TikToks virales aconsejan comprar directamente de fábricas chinas. No lo hagas

Estadounidenses preocupados por los aranceles compran productos en páginas de comercio electrónico. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Un auge reciente de videos en línea ha incentivado a los estadounidenses preocupados por los aranceles a comprar zapatos, bolsos de lujo o incluso casas prefabricadas directamente de fábricas chinas.

Los estadounidenses parecen haber respondido impulsando dos aplicaciones de comercio electrónico chinas, DHgate y Taobao, cerca de la cima de las aplicaciones para iPhone más descargadas en Estados Unidos, según la firma de inteligencia de mercado Sensor Tower.

Los videos en línea, en su mayoría originados en TikTok, plantean una conversación válida sobre lo que hay detrás de los productos que compran los estadounidenses. Pero no creas todo lo que ves.

Por lo general, los estadounidenses no deberían seguir el consejo de comprar en Taobao o DHgate ni intentar pedir productos directamente de una fábrica china. Es posible que no ahorres dinero de esta manera; todavía no puedes evitar los enormes aranceles sobre productos fabricados en China; y podrías exponerte a decepciones o estafas.

“Si parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo es”, dijo Sky Canaves, analista principal de comercio minorista y electrónico en la firma de investigación eMarketer, respecto a las afirmaciones de que las fábricas chinas o los sitios web venderán de forma confiable productos de primera calidad a precios ridículamente bajos.

Estos videos de consejos de compras reflejan nuestra ansiedad por el aumento de precios debido a la guerra comercial entre la Casa Blanca y China. También muestran el atractivo perenne del “conocimiento secreto” y los “trucos de vida” para ahorrar dinero, que no siempre son inteligentes.

Esto es lo que es cierto, y probablemente lo que no, acerca de la tendencia de TikTok que repentinamente se ha vuelto popular:

Los intermediarios son buenos, en realidad

Las páginas de comercio electrónico incentivan a la compra con fabricantes chinos. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Sí, las fábricas chinas fabrican muchos productos para marcas reconocidas occidentales, como muebles de alta gama y iPhones.

Cuando esos productos llegan a los estantes virtuales o físicos de las tiendas en los Estados Unidos, sus precios pueden ser mucho más altos que los costos de fabricación, en parte porque las fábricas, los intermediarios logísticos, las marcas y los minoristas obtienen sus ganancias.

Es por eso que resulta atractivo saltarse a algunos de esos negocios y comprar directamente de las fábricas. Probablemente ya compres de esta manera.

Las marcas propias, como las de Kirkland de Costco, Bloomingdale’s y Trader Joe’s, se ordenan directamente al fabricante para ahorrarte dinero. Temu, Shein y Amazon también te conectan con fábricas y comerciantes chinos para reducir costos.

Lo que es relativamente novedoso en algunas publicaciones en redes sociales es el fomento para que los estadounidenses compren aún más directamente a fábricas chinas o sitios web chinos como DHgate, un sitio mayorista, o Taobao, pensado para consumidores chinos. También he visto consejos de contactar a fabricantes chinos a través de WhatsApp o WeChat, la aplicación de mensajería omnipresente en China.

Te recomiendo tener mucho cuidado con esos consejos o evitarlos por completo

Sitios reconocidos como Temu, Shein, Amazon y AliExpress te conectan con estos fabricantes. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Existen buenas razones por las que normalmente compramos papas, laptops y camisetas en tiendas físicas y sitios de comercio electrónico, y no directamente a los agricultores o las fábricas que los producen. Tal vez cuesta más, pero a cambio te beneficias de los descuentos por volumen de los minoristas, medidas de seguridad y control de calidad, y soporte al cliente.

Sitios como Temu, Shein, Amazon, Walmart y AliExpress te conectan con fábricas y vendedores chinos, pero también hacen cierta selección para evitar productos peligrosos o falsificaciones. Ellos se encargan del servicio al cliente, las devoluciones y los reembolsos.

Canaves encargó recientemente un escritorio infantil rosa a un comerciante chino que vende en el sitio web de Walmart y nunca recibió el producto. Contactó a Walmart y obtuvo un reembolso. Si hubiera comprado el mismo escritorio en un sitio con base en China como DHgate, dudaba que los reembolsos u otra asistencia fueran igual de fáciles.

Una encuesta de eMarketer de 2024 encontró que los compradores de la Generación Z eran mucho más propensos que un estadounidense promedio a comprar en DHgate. Canaves mencionó que muchos buscan imitaciones de bajo costo de marcas conocidas o productos “dupe”. Usa el sentido común respecto a los “dupes”, algunos de los cuales son de excelente calidad, mientras que otros son pésimos.

Alibaba, que es propietaria de AliExpress y Taobao, no respondió a una solicitud de comentarios. DHgate no pudo ser contactada para comentarios.

Tonterías y más tonterías

Algunos de los videos de TikTok sobre comprar en China son ridículos

Ante los miles de videos de Tik Tok con precios espectacularmente bajos, se debe tomar en cuenta que todos los productos provenientes de china, están sujetos a aranceles. (EFE/EPA/Roman Pilipey)

¿Qué crees que ocurre, como sugirió al menos un video, si contactas a un fabricante chino masivo para pedir un único juego de muebles de sala cuando la fábrica generalmente los vende por contenedores enteros? No cuentes con que funcione o en obtener el precio de descuento negociado por un gran minorista.

Y, ¿cómo es un “secreto”, como afirman algunos videos, que los precios minoristas de los bienes de lujo sean mucho más altos que los costos de fabricación? Si compras ropa de diseñador o un Ferrari, sabes que estás pagando en parte por la marca.

(También vi una afirmación en videos de TikTok de que los bolsos Hermès se fabrican en China. Eso no es cierto, según Canaves, lo que demuestra que no todo en estas “exposiciones” merece ser atendido).

Además, sin importar cómo compres, no puedes evitar los nuevos aranceles de al menos un 145% sobre muchos productos fabricados en China. “Cualquier cosa de China, ya sea comprada directamente o a través de una empresa, ahora está sujeta a aranceles”, dijo Sucharita Kodali, analista principal de comercio minorista y electrónico en la firma de investigación Forrester.

La Casa Blanca también ha anunciado que el próximo mes pondrá fin a una forma común en que sitios como Temu, Shein y DHgate evaden aranceles enviando pedidos individuales a estadounidenses, a menudo por carga aérea. Es probable que los precios en esos sitios suban.

Shein no hizo comentarios más allá de un aviso a clientes que indicaba que los “ajustes de precios” relacionados con los aranceles entrarán en vigor a partir del 25 de abril. Temu no comentó de inmediato sobre posibles aumentos de precios.

Incluso con el impacto de los aranceles, algunas personas definitivamente podrán comprar buenos y asequibles productos de comerciantes chinos y sitios como DHgate. La única pregunta que puedes responder es cuánto lidiar con complicaciones y el riesgo de perder tu dinero puedes tolerar.