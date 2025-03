Andrew Tate acusado de golpear y estrangular a una mujer durante un viaje a Estados Unidos

Andrew Tate se enfrenta a una nueva demanda en Los Ángeles por presunta agresión sexual y estrangulamiento. (Inquam Photos/Eduard Vinatoru via REUTERS)

Andrew Tate fue acusado en una nueva demanda de agredir sexualmente a su entonces novia Brianna Stern este mes, mientras el autoproclamado influencer misógino visitaba Estados Unidos mientras enfrentaba cargos de trata de personas en Rumania y el Reino Unido.

En la demanda presentada el jueves ante el Tribunal Superior de Los Ángeles, Stern acusó a Tate de estrangularla y golpearla repetidamente en la cabeza mientras mantenían relaciones sexuales en una habitación de un hotel de Beverly Hills el 11 de marzo, causándole una conmoción cerebral y hematomas en la cara, el cuello y las muñecas. Stern afirmó que el incidente puso fin a su relación de 10 meses, durante la cual Tate supuestamente la sometió a abusos verbales y físicos cada vez más intensos.

Stern, modelo residente en Los Ángeles, afirmó haber conocido a Tate el año pasado después de que este la invitara a modelar para su criptomoneda meme en Rumania, donde él y su hermano Tristan están acusados ​​de crear una banda criminal para explotar sexualmente a mujeres y niñas. Cuando llegó al país, Tate la cautivó con una rutina de “amante” y le prometió apoyo económico, según la denuncia. Sin embargo, durante el tiempo que estuvieron juntos, se volvió cada vez más abusivo, insultándola sexistamente, abofeteándola y amenazándola con violarla o matarla si alguna vez lo traicionaba, según la demanda.

La modelo Brianna Stern dijo haber sido golpeada y manipulada emocionalmente por Tate durante 10 meses. (Inquam Photos/Eduard Vinatoru via REUTERS)

El abogado de Tate, Joseph McBride, negó las acusaciones en una declaración a The Washington Post el viernes.

Esto es un descarado intento de sacar tajada, un intento desesperado de una persona desdichada de explotar el éxito y la reputación de Andrew para su propio beneficio. En lugar de buscar una solución privada, la Sra. Stern ha optado por airear sus falsas acusaciones en la prensa, revelando sus verdaderos motivos: dinero y atención, no justicia —dijo McBride—.

Tate, un exkickboxer británico-estadounidense que fue expulsado de “Gran Hermano Reino Unido” en 2016 tras la aparición de un video en el que agredía a una mujer con un cinturón, ha conseguido millones de seguidores en línea con la promesa de enseñar a hombres y niños a enriquecerse y promover la supremacía masculina. Ha recalcado que las víctimas de violación “deben asumir su responsabilidad”, que las mujeres “son propiedad del hombre” y que los hombres deben golpear a las mujeres.

Él y su hermano enfrentan acusaciones de trata de personas y lavado de dinero en Rumania, así como órdenes de arresto en el Reino Unido por violación y trata de personas. La fiscalía rumana alegó en un escrito de acusación que los hermanos Tate traficaron con 35 víctimas, incluyendo a una joven de 15 años. Tate ha alegado que la fiscalía no tiene pruebas en su contra y que existe una conspiración política para silenciarlo.

Las autoridades de Florida investigan a los hermanos Tate por posibles delitos durante su estadía en EEUU. (Inquam Photos/Octav Ganea via REUTERS)

Los hermanos Tate viajaron a Florida en febrero después de que se levantara la prohibición de viajar de dos años a Rumania.

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, declaró posteriormente que su oficina había iniciado una investigación sobre los hermanos Tate. Andrew negó haber cometido ningún delito en una publicación en X, y posteriormente los hermanos fueron recibidos con cariño por el presidente de la UFC, Dana White, en un evento de lucha en jaula en Las Vegas.

Stern dijo en su denuncia que por temor a represalias, esperó hasta que Tate regresara a Rumania antes de denunciar la agresión a la policía de Beverly Hills, que no respondió a las solicitudes de confirmación.

En una declaración compartida en las redes sociales el jueves, Stern dijo que cuando conoció a Tate en el verano de 2024, “estuvo a su lado incondicionalmente”.

Tate es conocido por sus comentarios misóginos y por promover la violencia contra las mujeres en redes sociales. (AP Foto/John Locher)

Pero cuando Tate le dijo “eres mi propiedad” durante el presunto asalto al Hotel Beverly Hills, eso la ayudó a darse cuenta de “la gravedad de la situación”, dijo, y reunió el coraje para irse.

“Finalmente reconocí que alguien que me amaba de verdad no me diría esas cosas ni me lastimaría repetidamente como lo hizo”, escribió. “Esto no era una broma ni una fachada de internet. Era la realidad de mi novio y de mi vida, y necesitaba recuperar el control”.

El abogado de Stern, Tony Buzbee, quien ha sido noticia por las docenas de demandas por agresión sexual que presentó contra Sean “Diddy” Combs, dijo en las redes sociales que estaba orgulloso de representar a Stern en su caso.

“Bri tuvo que mostrar mucho coraje para dar este paso”, escribió Buzbee. “Admiro profundamente su determinación y la apoyaré firmemente en esta lucha”.

