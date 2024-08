Canadá impondrá a China aranceles sobre los vehículos eléctricos y el acero

Canadá impone nuevos aranceles a vehículos eléctricos, acero y aluminio de China para proteger la industria nacional. (REUTERS/Florence Lo)

Canadá impondrá nuevos aranceles a los vehículos eléctricos, el aluminio y el acero fabricados en China, alineándose con sus aliados occidentales y tomando medidas para proteger a los fabricantes nacionales.

El Gobierno anunció un gravamen del 100% sobre los coches eléctricos y del 25% sobre el acero y el aluminio, confirmando un informe anterior de Bloomberg News. El primer ministro Justin Trudeau desveló la política en Halifax, Nueva Escocia, donde se encuentra reunido con su gabinete para una serie de reuniones sobre economía y relaciones exteriores.

El recargo sobre los vehículos eléctricos entrará en vigor el 1 de octubre e incluirá también determinados automóviles híbridos de pasajeros, camiones, autobuses y furgonetas de reparto. Este se añadirá a un arancel ya existente del 6,1% que se aplica a los vehículos eléctricos chinos, según informó el Gobierno en un comunicado de prensa.

Los gravámenes sobre el aluminio y el acero entrarán en vigor el 15 de octubre. El Gobierno publicó una lista inicial de productos el lunes y el público tendrá la oportunidad de hacer comentarios antes de que se finalice el 1 de octubre. El Gobierno de Trudeau también lanza una nueva consulta de 30 días sobre otros sectores, como baterías y sus componentes, semiconductores, productos solares y minerales críticos.

“Estamos transformando el sector automovilístico canadiense para convertirlo en líder mundial en la construcción de los vehículos del mañana,” declaró Trudeau a la prensa en Halifax. “Pero actores como China han optado por darse una ventaja injusta en el mercado mundial, comprometiendo la seguridad de nuestras industrias críticas y desplazando a los dedicados trabajadores canadienses del automóvil y el metal”.

Canadá, una economía orientada a la exportación que depende en gran medida del comercio con Estados Unidos, ha seguido de cerca las medidas de la administración Biden para erigir un muro arancelario mucho más alto contra los vehículos eléctricos, baterías, células solares, acero y otros productos chinos. El sector automovilístico canadiense está muy integrado con el de su vecino más cercano: la inmensa mayoría de su producción de vehículos ligeros -que el año pasado fue de 1,5 millones de unidades- se exporta a Estados Unidos.

La ministra de Finanzas, Chrystia Freeland, la persona más poderosa del gabinete de Trudeau, ha sido una de las voces más destacadas a favor de un enfoque más duro contra las exportaciones chinas de vehículos y de convertirse en un aliado comercial más estrecho con Estados Unidos.

En junio, anunció una consulta pública sobre posibles medidas para dificultar a las empresas chinas la venta de vehículos eléctricos en el mercado canadiense. Durante una entrevista con Bloomberg News en julio, dijo que la consulta sobre los aranceles podría extenderse más allá de los coches eléctricos.

El Gobierno también anunció el lunes que limitará la elegibilidad para los incentivos a los vehículos eléctricos a los productos fabricados en países que hayan negociado acuerdos de libre comercio con Canadá. Revisará los nuevos gravámenes en el plazo de un año desde su entrada en vigor.

Sin ilusión

La Unión Europea también ha propuesto nuevos aranceles para los vehículos eléctricos procedentes de China, aunque a niveles más bajos que los propuestos por Estados Unidos y Canadá.

Los productos fabricados por SAIC Motor Corp. se enfrentarán a aranceles adicionales del 36,3%, mientras que Geely Automobile Holdings Ltd. y BYD Co. se enfrentarán a aranceles del 19,3% y el 17%, respectivamente, según un proyecto de decisión publicado la semana pasada. Tesla Inc. sufrirá un gravamen adicional del 9% sobre los vehículos fabricados en China.

Según la agencia oficial de noticias Xinhua, los dirigentes chinos tienen previsto plantear la cuestión de los aranceles cuando el asesor de Seguridad Nacional de EE.UU., Jake Sullivan, visite el país esta semana. Sullivan se reunirá con el ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi, y es posible que también lo haga con el líder chino, Xi Jinping.

China ya ha tomado represalias contra Canadá en el pasado. Anteriormente restringió las importaciones de semillas de colza canadienses durante tres años, una medida considerada una represalia por la decisión de las autoridades canadienses de detener a la ejecutiva de Huawei, Meng Wanzhou, en Vancouver en virtud de una orden de extradición estadounidense. Meng regresó a China en 2021.

El valor de los vehículos eléctricos chinos importados por Canadá se disparó hasta los 1.600 millones de dólares el año pasado, frente a los menos de 75 millones de dólares de 2022, según datos de Statistics Canada. El número de coches que llegan de China al puerto de Vancouver se disparó después de que Tesla Inc. empezara a enviar allí vehículos Model Y desde su fábrica de Shanghái.

Sin embargo, la principal preocupación del Gobierno canadiense no es Tesla, sino la posibilidad de que lleguen coches baratos fabricados por fabricantes chinos. BYD informó al Gobierno canadiense en julio de su intención de presionar a legisladores y funcionarios sobre sus planes de entrar en el país.

Trudeau también se enfrentó a presiones políticas y del sector. El sector automovilístico canadiense le había presionado para que subiera los aranceles con el fin de proteger el empleo y los salarios nacionales, argumentando que los vehículos eléctricos de China son más baratos debido a unas normas laborales mucho más débiles. El Gobierno también ha apostado fuerte por los fabricantes de automóviles y los fabricantes de aliados democráticos: el Gobierno ha acordado subvenciones multimillonarias para plantas de vehículos eléctricos o fábricas de baterías para Stellantis NV, Volkswagen AG y Honda Motor Co., entre otros.

Los productores de acero y aluminio de Canadá también han instado pública y repetidamente al Gobierno a restringir el acceso de China, alegando que la política industrial de Xi Jinping permite a la potencia asiática inundar injustamente los mercados extranjeros, poniendo en riesgo los empleos locales.

©2024 Bloomberg