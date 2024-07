Tribunal dictaminó que restricción de edad para portar armas de fuego en Minnesota es inconstitucional

El tribunal de apelaciones anuló la restricción de edad para portar armas en Minnesota. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un tribunal federal de apelaciones dictaminó el martes 16 de julio que la prohibición de Minnesota que impide a los residentes de entre 18 y 20 años portar armas de fuego en público es inconstitucional, confirmando una decisión de un tribunal de distrito que decía que el derecho de la Segunda Enmienda a portar armas debería aplicarse a todos los adultos en el estado.

La decisión del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el 8º Circuito podría permitir pronto a los residentes de Minnesota solicitar portar armas de fuego en público una vez que cumplan 18 años, eliminando una restricción de edad que el estado impuso en 2003. En sus argumentos, el panel de tres jueces se refirió a una decisión de la Corte Suprema de junio de 2022 que dice que los estadounidenses respetuosos de la ley tienen derecho a portar un arma fuera de su casa para defensa propia.

“Minnesota no ha cumplido con su carga de presentar pruebas suficientes para refutar la presunción de que los jóvenes de 18 a 20 años que buscan portar armas de fuego en público para defensa propia están protegidos por el derecho a tener y portar armas”, escribieron los jueces el martes.

El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison (demócrata), dijo en una declaración a The Washington Post que estaba “extremadamente decepcionado” por el fallo. El estado está decidiendo cómo proceder, según su declaración, pero los residentes menores de 21 años no podrán solicitar armas de fuego hasta que haya concluido el proceso de apelación.

Jóvenes de 18 a 20 años en Minnesota podrán solicitar permisos para portar armas. (archivo Colprensa)

En su declaración, Ellison dijo que el fallo era especialmente “preocupante” porque se produjo tres días después de que un joven de 20 años disparara con el rifle estilo AR de su padre en el mitin del expresidente Donald Trump en Butler, Pensilvania, según investigadores federales. “La gente de Minnesota quiere y merece soluciones que reduzcan los tiroteos y mejoren la seguridad pública”, decía la declaración de Ellison, “y el fallo de hoy solo lo hace más difícil”.

El fallo surgió de una denuncia que tres grupos defensores de los derechos de armas presentaron en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Minnesota en junio de 2021, argumentando que se debería permitir a los adultos jóvenes portar armas de fuego en público. Rob Doar, vicepresidente de asuntos gubernamentales del Minnesota Gun Owners Caucus, uno de los demandantes, dijo a The Post que estaba contento con el fallo del martes.

“Pasarán por la misma verificación de antecedentes y los mismos requisitos”, dijo Doar sobre los residentes del estado de entre 18 y 20 años. “¿Por qué se les debería negar su derecho?” Tras la histórica decisión de la Corte Suprema en junio de 2022, se modificaron varias leyes sobre armas en todo el país. El fallo establecía que las leyes sobre armas de Estados Unidos deben alinearse con la “historia y la tradición”, una estipulación que ha dejado a algunos tribunales confundidos.

Adam Kraut, director ejecutivo de la Second Amendment Foundation, otro demandante en la demanda de Minnesota, dijo que hay muchas personas de entre 18 y 20 años que quieren un arma de fuego para defensa propia. “Es alentador ver que otro tribunal aplica correctamente la historia y la tradición de la nación y llega a esa conclusión”, dijo Kraut, cuya organización tiene su sede en Bellevue, Washington, a The Post sobre el fallo del martes.

La prohibición de Minnesota estuvo vigente desde 2003 hasta el reciente fallo judicial. (Álvaro Tavera/Colprensa)

En marzo de 2023, la jueza de distrito de EE. UU. Katherine Menéndez anuló la ley de Minnesota que impide a los residentes de entre 18 y 20 años portar armas de fuego en público. El estado apeló y Menéndez suspendió su decisión hasta que se resolviera el proceso de apelación.

Minnesota argumentó ante el tribunal de apelaciones que las personas menores de 21 años no son competentes para tomar decisiones responsables con respecto a las armas y que representan un peligro para sí mismas y para los demás, escribieron los jueces en el fallo del martes. El tribunal de apelaciones dijo que el estado no proporcionó pruebas suficientes para respaldar esa afirmación. También dijo que la Segunda Enmienda no especifica un límite de edad, por lo que todos los adultos deben estar protegidos.

Si se levanta la prohibición de Minnesota, 10 estados y el Distrito de Columbia seguirán exigiendo a sus residentes tener 21 años o más para poseer un arma de fuego en público, salvo excepciones, según el Centro Legal Giffords para la Prevención de la Violencia con Armas. Ha habido 18 asesinatos en masa en los Estados Unidos este año, según un recuento de The Post, que clasifica un asesinato en masa como un tiroteo en el que murieron cuatro o más personas, excluyendo a los perpetradores.