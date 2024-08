Decenas de detenidos en la redada postelectoral de Maduro son niños

Al menos 120 menores han sido encarcelados por las fuerzas de seguridad del presidente Nicolás Maduro desde su reelección. (EFE/ Miguel Gutiérrez)

Eran alrededor de la 1 a.m. cuando 17 oficiales de contrainteligencia militar derribaron la puerta de una casa familiar y entraron.

Los oficiales apuntaron con rifles a una mujer de 40 años y a su hijo de 5 años, le relató ella a The Washington Post. Empujaron a su hijo de 15 años contra la pared, lo esposaron y le abofetearon la cara hasta que reveló el nombre de un amigo. Luego lo arrastraron hasta una furgoneta.

El niño le dijo más tarde a su madre que los oficiales lo golpearon, poniéndole la cara en el suelo y pateándolo, según dijo ella. Le contó que lo golpearon en el pecho, las costillas y los brazos.

Madre e hijo hablaron con The Washington Post bajo condición de anonimato porque el niño ha recibido amenazas de muerte.

La mujer y su hijo de 5 años fueron detenidos durante la noche, pero el de 15 años fue retenido durante 20 días. No pudo ver a su familia durante una semana.

El niño es uno de al menos 120 menores que han sido encarcelados por las fuerzas de seguridad del presidente Nicolás Maduro desde que el autócrata socialista reclamó la reelección el mes pasado, según múltiples organizaciones de derechos humanos.

Los niños se encuentran entre más de 1,600 personas que han sido arrestadas, redondeadas en o cerca de protestas o sacadas de sus casas en la noche, en muchos casos sin órdenes judiciales. Sus abogados también han sido blanco de estas acciones.

“Las fuerzas de seguridad están deteniendo a personas a una velocidad que no habíamos visto en la historia reciente de Venezuela, incluso durante la brutal represión en 2014 y 2017″, dijo Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch. “Esto no es solo una represión contra manifestantes. Es una caza de brujas completa contra cualquier persona que se atreva a criticar al gobierno.”

La oposición venezolana, la administración de Biden y líderes en América Latina y en todo el Occidente han acusado a Maduro de fraude electoral. Un análisis de The Post sobre los recibos de las máquinas de votación recolectados por observadores de encuestas de la oposición indica que su principal retador, Edmundo González, recibió más del doble de votos en las elecciones del 28 de julio.

Todos los niños, según abogados de derechos humanos, han sido acusados de terrorismo. Más de 100 aún están bajo custodia.

Al menos 120 menores han sido encarcelados por las fuerzas de seguridad del presidente Nicolás Maduro desde su reelección. (Archivo)

The Post entrevistó a cinco familias que dicen que sus hijos adolescentes fueron arrestados. The Post no ha podido verificar sus afirmaciones de manera independiente.

Todos fueron retenidos en instalaciones juveniles bajo un estricto control de estilo militar, dicen. Algunos fueron obligados a saludar un retrato de Maduro y a corear “Chávez vive” en homenaje a Hugo Chávez, el fallecido fundador del estado socialista de Venezuela.

Todos los adolescentes les dijeron a sus familias que fueron sometidos a abusos físicos. Si se portaban mal, dijeron, sus visitas y alimentos se restringían.

Las familias, que The Post encontró a través de organizaciones de derechos humanos y la cobertura de los medios de comunicación, hablaron bajo condición de anonimato por temor a su seguridad.

El día después de que el consejo electoral controlado por Maduro declarara su victoria, Venezuela estalló en protestas. Maduro, quien había amenazado al país con un “baño de sangre” si no ganaba, respondió arrestando a miembros de la oposición y a cualquier persona sospechosa de protestar. Al menos dos docenas de personas fueron asesinadas a tiros; una tenía 15 años.

El Fiscal General Tarek William Saab, el principal funcionario de aplicación de la ley de Venezuela, no respondió a una solicitud de comentarios.

Venezuela ha experimentado oleadas de disturbios y detenciones masivas en el pasado; Maduro ya estaba siendo investigado por la Corte Penal Internacional por la presunta tortura y ejecución extrajudicial de opositores políticos. Pero los grupos de derechos humanos dicen que estos son los prisioneros políticos registrados en una sola campaña.

El número de niños arrestados ha superado incluso el de las campañas de represión más notorias de la región. La dictadura militar argentina de los años 70 y 80 arrestó a 151 durante siete años. El régimen del dictador chileno Augusto Pinochet arrestó a 956 niños desde 1974 hasta 1990, o alrededor de 56 al año.

Maduro ha arrestado al menos a 120 en menos de un mes.

La mayoría proviene de barrios de clase trabajadora, bastiones históricos de apoyo a Chávez y Maduro que parecen haber cambiado a la oposición el mes pasado. Ninguno ha tenido acceso a un abogado privado, dice el grupo legal de asistencia pro bono Foro Penal. Muchos fueron retenidos al menos una semana antes de que se les permitiera contactar a sus familias.

