Para el primer ministro canadiense, la ausencia de un acuerdo con Trump podría ser mejor que un mal acuerdo

Foto de archivo del Presidente de EEUU Donald Trump y el Primer Ministro de Canada Mark Carney en la cumbre del G7 en Kananaskis, Alberta, Canada June 16, 2025. Stefan Rousseau/Pool via REUTERS/

Desde que el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca y alteró drásticamente las relaciones amistosas entre Estados Unidos y Canadá con aranceles punitivos y amenazas de convertir a Canadá en el estado número 51, las autoridades estadounidenses han intentado diversas estrategias para lidiar con su voluble vecino y lograr la eliminación de los gravámenes.

Han intentado represalias con aranceles a los productos estadounidenses. Han postergado las represalias, incluso después de que Trump aumentara los gravámenes al acero y al aluminio. Han hecho concesiones, solo para que Trump amenazara con más aranceles en una carta llena de errores tipográficos. Han criticado sin rodeos la guerra comercial de Trump, calificándola de “tonta”. Han intentado lo que algunos críticos llamaron adulación, calificando a Trump de líder “transformador”.

Pero el viernes, cuando entraron en vigor los aranceles más altos del 35% de Trump sobre algunos productos canadienses y ambas partes no lograron llegar a un acuerdo antes de la fecha límite del 1 de agosto, no estaba claro qué podría romper el impasse. A diferencia de México, que obtuvo una prórroga de 90 días de los nuevos y radicales impuestos a las importaciones de Trump, Canadá sufrió más consecuencias.

“Parece que Canadá está siendo atacado”, declaró Lori Turnbull, politóloga de la Universidad de Dalhousie en Halifax, Nueva Escocia. “Cuando vi que había llegado a un acuerdo con Japón y la UE… no pensé que fuera una buena noticia para Canadá” ni que indicara que Trump estuviera “con ánimo conciliador, porque coloca a Canadá en un lugar diferente”.

El primer ministro Mark Carney, ex banquero central que ganó las elecciones federales en abril presentándose como la persona mejor posicionada para manejar la situación de Trump y a quien Trump alguna vez llamó un “buen caballero”, declaró el viernes que estaba “decepcionado”, pero que trabajaría para fortalecer la resiliencia económica de Canadá y diversificar sus relaciones comerciales, alejándose de una dependencia excesiva de Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, conversan durante una foto familiar en la Cumbre del G7 en Kananaskis, Alberta, Canadá, el 16 de junio de 2025. REUTERS/Amber Bracken

Para el primer ministro novato, que disfruta de una luna de miel política, gestionar la ruptura del vínculo con el principal socio comercial de Canadá es su prioridad. Sin embargo, el viernes no quedó claro de inmediato si pagaría un precio político por no alcanzar un acuerdo o si obtendría una prórroga. Algunos grupos empresariales, e incluso los rivales políticos de Carney, afirmaron que es mejor no llegar a un acuerdo que uno malo, y que Canadá debería resistir en lugar de dejarse presionar.

El líder del Partido Conservador, Pierre Poilievre, rival de Carney en las elecciones de abril, calificó los aranceles de “injustificados” y, en una publicación en X, afirmó que Carney debería mantenerse firme y “no aceptar nada menos que” un acuerdo que elimine todos los aranceles estadounidenses sobre Canadá. La Cámara de Comercio Canadiense afirmó que el primer ministro tiene razón al priorizar un acuerdo sólido y con visión de futuro en lugar de uno apresurado.

Canadá se toma muy en serio las preocupaciones de Estados Unidos y está tratando de tranquilizar o abordar cualquier área de desacuerdo real, declaró Matthew Holmes, vicepresidente ejecutivo y jefe de políticas públicas de la Cámara de Comercio Canadiense, a The Washington Post. “Pero no estamos dispuestos a aceptar cualquier acuerdo simplemente por cumplir una fecha límite publicada en una plataforma de redes sociales en una carta copiada”.

Trump ha impuesto varios conjuntos de aranceles a los productos canadienses: aranceles del 25% a los automóviles, del 50% al acero y al aluminio, y del 35% a las importaciones que no cumplen con el acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá, que Trump negoció durante su primer mandato. Anteriormente, los aranceles a los productos que no cumplían con el T-MEC eran del 25%. Estados Unidos también casi triplicó los aranceles a la madera blanda este mes.

Un aspecto positivo para Canadá es que la mayoría de las importaciones canadienses cumplen con el T-MEC, lo que ayuda a suavizar el impacto del aumento de aranceles de Trump. Según datos de la Oficina del Censo de EEUU, alrededor del 60% de las importaciones estadounidenses procedentes de Canadá cumplían con los requisitos en mayo, el mes más reciente con datos disponibles, frente al 34% de enero.

Más del 90% de las exportaciones canadienses podrían cumplir con los requisitos para comerciar bajo el T-MEC, según economistas, pero algunas pequeñas y medianas empresas han considerado que los costos de solicitud son demasiado altos, dado que sus productos aún podían ingresar a EEUU libres de aranceles o con aranceles bajos. Cada vez más empresas buscan cumplir con los requisitos del T-MEC debido a los aranceles de Trump.

El Banco de Canadá declaró esta semana que la tasa arancelaria efectiva sobre las exportaciones canadienses a Estados Unidos se estima en un 5%, inferior a la impuesta a la mayoría de los demás países.

Los gravámenes siguen lastrando la economía canadiense, y los aranceles sectoriales son particularmente contundentes. El Banco de Canadá declaró esta semana que el crecimiento se desaceleró en el segundo trimestre debido a una caída del 25% en las exportaciones tras la imposición de los aranceles de Trump. El desempleo aumentó en los sectores que dependen del comercio estadounidense y la incertidumbre comercial afectó el gasto de los hogares y la inversión empresarial.

