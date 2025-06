Cómo redactar tu testamento en minutos y dejar un legado para siempre

El testamento digital permite dejar un legado y alcanzar la 'inmortalidad simbólica' tras la muerte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sé el secreto para vivir para siempre.

No me refiero a la inmortalidad física, por supuesto. Al final, todos terminamos convertidos en abono. Pero, sin importar cuánto o qué tan poco se tenga, el testamento puede ser una forma de alcanzar lo que Russell James, uno de los principales expertos en planificación caritativa de la Universidad Tecnológica de Texas, llama “inmortalidad simbólica”: la idea de que una parte de nosotros perdura tras la muerte.

Sin embargo, más de la mitad de los estadounidenses no tiene testamento. Yo lo postergué durante años por la misma razón que probablemente tú tampoco tengas uno: es una tarea tediosa. Más allá del temor a la muerte, me rehusaba a gastar tiempo y miles de dólares en abogados para redactar un documento que, con suerte, no necesitaré en décadas.

Pero morir sin dejar instrucciones por escrito no es buena idea. Incluso en herencias simples, eso puede derivar en procesos judiciales largos, costosos y públicos que consumen los bienes dejados atrás. Peor aún, las disputas legales pueden dividir a las familias.

Así que exploré una opción emergente: herramientas en línea que ayudan a redactar un testamento en menos de una hora. Se eligen los beneficiarios, se recogen las firmas de testigos o de un notario, y se obtiene un documento legalmente válido en los 50 estados y el Distrito de Columbia. Esto puede hacerte reconsiderar cómo dejar una huella en el mundo una vez que ya no estés.

Varias plataformas digitales ofrecen servicios similares —funcionan como un TurboTax para testamentos—. Lo que me gustó de la que utilicé, FreeWill, es que invita a los usuarios a dejar una donación a una organización benéfica de su elección. Eso ayuda a enfrentar un hecho: menos del 6% de los estadounidenses incluyen donaciones caritativas en sus testamentos. No se trata de recursos, dijo James. Las personas no son más generosas porque nadie les pide que lo sean.

Agradecí tener la oportunidad de pensar más allá de cómo proveer para mi familia después de mi partida y quién recibirá qué cosas. (Disfruta esas tarjetas de béisbol, hermana). Como imaginarás, el medio ambiente ocupó un lugar destacado en mi planificación. Pero el proceso me obligó a pensar más concretamente en cómo quiero que mis valores queden plasmados en el mundo, y cómo quiero donar mientras estoy vivo.

James ha escaneado cerebros de personas en máquinas de resonancia magnética funcional mientras consideraban dejar legados caritativos. Las áreas que se activaban eran muchas de las mismas que se iluminan cuando la gente revive recuerdos del pasado al ver fotos. Donar como legado, sugiere, es análogo a “visualizar el capítulo final de la autobiografía de uno”.

No se necesita ser rico para hacer esto. Las donaciones pequeñas son la base de las organizaciones sin fines de lucro y fundaciones comunitarias, y hasta las inversiones más modestas pueden crecer con el tiempo.

Redactar un legado duradero toma menos de una hora. Aquí te explicamos cómo.

Más de la mitad de los estadounidenses carece de testamento, lo que puede generar disputas familiares y procesos judiciales costosos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Donaciones finales con enfoque ambiental

Cuando Patrick Schmitt intentó redactar su plan patrimonial antes de un viaje internacional, se sorprendió por la dificultad. Schmitt había pasado años diseñando campañas por correo electrónico para el Comité Nacional Demócrata y luego para Change.org. Los donantes podían aportar pequeñas cantidades con solo hacer clic. Redactar un testamento, pensó, debería ser tan fácil como donar 15 dólares.

FreeWill fue su solución. “Lo único que hicimos fue hacerlo súper fácil”, dijo Schmitt, quien cofundó la empresa junto a Jenny Xia Spradling. “Para alguien que se preocupa por el clima, el obstáculo no es aprender a preocuparse. Es simplemente hacer un plan patrimonial”.

FreeWill, dijo, está diseñada para atender a la mayoría de los estadounidenses con herencias simples, que de otro modo no escribirían testamentos. Los asesores financieros también pueden ayudar con planes a través de la plataforma Estately de la empresa. Schmitt afirmó que los planes son confidenciales, seguros y han sido validados en tribunales cuando fueron impugnados.

La empresa puede ver cuántas personas aprovechan la opción de legados benéficos, qué organizaciones han sido designadas y cuánto se les ha prometido.

Esos datos muestran que el 20% de los usuarios han creado una donación caritativa, aproximadamente cuatro veces más que la población general. Desde el lanzamiento de FreeWill en 2017, Schmitt estima que los usuarios han prometido más de 10 mil millones de dólares en legados caritativos.