“Antes, al menos teníamos acceso a las personas arrestadas y estar presentes si había alguna queja de tortura,” dijo Alfredo Romero, presidente de Foro Penal. “Todos tienen miedo de hablar”.

El régimen de Maduro ha arrestado al menos a 1,600 personas, incluyendo a menores, sin órdenes judiciales en muchos casos. (AP Foto/Jacinto Oliveros)

‘Nunca lo volverás a ver’

Después de que el niño de 15 años fue llevado, su madre y su hermano menor fueron llevados a una casa propiedad del gobierno en Barinas, un estado ganadero del noroeste, dijo ella.

Hombres enmascarados y armados amenazaron con llevarse también al niño de 5 años si hablaba. Nunca volverás a verlo, advirtieron, dijo la mujer.

Fue interrogada durante cinco horas y liberada, dijo. Pero su hijo de 15 años fue retenido y acusado de terrorismo, sin un abogado privado presente.

Su padre, que escapó de Venezuela a los Estados Unidos y vive en Nevada, dijo que su hijo podría haber sido un objetivo porque publicó una foto de sí mismo en las redes sociales empuñando una pistola de juguete y usando las gafas de motocicleta de su padre, con un paño cubriendo parte de su rostro. Estaba jugando a los vaqueros con un amigo, dijo su padre.

El niño nunca ha estado cerca de una protesta, dijo su padre. No solo es demasiado joven, “su voz ni siquiera ha cambiado”, sino que la familia ya ha sufrido la represión del gobierno: en 2017, su hijo mayor fue asesinado a tiros en una manifestación; otro fue herido.

El niño de 15 años fue presentado remotamente ante un juez en Caracas y acusado de terrorismo, le dijo a The Post. Lo presionaron para grabar un video admitiendo que había protestado. “Me negué,” dijo, “y me golpearon más fuerte”.

En detención, dijo, fue retenido en una habitación calurosa y abarrotada con solo un inodoro abierto.

“Mis amigos allí, todos se enfermaron con la comida. Pasaban las noches vomitando,” dijo. “Los guardias de seguridad seguían diciendo que no había doctores ni medicinas.”

Las palizas y el estrés causaron que el niño sufriera una emergencia médica, dijo su familia. Fue llevado esposado a un hospital; su familia no fue notificada.

Los abogados de derechos humanos han tenido dificultades para mantenerse al día con la carga de casos. Decenas de familias están contactando a Foro Penal diariamente.

Abogados del grupo de asistencia Fundehullan estaban trabajando con al menos cinco menores cuando empezaron a recibir amenazas, dijeron. Ahora escondidos, están guiando a las familias a través de llamadas encriptadas de WhatsApp.

“Hay una acción dirigida contra los activistas de derechos humanos,” dijo Luis Armando Betancourt, un abogado en el estado de Carabobo, donde al menos 23 adolescentes han sido arrestados. “Incluso con la autorización expresa de las familias, no nos están permitiendo acceso a nadie.”

Las protestas estallaron en Venezuela tras las acusaciones de fraude electoral contra Maduro por parte de la oposición y líderes internacionales. (AP Foto/Cristian Hernández)

Extorsión y miedo

Después de que el niño de 15 años fue arrestado, dijo su padre, recibió un mensaje de texto de un funcionario de seguridad pidiendo USD 10,000 por su liberación. Luego, un Guardia Nacional dijo que podría ayudar a borrar su historial por USD 500.

“Movería cielo y tierra por mi hijo,” dijo el padre. “Pero ¿cómo puedo permitirme eso si gano USD 1,800 al mes en el restaurante en Las Vegas donde trabajo?”

Cuando una pareja de La Guaira intentó visitar a su hijo en una prisión de Caracas, dijeron que los guardias les dijeron que tendrían que pagar USD 3 por su comida y USD 5 para visitarlo durante una hora. “Tuvimos que elegir,” dijo el padre del niño. “Era o un abrazo o su comida, y le conseguimos algo de comida. No podemos permitirnos más.”

Un niño de 15 años le dijo a su madre que él y sus compañeros detenidos están durmiendo por turnos para vigilarse entre sí. “No quiere decir por qué tienen tanto miedo,” le dijo a The Post.

Otro niño de 15 años dijo que los detenidos estaban siendo obligados a decir “Chávez vive.” Él se negó, dijo su madre. Chávez no vive, le dijo. Está muerto. ¿Por qué diría eso?

El niño, ya débil por una paliza severa, dijo su madre, fue obligado a hacer 100 flexiones. “Me dijo que todo su cuerpo dolía pero los guardias no me dejaron mirar bajo su camisa,” dijo.

Varias familias dijeron que estaban planeando dejar el país tan pronto como liberaran a sus hijos.

“Solo quiero ir a vivir donde vive mi papá,” dijo el niño cuyo padre vive en Nevada. “Ya no estoy seguro aquí”.

(c) 2024 , The Washington Post