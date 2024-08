Las inundaciones son un “temor existencial constante” en Carolina del Sur por tormenta Debby

Damon Black y su familia han enfrentado cinco inundaciones en poco más de un año en Harleston Village. (EFE/EPA/Cristobal Herrera-Ulashkevich)

Cuando las aguas de la tormenta tropical Debby rodearon la casa de Damon Black en el corazón de esta ciudad propensa a inundaciones, él y su familia estaban preparados. Retiraron las alfombras y trasladaron los muebles al piso superior, porque en poco más de un año de vivir allí, habían soportado cinco inundaciones.

“Es prácticamente un miedo existencial constante que tenemos durante todo el año”, dijo Black sobre el espectro de las inundaciones en el histórico barrio de Harleston Village, cerca de la punta de la pintoresca península de la ciudad. En una tormenta de diciembre, el agua entró en la casa; esta vez no atravesó las tablas del suelo.

Debby es solo la última de una serie de tormentas lentas y empapadas que amenazan a comunidades como esta, ya vulnerables a huracanes e incluso a inundaciones en días soleados y que ahora enfrentan las tormentas de un clima cambiante.

Las temperaturas globales más cálidas implican lluvias más intensas como esta, que el martes por la tarde había dejado más de 30 centímetros de lluvia en algunas partes de la costa de Carolina del Sur, y se esperan más lluvias. Los riesgos de inundaciones también están aumentando a medida que aumentan los niveles del mar. Aquí y en todo el sur de Estados Unidos, el agua está subiendo más rápido que en casi cualquier otro lugar de la Tierra, según un análisis del Washington Post.

Aunque Charleston no ha sido golpeada directamente por un huracán desde Hugo en 1989, está agotada por una serie de inundaciones que se remontan a una década. Antes de Debby y esa extraña tormenta tropical de diciembre, hubo muchas otras lluvias tropicales: Florence en 2018; Irma en 2017; Matthew en 2016; y los remanentes de Joaquín en 2015.

Charleston trabaja en construir túneles y estaciones de bombeo para mitigar los riesgos de inundaciones. (AP Foto/Stephen B. Morton)

La ciudad está tomando medidas para hacer frente al riesgo, trabajando para construir túneles y estaciones de bombeo; elevar Battery, su malecón cuya historia se remonta al siglo XVIII; y algún día tal vez construir algún tipo de barrera para proteger su puerto de las crecidas de las aguas de las tormentas. Mientras soportaba la primera parte de su última prueba prácticamente ilesa, con más lluvias por delante, Debby ofreció más pruebas de la enorme tarea que enfrenta para proteger a las personas, los hogares y los negocios de la próxima inundación.

“Ya no se trata de si estas tormentas pueden ocurrir o no; las hemos visto ocurrir una y otra vez”, dijo Jessica Whitehead, nativa de Charleston y directora ejecutiva del Instituto de Adaptación y Resiliencia Costera de la Universidad Old Dominion. “Hay un límite a lo que se puede hacer para prepararse para 20 pulgadas de lluvia en una sola tormenta, y más allá de eso, se trata de la gestión de emergencias”.

Debby siguió siendo una tormenta tropical el martes más de un día después de tocar tierra en la región Big Bend de Florida el lunes temprano como un huracán de categoría 1. La tormenta mató al menos a cinco personas en Florida y Georgia, y casi 80.000 clientes de servicios públicos seguían sin electricidad en Florida a primera hora de la tarde del martes. El gobernador de Florida, Ron DeSantis (republicano), dijo que el condado rural de Jefferson, al este de Tallahassee, es el más afectado, donde el 99 por ciento de los clientes seguían sin electricidad el martes por la mañana.

Aunque la tormenta fue menos intensa que otras que tomaron trayectorias similares, incluido el huracán Idalia hace menos de un año, su principal amenaza fue la lluvia torrencial que cayó sobre Carolina del Sur. Se movía a solo 3 mph el martes por la noche, después de haber llovido a cántaros durante casi un día en el estado de Palmetto.

Debby estaba aumentando las amenazas de inundaciones en toda la costa este. En el norte de Florida, aunque la tormenta ya había pasado, se espera que los riesgos de inundaciones persistan durante cinco días o más, ya que las lluvias de Debby se filtrarán hacia el sur, sumándose a los ríos Suwannee y Santa Fe, que ya están creciendo, dijo Troy Roberts, portavoz del Distrito de Gestión del Agua del Río Suwannee.

