meses después.

Esto ocurre en el norte de Gaza. En enero de 2024, el ejército anuncia que ha “desmantelado completamente” la estructura de mando de Hamas y, en mayo, da por concluida su misión en el campo de refugiados de Jabalia. En junio, el ejército vuelve a ordenar la evacuación de Ciudad de Gaza, al norte, y después inicia una nueva ofensiva en Jabalia.

Israel desmanteló la estructura de
Israel desmanteló la estructura de mando del grupo terrorista Hamas (REUTERS/Hatem Khaled)

En abril de 2024, Israel retira la mayoría de sus tropas del sur de Gaza, aunque se prepara para una ofensiva en la ciudad de Rafah, en el sur. En julio, el ejército vuelve a ordenar a los palestinos evacuar zonas de Khan Younis y luego autoriza la evacuación de una zona previamente declarada segura.

A principios de 2024, Netanyahu presenta su visión para la posguerra: Israel mantendrá control militar indefinido sobre Gaza y tendrá mayor control sobre la frontera con Egipto. Contempla la posibilidad de que funcionarios de la Autoridad Palestina participen en la administración. En junio, anuncia que la “fase intensa de la guerra terminará muy pronto”, pero advierte que esto “no significa que la guerra haya terminado”.

Para finales de 2024, análisis visuales y entrevistas muestran que Israel demuele el norte de Gaza y refuerza posiciones militares en la zona. Al mes siguiente, el ejército confirma la creación de una zona de seguridad dentro de Gaza.

Omer Wenkert fue liberado el
Omer Wenkert fue liberado el pasado 22 de febrero en Gaza (REUTERS/Ramadan Abed)

Enero de 2025: se anuncia un cese del fuego

Israel y Hamas pactan la primera fase de un acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes a mediados de enero. Negociadores describen un proceso de paz en tres etapas.

Durante 42 días, Hamas libera a 33 rehenes israelíes o con doble nacionalidad, Israel excarcela a unos 1.800 prisioneros y detenidos palestinos y accede a aumentar la ayuda humanitaria.

Israel también permite el retorno de palestinos al norte, escenario de los combates y la destrucción más severa.

La primera fase termina a inicios de marzo sin acuerdo para avanzar. Israel bloquea la entrada de ayuda y rompe la tregua con bombardeos a gran escala. Se desconoce la suerte de un pequeño grupo de rehenes que se cree siguen vivos.

El pasado mes de mayo
El pasado mes de mayo Israel lanzó una nueva operación terrestre (REUTERS/Ronen Zvulun)

Mayo de 2025: Israel lanza nueva operación terrestre

En mayo, el ejército anuncia nuevas operaciones terrestres. Las Fuerzas de Defensa de Israel afirman que “aumentarán el control sobre la Franja de Gaza, dividiendo el territorio y desplazando a la población”.

La guerra sigue. En julio, por primera vez, Israel entra en zonas de Deir al-Balah, la única ciudad gazatí que no había sufrido ofensivas terrestres o devastación importante.

El viernes temprano, Israel anuncia el plan de Netanyahu para ocupar Ciudad de Gaza, primer paso de una toma militar paulatina del enclave.

© 2025, The Washington Post.