Los usuarios pueden designar como beneficiaria a cualquier organización incluida en la base de datos de organizaciones exentas de impuestos del IRS. FreeWill genera ingresos mediante asociaciones con más de 1.500 organizaciones sin fines de lucro que utilizan su tecnología y experiencia para facilitar donaciones no monetarias.

Incluso quienes no son columnistas ambientales de The Washington Post, según los datos de FreeWill, están priorizando el medio ambiente en sus legados.

Eso es significativo, dado que el medio ambiente suele ocupar el último lugar entre las principales causas benéficas en Estados Unidos, según la Escuela de Filantropía Lilly Family de la Universidad de Indiana en Indianápolis. Recibe solo el 3,5% de las donaciones totales. Las principales son la religión, los servicios sociales y la educación.

Pero FreeWill afirma que las organizaciones dedicadas a los animales y el medio ambiente han recibido las donaciones promedio más altas (y el mayor total) entre los 1,2 millones de planes patrimoniales creados en su plataforma. En particular, los jóvenes están destacando el mundo natural en sus legados.

Redactar mi testamento no fue el final de la historia. El proceso me motivó a aumentar la cantidad que dono ahora. Tengo un modesto plan de donaciones que seguiré ampliando.

Eso es común, dijo James. Cuando alguien incluye una donación en su testamento, hay evidencia de que comienza a considerar su patrimonio, no solo sus ingresos, como fuente de donaciones. En un estudio, las donaciones anuales aumentaron un 77% después de incluir una organización benéfica en el plan patrimonial, un nivel de generosidad que se mantuvo incluso ocho años después.

“Parece ser una transformación duradera”, dijo James. “Una gran donación en vida puede entenderse como solo un cambio en el momento de la entrega, dado que el destino final ya está definido. ¿Por qué no ver su impacto mientras se está vivo?”.

Las organizaciones ambientales y de protección animal reciben las donaciones promedio más altas a través de plataformas digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo redactar un testamento y estructurar tus donaciones

Fideicomisos revocables en vida. Testamentos “por volcado”. Codicilos. Redactar un testamento simple. Como se le llame, no es tan intimidante como parece.

Plataformas como FreeWill, Quicken WillMaker & Trust de Nolo, LegalZoom, GoodTrust y otras muchas guían el proceso a bajo costo o sin costo. Si se desea, abogados pueden revisarlos o modificarlos. (Se pueden encontrar abogados de herencias a través del colegio de abogados local).

Luego, se debe dejar una carta de instrucciones, recomienda Michelle Singletary, columnista de finanzas personales de The Washington Post. Es importante comunicar cómo encontrar el testamento y cualquier información crítica para el albacea o representante personal. Estos documentos deben actualizarse cada pocos años.

¿Cómo estructurar las donaciones? La forma más directa es especificar una cantidad fija en el testamento o fideicomiso. Pero establecer un porcentaje puede ser mejor, según Thomas Griffith, vicepresidente de desarrollo de la Fundación Comunitaria del Centro de Nueva York. Estimar el valor futuro de una herencia es difícil. “Muchas veces, terminamos siendo lo que queda de la herencia”, dijo. “Y ese remanente tiende a ser una cantidad significativa”.

Otra opción común es designar a organizaciones benéficas como beneficiarias de cuentas de jubilación, como una IRA. Ni siquiera se necesita un testamento para esto, dijo James. El beneficiario de estas cuentas puede cambiarse en minutos, por lo general desde el sitio web de la institución financiera. Como las cuentas de jubilación pueden transferirse a organizaciones sin fines de lucro sin pagar impuestos, esto multiplica el valor de las donaciones. También se pueden donar activos apreciados, como acciones o propiedades, directamente a organizaciones benéficas sin generar impuestos sobre ganancias de capital.

Algunas fundaciones permiten crear fondos que generan ingresos perpetuos. Griffith dijo que una donación de 25.000 dólares puede producir 1.000 dólares anuales en donaciones benéficas de manera indefinida.

Debra Kathman, directora de planificación de donaciones del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), ayuda a crear rentas vitalicias para quienes desean recibir ingresos regulares a partir de su donación antes de que se convierta en una contribución al morir (y que además ofrece beneficios fiscales).

Las donaciones planificadas representan casi un tercio de las contribuciones individuales al WWF. Kathman espera que ese número aumente a medida que las personas hagan espacio en sus herencias para las causas que más les importaron en vida. “La gente está poniendo a una organización benéfica donde normalmente pondría a un familiar”, dijo.

Schmitt señala que actualmente se está produciendo la mayor transferencia de riqueza en la historia de la humanidad. Los 70 millones de integrantes de la generación del baby boom, que poseen el 52% de la riqueza del país, están transfiriendo alrededor de 84 millones de millones en activos. Si más personas deciden incluir organizaciones benéficas en sus testamentos, podrían transformar el panorama filantrópico.

“Es el momento más importante que habrá”, dijo Schmitt.