La tormenta tropical Debby dejó más de 30 centímetros de lluvia en partes de Carolina del Sur. (AP Foto/Stephen B. Morton)

Los meteorólogos esperan que el núcleo de Debby se mueva hacia el norte hacia el Atlántico Medio a finales del jueves y el viernes, y luego a través del noreste y Nueva Inglaterra el viernes y el sábado. Eso podría significar de 3 a 7 pulgadas de lluvia a lo largo de una franja de costa desde Virginia hasta Massachusetts, aunque no estaba seguro dónde caerían las lluvias más fuertes. Eso incluye algunas lluvias potencialmente fuertes a finales del martes y el miércoles en las regiones de Filadelfia, la ciudad de Nueva York y Boston, indirectamente relacionadas con Debby. Pero Carolina del Sur fue la más afectada por el diluvio dejado por Debby el martes, y se espera que la lluvia continúe hasta el viernes.

A media tarde, el Servicio Meteorológico Nacional informó de más de 30 centímetros de lluvia en Beaufort y Edisto Beach, comunidades costeras al sur de Charleston, y más de 35 centímetros en Green Pond, a unos 64 kilómetros al oeste de Charleston. Los meteorólogos pronosticaban que caerían entre 10 y 20 centímetros de lluvia más durante la mañana del miércoles en Charleston y al norte.

Charleston se encuentra en el Lowcountry de Carolina del Sur, una región de ríos, estuarios y pantanos que se extiende hacia el sur hasta el río Savannah y la frontera con el estado de Georgia. Siempre ha sido una ciudad vulnerable a las tormentas.

Pero el aumento del nivel del mar lo ha empeorado aún más: el nivel promedio del mar en Charleston ha aumentado siete pulgadas desde 2010, cuatro veces más rápido que durante los 30 años anteriores, según el análisis del Post sobre el aumento acelerado del nivel del mar en el Sur.

Los mares de todo el mundo están aumentando más rápido que nunca debido al calentamiento global provocado por el hombre, el resultado de las emisiones de combustibles fósiles y el efecto invernadero. Ese calentamiento no solo derrite las capas de hielo, sino que también hace que el agua se expanda.

Según datos del Servicio Meteorológico, en la última década se han producido inundaciones menores que ocurrieron en Charleston solo unas pocas veces al año entre los años 1920 y 1970 y que han ocurrido decenas de veces al año. Esto incluye inundaciones que se produjeron un récord de 89 veces (casi uno de cada cuatro días) en 2019.

Hace ocho meses, la ciudad sufrió su cuarta inundación más profunda registrada cuando una tormenta azotó la costa este. Las aguas subieron más de 1,20 metros por encima del nivel de marea alta promedio, detrás de las inundaciones causadas por tres huracanes históricos: el huracán de Carolina del Sur de 1940, Hugo e Irma.

Paul Gayes, profesor de ciencias marinas en la Universidad Costera de Carolina, recuerda la ferocidad de Hugo, que mató a 13 personas en Carolina del Sur. “Pero estos acontecimientos que se desarrollan lentamente son diferentes”, dijo.

Después de una noche de lluvias torrenciales, truenos y advertencias de tornado, las calles del centro de Charleston estaban vacías el martes mientras la ciudad se preparaba para más lluvias históricas. Las tiendas estaban cerradas y protegidas con sacos de arena, y había pocos autos en la calle. La oficina del alcalde emitió un toque de queda para la península de la ciudad desde las 11 p. m. del lunes hasta la mañana del miércoles, cerrando la mayoría de las calles que conducen al centro de la ciudad.

Los residentes se tomaron en serio la amenaza, llenaron los estacionamientos de la ciudad para evitar las inundaciones y se quedaron en casa. Con tantas tormentas que se avecinan antes de esta, “no es fácil ignorarlas”, dijo Dale Morris, quien se desempeñó como director de resiliencia de Charleston hasta que renunció este verano.

Eso fue lo que le pasó a Black, que se quedó para vigilar su casa. Su esposa, Donna Hintson, y su hijo de 13 años, Nate, se marcharon a un hotel con sus perros salchicha de pelo largo, Polly y Poppy. Si el agua llegaba a cierto nivel, Black tendría que cortar la electricidad.

A última hora de la tarde del martes, Black consultó los informes meteorológicos y se mantuvo cautamente optimista de que lo peor ya había pasado. Pero como ex capitán de barco, está muy familiarizado con la imprevisibilidad del clima. Sus pertenencias permanecieron amontonadas, fuera del alcance del agua. “No desafiaría ese destino”, dijo.