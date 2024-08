Confirmaron la fecha de estreno de “The Apprentice”, la película sobre los orígenes de Trump

Sebastian Stan y Jeremy Strong protagonizan "El Aprendiz" como Trump y Roy Cohn. (REUTERS)

El Aprendiz (The Aprentice), la película centrada en la historia de los orígenes de Donald Trump, que enfrentó amenazas legales y un retraso de distribución de varios meses, ahora tiene una fecha de estreno en Estados Unidos fijada para el 11 de octubre. El estreno de la película de Ali Abbasi, que sigue al político (interpretado por Sebastian Stan) como un joven magnate inmobiliario de Nueva York siendo adiestrado por el abogado Roy Cohn (Jeremy Strong), inicialmente enfrentó obstáculos.

El equipo de Trump ha amenazado con acciones legales contra los cineastas desde el estreno mundial del docudrama en el Festival de Cine de Cannes en mayo. Un abogado del expresidente envió una carta de cese y desistimiento al equipo de la película, acusándolos de difamación e interferencia electoral ilegal.

Y el expropietario de los Washington Commanders y partidario de Trump, Daniel Snyder, quien es el prestamista principal de la principal compañía de producción estadounidense de la película, Kinematics, supuestamente no le gustó El Aprendiz y contribuyó a un estancamiento en la obtención de la distribución de la película en Estados Unidos.

Pero la esperada película ha asegurado su distribuidor en EEUU, Briarcliff Entertainment, y una fecha de estreno en los cines estadounidenses, menos de un mes antes del día de las elecciones y una semana antes de su estreno en cines en el Reino Unido e Irlanda. Nadie asociado con la película quiso comentar sobre el acuerdo, pero según informes, los otros productores de la película compraron la participación de Kinematics.

Todos los indicios apuntan a que la película será una proyección sorpresa en el Festival de Cine de Telluride en las montañas de Colorado este fin de semana. No está en la programación que Telluride lanzó el jueves, pero el festival tiene la reputación de albergar proyecciones sorpresas de grandes películas que han tenido estrenos destacados en el Festival de Cine de Venecia.

Tom Ortenberg, director ejecutivo de Briarcliff Entertainment, está en Telluride según una persona involucrada en la producción. Cuando The Washington Post intentó ponerse en contacto con otras dos personas involucradas en la película, dijeron que no podían hablar porque estaban en un avión, aunque no especificaron hacia dónde.

A pesar de las especulaciones, no será una adición de último momento a la programación del Festival Internacional de Cine de Toronto, que comienza el jueves, o el Festival de Cine de Nueva York, que comienza el 27 de septiembre en el Lincoln Center, al otro lado de Central Park y diez cuadras al norte de la Trump Tower, dijeron las fuentes.

Briarcliff hizo su oferta inicial justo después del estreno en Cannes, mientras que muchos otros servicios de transmisión y estudios pasaron, supuestamente por temor a represalias de Trump.

El retraso en el lanzamiento de la película ha sido excepcional, especialmente considerando lo que Abbasi y otros en la producción sintieron como una urgencia de lanzar la película no solo antes de las elecciones, sino antes de que se estrenara en otros países y pudiera perder gran parte de su valor debido a la piratería.

A pesar de las disputas internas con Kinematics, El Aprendiz ha recibido elogios de la crítica, obteniendo una ovación de pie durante su estreno en Cannes. “No hay una manera metafórica agradable de lidiar con el fascismo”, dijo Abbasi en ese momento. “Es hora de hacer que las películas sean relevantes; es hora de hacer películas políticas nuevamente”, añadió.

En la escena más espeluznante de la película, se muestra a Trump violando a su primera esposa, Ivana (interpretada por Maria Bakalova) durante una pelea, según el libro de 1993 Lost Tycoon. Ivana hizo la acusación de violación en una declaración jurada de divorcio en 1990. Más tarde aclaró su declaración anterior, diciendo que no quiso decir esas palabras en “un sentido literal o criminal”. Añadió: “Como mujer, me sentí violada”. Trump ha negado la acusación. Ivana murió en 2022.

Republican presidential nominee and former U.S. President Donald Trump participates in a fireside chat during the Moms for Liberty National "Joyful Warriors" Summit, in Washington, U.S., August 30, 2024. REUTERS/Evelyn Hockstein

Stan y Strong también han sido vistos como posibles contendientes al Oscar por Mejor Actor Principal y Mejor Actor de Reparto, respectivamente, basándose en sus actuaciones. La BBC llamó a la interpretación de Trump de Stan “una actuación excelente y matizada”, destacando que interpreta “al personaje como un alma perdida e insegura, que no tiene idea de cómo mantener una conversación y que sigue deteniéndose al lado de coches estacionados para comprobar cómo se ve su cabello ralo en sus ventanas”.

“Stan fue más allá de la imitación para capturar la esencia del hombre”, dijo The Hollywood Reporter en su crítica.

Strong ha sido descrito como “interesante y efectivamente amenazante” como Cohn, con su “extraña quietud física y su mirada de lagarto”, por The Guardian. “Hace que el personaje sea adecuadamente gélido, un hablador rápido con una mirada fulminante y una intensidad casi inhumana”, escribió The Hollywood Reporter sobre Strong. “[El actor] se divierte con la hipocresía de un embaucador sin disculpas que afirma una fidelidad inquebrantable a ‘la verdad, la justicia y el estilo de vida estadounidense’”.

(*) Jada Yuan escribe para la sección de estilo de The Washington Post, especializada en cultura y entretenimiento, tras varios años cubriendo la política nacional y a dos primeras damas muy diferentes. En 2018, recorrió el mundo como la primera viajera de 52 lugares para The New York Times y durante mucho tiempo fue escritora de cultura para la revista New York.