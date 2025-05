Tres expolicías de Memphis fueron declarados inocentes del asesinato de Tyre Nichols

Tyre Nichols, trabajador de FedEx de 29 años, murió tras ser golpeado y pateado por agentes en un control de tráfico. (AP Foto/Adrian Sainz)

Un jurado estatal declaró a tres expolicías de Memphis no culpables de asesinato en segundo grado por la muerte a golpes de Tyre Nichols en 2023, que ayudó a impulsar un movimiento para reformar la conducta policial.

Los miembros del jurado deliberaron durante un día y medio tras siete días de testimonios que ahondaron en los minutos posteriores a que la policía detuviera a Nichols en un control de tráfico y cuando el trabajador de FedEx, de 29 años, fue golpeado y pateado repetidamente por los agentes.

Los fiscales habían argumentado que los agentes tenían el deber de proteger a Nichols, pero que se enfadaron cuando éste huyó tras ser detenido.

Los abogados defensores de los agentes alegaron que sus clientes siguieron el procedimiento policial y que tenían un trabajo duro que requería tomar decisiones en fracciones de segundo. Advirtieron al jurado que no debía cuestionar sus acciones desde la comodidad de la sala del tribunal.

Tres expolicías de Memphis fueron absueltos del cargo de asesinato en segundo grado por la muerte de Tyre Nichols en 2023. (REUTERS/Karen Pulfer Focht)

La noche del 7 de enero de 2023, Nichols se dirigía a su casa en un barrio casi exclusivamente negro de East Memphis cuando un agente se percató de que aceleraba para saltarse un semáforo en rojo. El agente no encontró ninguna orden de detención tras comprobar la matrícula de Nichols, pero decidió pararle.

Nichols consiguió huir tras ser sacado del coche y obligado a tirarse al suelo. Los agentes alcanzaron de nuevo a Nichols a menos de 100 metros de la casa de su madre. Uno de ellos le roció gas pimienta y le golpeó con la porra. Otro le propinó patadas y puñetazos.

Este enfrentamiento, que fue captado por una cámara de la policía, duró unos minutos antes de que los agentes levantaran a Nichols y lo recostaran contra un coche. Pasaron otros 22 minutos antes de que sacaran una camilla para Nichols y lo trasladaran a un hospital en estado crítico.

La paliza a Nichols fue grabada por cámaras corporales y de vigilancia, lo que avivó un movimiento por la reforma policial. (Departamento de Policía de Memphis/REUTERS)

Murió en el hospital tres días después

Los veredictos llegan en un momento crucial para los esfuerzos de reforma policial. Sus defensores esperaban que el caso demostrara que se podía exigir responsabilidades a los agentes corruptos y temían que una absolución pudiera paralizar su movimiento.

El apoyo público a las reformas policiales desencadenadas por la muerte de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis ha disminuido significativamente desde 2020, según el Pew Research Center.

El entonces presidente Donald Trump hizo campaña en una plataforma de empoderar a los oficiales para “limpiar” agresivamente las ciudades estadounidenses, y su Departamento de Justicia esencialmente ha detenido los esfuerzos federales para responsabilizar a los departamentos de policía locales.

Los tres agentes ya fueron declarados culpables de varios cargos federales, incluido el de fuerza excesiva con resultado de lesiones, pero fueron absueltos el año pasado de los más graves, incluida la violación de los derechos civiles con resultado de muerte. Aún no han sido condenados por esos cargos.

Los fiscales argumentaron que los agentes incumplieron su deber de proteger a Nichols. (REUTERS/Karen Pulfer Focht)

En el juicio federal, Demetrius Haley fue declarado culpable de uso excesivo de la fuerza con resultado de lesiones, indiferencia deliberada con resultado de lesiones, conspiración para manipular testigos y manipulación de testigos. Tadarrius Bean y Justin Smith Jr. fueron declarados culpables de manipulación de testigos.

Otros dos agentes implicados en el homicidio, Emmitt Martin III y Desmond Mills Jr., se declararon culpables de cargos estatales y federales.

Durante el juicio estatal, que duró una semana, fiscales y abogados defensores analizaron los videos de la paliza grabados por una cámara de vigilancia y por las cámaras corporales de los agentes.

Los abogados de los agentes argumentaron que los vídeos no reflejaban la realidad de lo ocurrido y la intensa presión a la que se enfrentaron los agentes. Si Nichols hubiera cooperado cuando la policía intentó esposarle, el encuentro habría terminado de otra manera, dijeron a los miembros del jurado.

La muerte de Nichols se convirtió en un símbolo de los esfuerzos por exigir responsabilidades a las fuerzas del orden. (AP Foto/Karen Pulfer Focht)

“Están haciendo un trabajo que ninguno de nosotros tendría las agallas de hacer”, dijo Martin Zummach, que representaba a Smith. “Todo lo que Tyre Nichols tenía que hacer era decir: ‘Muy bien. Me habéis pillado’. Podría haber pasado un poco de tiempo en la cárcel... pero no estaría muerto”.

Los agentes seguían la política de la policía y condenarlos supondría un golpe para la ciudad, advirtieron los abogados defensores.

Pero Mills, uno de los agentes que ya se declaró culpable, pintó un cuadro diferente, diciendo al jurado estatal que mientras golpeaba a Nichols con la porra aquella noche, Martin y Smith gritaban: “Pégale”.

Los fiscales dijeron que el juicio no era una acusación contra todas las fuerzas del orden, sino sobre las acciones de los tres hombres juzgados.

“Nadie está diciendo que no sea un trabajo peligroso”, dijo la ayudante del fiscal Tanisha Johnson. “Nadie dice que no haya que ser valiente. Pero que sea un trabajo peligroso no significa que seas inmune a tomar decisiones criminales”.

(c) 2025, The Washington Post