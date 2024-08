DeSantis retiró el polémico plan para pavimentar los parques estatales en Florida

Ron DeSantis retira plan para pavimentar hábitats nativos y construir instalaciones recreativas en parques estatales. (REUTERS/Marco Bello)

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, retiró el miércoles una propuesta que habría pavimentado hábitats nativos y protegido playas en parques estatales para construir campos de golf, canchas de pickleball y grandes hoteles.

El gobernador republicano dio marcha atrás al polémico plan anunciado por su administración la semana pasada después de que incluso miembros de su propio partido protestaran. Cientos de personas se manifestaron en los nueve parques de que se pretendía urbanizar.

“Así que esto es algo que se filtró”, dijo DeSantis en una conferencia de prensa el miércoles en Winter Haven cuando se le preguntó sobre el plan. “No fue aprobado por mí. Nunca lo he visto. Van a volver a la mesa de dibujo”.

Fue la primera vez que DeSantis ha hablado públicamente sobre el tema. La “Iniciativa Great Outdoors” fue anunciada la semana pasada por el Departamento de Protección Medioambiental de Florida y preveía la construcción de tres campos de golf en el Parque Estatal Jonathan Dickinson, una extensión de terreno no urbanizado al norte de Palm Beach popular por sus senderos y la observación de aves.

El plan también proponía construir nuevos alojamientos con capacidad para cientos de huéspedes en el Parque Estatal de Anastasia, cerca de San Agustín, y en la Reserva de Topsail Hill, en el Panhandle. Esta última tiene dunas de arena que el servicio de parques estatales describe como “especialmente notables porque no han sido tocadas por el desarrollo”.

DeSantis dijo el miércoles que “muchas de esas cosas estaban a medio hacer” y acusó a un “grupo de izquierdas” de filtrar la propuesta. El Departamento de Protección Medioambiental promocionó la iniciativa en las redes sociales, por lo que no está claro a qué se refería DeSantis como filtración. Su oficina no devolvió una solicitud de comentarios.

Tras varios días de protestas públicas, la organización que había propuesto los campos de golf a la división de protección medioambiental retiró sus planes.

Marco Rubio y Rick Scott, junto con dos miembros del Gabinete de DeSantis, condenaron la propuesta. (REUTERS/Octavio Jones)

Muchos de los republicanos de más alto rango del estado, entre ellos los senadores Marco Rubio y Rick Scott, y dos senadores de los Estados Unidos, se opusieron a la propuesta. Rubio y Scott, y dos miembros del Gabinete de DeSantis, condenaron los planes y también la prisa del DEP por aprobarlos.

Las reuniones públicas estaban programadas para esta semana en ciudades de todo el estado y duran solo una hora. Los miembros del panel estatal que aprueba dichos planes no habrían estado presentes en las reuniones, según la carta firmada por Scott y otros.

“Ninguno de ellos iba a estar presente para escuchar realmente el comentario de la comunidad y oír cómo la comunidad no quiere esto”, dijo a ABC News el congresista republicano Brian Mast, cuyo distrito incluye el Parque Estatal Jonathan Dickinson en el condado de Martin. “Hay que tener un gobierno transparente que preste atención a la gente, no un gobierno que no lo haga”, agregó.

Mast dijo que un campo de golf en el parque pasaría “por encima de mi cadáver”.

Los demócratas aprovecharon el plan impopular -más de 100,000 personas firmaron una petición protestando por la propuesta para el Parque Estatal Jonathan Dickinson- para decir que DeSantis está fuera de contacto con los floridanos regulares.

“Los floridanos de todas las opiniones políticas pueden estar de acuerdo en una cosa: tenemos que proteger la belleza natural de nuestro estado del desarrollo excesivo”, dijo la presidenta del Partido Demócrata de Florida, Nikki Fried, en un comunicado.

El plan también proponía la construcción de alojamientos para cientos de huéspedes en parques importantes de Florida. (REUTERS/Marco Bello)

Los críticos del gobernador dijeron que la reacción también subrayó la influencia debilitada del funcionario, incluso dentro de su propio partido desde su fallida campaña presidencial. En la cima de su popularidad, DeSantis impulsó iniciativas con poca o ninguna oposición del gobierno estatal dominado por el Partido Republicano.

Eric Draper, exdirector del Servicio de Parques de Florida, dijo que la indignación pública debería convencer a los legisladores de que los residentes valoran los parques como lugares naturales protegidos.

“En una era de discusiones partidistas, este ha sido el tema que ha unido a republicanos y demócratas e independientes”, dijo Draper, quien se desempeñó como director de parques estatales de 2017 a 2021.

“Como líder ambientalista estatal desde hace mucho tiempo, nunca he visto a tanta gente organizarse tan rápida y eficazmente para alzar la voz en defensa del medio ambiente. Estoy muy orgulloso de eso, y alentado por lo que veo”.

(*) The Washington Post

(*) Lori Rozsa es una periodista radicada en Florida que cubre el estado para The Washington Post. Fue corresponsal de la revista People y ex reportera y jefa de la oficina del Miami Herald.